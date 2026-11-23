Концерт Валерия Кипелова в Ярославле чуть не отменили Источник: читатель 76.RU

В Ярославле 23 ноября отгремел концерт (6+) легенды рока, исполнителя хита «Я свободен» Валерия Кипелова. Площадкой для выступления стал КЗЦ «Миллениум». Здесь для фанатов даже организовали небольшой танцпол у сцены, что в «Миллениуме» бывает редко. Билеты на него продавали отдельно. В целом стоимость посещения концерта, составляла от 4500 до 6500 рублей.

«Зал был почти полный. Большая часть зрителей — люди возраста за 40 лет. Но были и дети. Концерт шел 1,5 часа. Кипелов пел свои новые и старые песни. Хотелось больше старых хитов, их не хватило. Но зал на все реагировал радушно. На песне „Я свободен“ все вскочили с мест, подняли вверх руки», — рассказала ярославна, побывавшая на выступлении артиста.

Валерий Кипелов — советский и российский рок-музыкант, певец, композитор и автор песен, работающий в основном в жанре хеви-метал. Родился 12 июля 1958 года в поселке Капотня (сейчас это район Москвы). Был одним из основателей и первым вокалистом рок-группы «Ария», в которой он выступал с 1985 по 2002 год. 1 сентября 2002 года Кипелов вместе с Сергеем Терентьевым и Александром Манякиным создал группу «Кипелов». В 2023 году он получил звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

Поклонники дождались хита «Я свободен» Источник: читатель 76.RU

Одному из зрителей повезло — его позвали на сцену, чтобы спеть вместе со звездой хит «Воля и разум».

«Это было ближе к концу концерта. У сцены началось какое-то движение. Кипелов это заметил и дал знак охраннику. Так на сцену вышел парень. Он пел вместе с группой часть песни, зал круто реагировал. Парень, видно, что кайфовал. Он хорошо пел и в конце даже взял высокую ноту», — рассказала зрительница.

Парень из зала спел со звездой на сцене Источник: читатель 76.RU

Интересно, что Валерий Кипелов под конец выступления признался, что концерт в Ярославле чуть не пришлось отменять.

«Уезжая из Москвы, я так серьезно приболел. И уже в Вологде мы думали, что придется снимать концерты. Но очень не хотелось. Не из-за денег. А просто нам очень не хотелось причинять неудобства нашим поклонникам. Поэтому, если сегодня было что-то не так, я вам приношу свои извинения. Бывает, знаете. Спасибо, Ярославль! Была такая энергетика! На первых песнях я думал, что не дотяну до конца. Но благодаря вам, вашей поддержке, вашей энергетике — вы так замечательно пели — я думал, что я сегодня помру, но доработаю до конца. Спасибо вам огромное, низкий поклон!» — обратился он к зрителям.

Валерий Кипелов признался, что чуть не отменил концерт в Ярославле Источник: читатель 76.RU

Артист поблагодарил ярославских зрителей за поддержку Источник: читатель 76.RU

Поклонники признались, что заметили, что с артистом что-то не так, но было видно, что он отдавался по полной, как мог. Претензий ни у кого не было.

«Нам всё понравилось», — подытожила ярославна после концерта.