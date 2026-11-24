В Ярославле грядет новая масштабная застройка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, кому может достаться контракт на комплексное развитие территории во Фрунзенском районе Ярославля. Речь идет о двух участках, расположенных в районе улиц Суздальской, Леваневского, Пожарского и Доронина, а также в районе улиц Купца Светешникова и улицы Суздальской.

На сайте «ГИС Торги» указано, что на аукцион заявился единственный участник — «Специализированный застройщик „Железно Ярославль“». Из-за этого торги признали несостоявшимися. По правилам, теперь власти должны предложить компании заключить договор о комплексном развитии территории по начальной стоимости — 140, 6 млн рублей.

Договор будет действовать 10 лет с момента подписания документов.

ООО «Специализированный Застройщик „Железно Ярославль“» было образовано в октябре 2024 года и зарегистрировано на улице Свободы в Ярославле — в здании бывшего кинотеатра «Горн». Компания выполняет функции заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Руководит фирмой Юрий Перминов, а владеет юрлицом «Железно Ярославль» группа компаний «Железно Финанс» из Кирова. Последняя компания находится в собственности у двоих бизнесменов — Константина Гозмана и Юрия Захарова. Фактически они же являются конечными владельцами фирмы «Специализированный Застройщик „Железно Ярославль“».

В проекте договора на КРТ указано, что суммарная площадь двух участков составляет 196 513 квадратных метров. Минимальная площадь застройки по документации — 67 597 квадратных метров. Там появятся многоквартирные дома высотой до восьми и 18 этажей.

Застраивать будут две несмежные территории Источник: ГИС Торги

Также на участках должны появиться помещения для культурно-массовой работы и досуга, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, участковый пункт полиции, объекты бытового обслуживания: приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты. Также запланировано строительство физкультурно-спортивного центра.

Напомним, постановление мэрии о комплексном развитии этой территории было подписано 28 июля 2026 года. В нем оговаривалось, что обеспеченность населения социальными объектами планируется за счет существующих объектов образования, расположенных в радиусе доступности, а также за счет дошкольных образовательных и общеобразовательных объектов, планируемых к размещению на смежной территории в районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского, в отношении которой заключен договор о комплексном развитии.

Медпомощь жители новых жилых комплексов смогут получать в клинической больнице № 2 на улице Попова.