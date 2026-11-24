Жителей Ярославской области экстренно предупредили о надвигающемся сильном снегопаде. Стихия разбушуется с 18 часов 24 ноября и задержится на целые сутки.
«Ожидается сильный снег, метель, налипание мокрого снега, ухудшение видимости в осадках до 300–800 м, в отдельных районах усиление северо-западного ветра порывами до 15–17 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы», — сообщили в МЧС России по Ярославской области.
Ранее синоптики центра «Фобос» прогнозировали для региона каждодневные снегопады. По их словам, центральные регионы страны на неделе с 23 по 29 ноября ожидает репетиция зимы. Наиболее морозными по прогнозу должны оказаться вторник и среда. Низкая температура позволит выпавшему снегу сформировать покров высотой до 3–8 сантиметров.
По словам спасателей, возможны обрывы ЛЭП, нарушения в работе транспорта, увеличение травматизма среди людей.
Рекомендации для водителей
В региональном МЧС также напомнили о правилах безопасности на дорогах. Водителям необходимо:
начинать движение плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах;
двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;
сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;
выбирать путь для правых и левых колес с одинаковой поверхностью дороги;
разгон машины для переключения передачи производить только на прямых участках дороги;
во избежание заноса не делать резких маневров. Если автомобиль занесло при торможении, необходимо быстро ослабить торможение и поворотом руля в сторону заноса выровнять автомобиль;
для остановки автомобиля снизить скорость движения, остановку производить на прямом и ровном участке дороги.
Телефон экстренных служб — 112.