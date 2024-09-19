«Будет хаос, анархия»: суд изменил решение по делу об оптимизации школ в Ярославле. Что пошло не так?

Репортаж из зала суда Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











18 сентября мэрия Ярославля оспорила решение Кировского районного суда о приостановке реорганизации школ и детсадов. Речь идет о создании образовательного комплекса «ПРОГРЕССиЯ», куда должны войти школы № 49, 7, 42 и детские сады № 37, 75, 102, 124.

Ранее родители 42-й школы дали четко понять позицию: они против объединения. Свое мнение горожане высказали на собрании с мэром, на площади перед правительством во время одиночных пикетов. И как итог — в суде.

Однако одного желания, а точнее нежелания объединения школ не хватило. Как прошло заседание, какие доводы привела мама учеников и представители мэрии, — читайте в репортаже 76.RU.

Средняя школа № 42 имени Н. П. Гусева с углубленным изучением французского языка находится на Салтыкова-Щедрина, 42А.

Позиция мэрии

Заседание началось в 16:07, на 7 минут позже назначенного. До прихода судьи в зале висела гробовая тишина, которую прервала Лариса Степанова. Эффектная женщина в платье с цветами начала суматошно выкладывать документы из папки на стол. Она пришла отстаивать интересы двоих детей, обучающихся в 42-й школе. Именно после иска Ларисы, 13 сентября суд ввел меры предварительной защиты, а именно — приостановил процесс создания «Прогрессии».

Заседание проходило в открытом режиме. Первое слово дали мэрии, которую представляли Анна Хитрова и Анна Троекурова. Хитрова с ходу заявила: приостановка процесса оптимизации безосновательна. Мол, из-за одной 42-й школы процесс реорганизации заморожен и в других учебных учреждениях, попадающих под объединение, что несправедливо по отношению к ним.

Анна Хитрова (посередине) отстаивала интересы мэрии Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











— Уважаемый суд, мэрия города Ярославля полагает, что меры предварительной защиты не отвечают признакам разумности, обоснованности, взаимосвязи с требованиями истца и их соразмерности. Дело в том, что реорганизация касалась, помимо 42-й школы, школ № 49 и 7 и четырех детских садов. Тогда как приостановлено действие всего постановления. То есть те юридические действия, которые должны были совершить реорганизуемые лица, приостановлены. В результате мы предполагаем, что остается подвешенным вопрос о правопреемстве. Это нарушает права и законные интересы учреждений, как должников кредиторов, так и самих кредиторов. Соответственно и нас, мэрии Ярославля, как учредителя, — сказала представительница городской администрации.

Также был озвучен тезис, что оптимизация затронет исключительно работу администрации школ и детсадов.

— Мы полагаем, что меры защиты, которые были заявлены истцом, не были обоснованы! Истец в исковом заявлении ссылался на ликвидацию. Однако в постановлении четко прописано, что происходит реорганизация в форме присоединения, — эмоционально сказала Анна Хитрова. — Никакой ликвидации школы в данном случае не происходит. Постановление не содержало таких положений, из которых истец мог бы сделать вывод, что понизится качество преподавания дисциплин.

Мэрия обратила внимание, что истец требовала исключить 42-ю школу из перечня объединяемых. Однако сделать этого нельзя, поскольку в постановлении уже указаны меры по созданию образовательного комплекса с учетом этого учебного учреждения.

«Боюсь представить, что будет»

Судя по тому, как Лариса Степанова активно что-то записывала на листок во время выступления представителя мэрии, вопросов накопилось много. Но в суде порядок таков: сначала надо высказать свою позицию.

Лариса, хоть и имеет юридическое образование, пришла в суд как мама школьников Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Ярославна обратила внимание, что выступает в суде как мама двоих детей, а не как представитель родительского совета 42-й школы, кем она является, и не как юрист, хотя соответствующее образование у нее имеется.

— Я привела своих детей именно в это юридическое лицо, и я выступаю против того, чтобы оно 17 декабря 2024 года было ликвидировано [эта планируемая дата окончания реорганизации, которая была озвучена мэрией на суде], — раздраженно, чуть повысив голос, начала Лариса. — Своих детей я отправляла в эту школу из-за сильного педагогического состава. Теперь они просто уйдут. Это 100%, что люди работать не будут. Мы потеряем костяк, на котором держится вся школа. И я сейчас борюсь за сохранение именно того, чтобы наши учителя, наши завучи, наш персонал, он был.

В своей речи Лариса Степанова обратила внимание на проблему сокращения кадров:

— В связи с реорганизацией получается, что в нашей школе сокращается практически 30% сотрудников: начиная с завучей — которых у нас восемь — осуществляющих непосредственную функцию по защите детей, по принятию мер к их надлежащему воспитанию, обучению детей. Сокращается служба безопасности, которая несет ответственность за наших детей. Сокращаются гардеробщицы. Наша школа рассчитана на 650 учеников. На самом деле в ней учатся 1050 учеников. В связи с чем идет перегрузка школы на 40%. Дети заходят в два потока, в плотных потоках. И вот даже то, что не будет ни одного сотрудника даже в гардеробе, говорит, что интересы детей будут нарушены. Даже при двух сотрудниках происходят множественные казусы с потерей вещей. А здесь, я даже боюсь представить, что будет. Будет хаос, будет анархия.

Далее по регламенту судебного процесса настал черед мэрии. Представитель городской администрации стала давить на пункты, которые озвучивала мама учеников.

— Скажите, пожалуйста, уважаемый истец, где в постановлении написано, что сокращается 30 процентов сотрудников? — спрашивает Анна Хитрова.

— Я сказала примерно 30, я не высчитывала, — в замешательстве отвечает Лариса.

— Где написано в постановлении? — повторяет вопрос Хитрова. Обстановка в зале суда накаляется.

— Я не высчитывала, у меня есть на руках список сокращаемых сотрудников, который мне представил директор, и мне не трудно было посчитать, сколько по факту сократят ставок.

— Ответьте на простой вопрос, — продолжает гнуть свою линию Анна. — Постановление мэрии содержало указание на то, что сокращается 30% сотрудников? Это субъективное мнение.

В спор вмешивается судья.

— Ответ получен?

— Да, получен. У меня нет других вопросов, — отвечает представитель мэрии.

Что говорит депобр

Выслушав истца и ответчика судья дала слово приглашенной стороне — представителю департамента образования мэрии, а именно начальнику отдела правовой и кадровой работы Марине Волгиной.

— Теперь по существу, считаем, что заявление мэрии подлежит удовлетворению. Полагаем, что меры защиты были приняты без достаточных оснований, — сразу заявила она.

Она обратила внимание, что в постановлении мэрии расписаны мероприятия, срок исполнения и ответственность за исполнение.

— Если мы посмотрим первые 9 пунктов на сегодняшний день уже эти календарные даты наступили, ни один из этих пунктов не затрагивает интересы кого-либо из участников образовательных отношений школы № 42, — озвучила сотрудник департамента.

И тут же Марина Волгина повторила: изменения коснутся только администрации школ.

— В форме реорганизации присоединения прекращаются лишь юридические лица, но эти учреждения у нас никуда не растворяются. Они присоединяются к создаваемому комплексу и становятся структурными подразделениями этого комплекса. <…> Именно поэтому департамент просит отменить меры защиты, и все наши муниципально-образовательные учреждения продолжат выполнение указания постановления.

Все права родителей будут сохранены, обучение детей продолжится в прежнем режиме. Марина Вологина начальник отдела правовой и кадровой работы в департаменте мэрии Ярославля

Тут мама школьников не выдержала и завалила представителя депобра вопросами.

— Во время своего выступания вы сказали, что школа № 42 остается в том же здании, всё с тем же составом. Вы подтверждаете, что вам неизвестно, что часть состава будет сокращена?

— Я о сокращении не говорила, я говорила, что школа… — не успела Марина Вологина договорить, как Лариса повторила свой вопрос.

— Нет, я спросила, вы подтверждаете, что вы не знаете?

В ответ — тишина.

— Еще один вопрос. То есть получается, что юридическое лицо средняя школа № 42 к 17 декабря 2024 года ликвидируется, правильно я понимаю? Оно теряет свою самостоятельность?

— Оно прекращает свою деятельность и присоединяется к другим школам, — объяснила представитель депобра.

Тон разговора оказался явно повышен.

— Соответственно, свою самостоятельность оно теряет? — раздраженно спросила ярославна.

— Я не понимаю вашего вопроса, — отрезала Марина Вологина.

На этом судья прервала спор. Далее подняли вопрос автономии 42-й школы. Однако каким образом она будет обеспечиваться и будет ли — не ясно. На суде представитель депобра отметила, что всё будет решаться после избрания директора образовательного комплекса. А это случится не раньше середины декабря 2024-го.

Оптимизации быть?

Спустя почти два часа прений судья Наталья Холинова вынесла решение:

— Суд определил отменить решение <…> по административному иску Степановой Ларисы Михайловны и приостановления мэрии города Ярославля от 5 сентября 2024 года о реорганизации муниципальных учреждений.

То есть приостановка объединения школ и детсадов, которая была введена 13 сентября, отменяется. Реорганизация продолжится. Как уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда, Лариса Степанова не предоставила доказательства о наличии явной опасности нарушения ее прав и свобод.

Заседание в тот же вечер прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он отметил, что юридических оснований для отмены создания в регионе образовательных комплексов нет. Но постановление о реорганизации пересмотрят.

— Если 42-я школа является лидером в сфере образования и у них настолько сплоченный коллектив, поручил проработать вариант, чтобы именно эта школа возглавила один из образовательных комплексов, — написал Евраев.