начинать движение плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах;

двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;

сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;

выбирать путь для правых и левых колес с одинаковой поверхностью дороги;

разгон машины для переключения передачи производить только на прямых участках дороги;

во избежание заноса не делать резких маневров. Если автомобиль занесло при торможении, необходимо быстро ослабить торможение и поворотом руля в сторону заноса выровнять автомобиль;