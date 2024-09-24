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Образование Оптимизация школ подробности В Рыбинске родители подали иск против объединения школ. Чего они добиваются

В Рыбинске родители подали иск против объединения школ. Чего они добиваются

Первые подробности

347
2 комментария

Рыбинцы подали иск

В Рыбинске родители подали иск об оспаривании оптимизации учебных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

— В Рыбинский городской суд поступило административное исковое заявление Карнауховой У.А. к администрации городского округа город Рыбинск о признании незаконным постановления <…> «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений», — написали в пресс-службе суда.

Напомним, в Рыбинске планируют создать два образовательных комплекса по названиям микрорайонов. В центр «Северный» войдут СОШ № 10, 43, 21 и 3, а также детские сады № 26, 69, 71, 74, 5, 38. В «Веретье» — СОШ № 28, 27, 29 и общеобразовательная гимназия № 18, а также детские сады № 106, 49, 30, 99.

16 сентября глава Рыбинска Дмитрий Рудаков выложил на своей странице «Вконтакте» комментарий про объединение школ и детских садов.

— Стояла задача поднять зарплату в тех двух комплексах, где мы объединяем управленческие функции, — отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. — Подчеркну еще раз, не школы, а управленческие функции объединяются. Школы остаются автономными, с теми же руководителями, которые сегодня есть. А те заместители, которых бывает иногда по шесть, да, с них снимутся управленческие задачи, они будут заниматься делами, например, по ремонту.

Также в своем посте мэр рассказал, куда пойдут высвободившиеся деньги.

— Направим на зарплаты самым низкооплачиваем категориям — няням детских садов. Сейчас они получают унизительно маленькие зарплаты — не выше 20 тысяч рублей в месяц, — написал Дмитрий Рудаков.

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Комментарии
2
Инженер1
49 минут
Будет открыта ЦПШ. И преподов мало надо..
Гость
39 минут
Ставлю 1 к 10, победит Дружба! 😂😂😂
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