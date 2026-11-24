Андрей Чибис — один из самых медийных чиновников, который регулярно встречается со СМИ и активно ведет соцсети Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU, Александра Балаба / 51.RU

23 ноября в Москве задержали губернатора Мурманской области. Андрей Чибис прибыл в запланированную командировку, однако по итогу оказался на допросе. Сегодня, 24 ноября, Мещанский суд Москвы может избрать меру пресечения. Если по итогу суд признает Чибиса виновным по всем инкриминируемым статьям, которые связаны с масштабными финансовыми преступлениями, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. О каких махинациях идет речь и чем известен максимально медийный чиновник, активно продвигающий на федеральном уровне Заполярье, — в этом материале 51.RU.

Никаких официальных версий: только люди в масках

Информация о том, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис дает показания следователям в Москве, сначала разошлась по соцсетям и каналам в мессенджерах. Разные медиа, от региональных до федеральных, ссылаясь на собственные источники, писали, что Андрея Чибиса задержали. При этом официального подтверждения тому не было.

Редакция 51.RU сразу выехала к зданию областного правительства в Мурманске, где, судя по всему, уже шли оперативно-разыскные мероприятия, о результатах которых всем еще предстоит узнать.

У здания областного правительства было много техники МВД Источник: Александра Балаба / 51.RU

Нетипичная атмосфера для двора областного правительства Источник: Александра Балаба / 51.RU

У администрации журналисты 51.RU увидели технику разных ведомств, а также силовиков в бронежилетах.

«На Севере жить» — слоган Чибиса, который стал губернатором Мурманской области в 2019 году Источник: Александра Балаба / 51.RU

«Он дает показания. Мы максимально открыты»

Андрея Чибиса забрали из аэропорта 23 ноября около 17:00, об этом со ссылкой на свой источник сообщили в «Осторожно, Media». О том, что ведутся «следственные действия» с его участием подтвердили в ТАСС. Чуть позже появилось подтверждение от коллег губернатора, правда, министр информационной политики региона Ирина Бринькова в беседе с MSK1.RU заявила о том, что задержания не было.

«У нас нет информации о том, что Андрей Владимирович задержан. Он дает показания. Мы максимально открыты к следствию и всяческому содействию», — сказала она.

Однако без задержания всё же не обошлось. Во всяком случае, в МВД России подтвердили этот факт и сообщили сразу о нескольких преступлениях, в которых подозревается губернатор Чибис. И не только. Следственный департамент МВД России заявил о предварительном расследовании уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений , предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160, пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк объяснила, какие это преступления: мошенничество, присвоение и незаконные валютные операции на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, часть 4 статьи 160, пункты «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ).

— Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств Министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск в сумме свыше 1 миллиарда рублей, а также незаконные валютные операции, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики заинтересовались и другими представителями региональной власти. О том, что первый заместитель губернатора Оксана Демченко находится на допросе, сообщили в «Осторожно, Media» со ссылкой на собственный источник. Также по предварительным данным, вопросы у правоохранителей появились и к бывшему вице-губернатору Юрию Сердечкину. Сейчас он работает заместителем министра по развитию Дальнего Востока.

У областного правительства в Мурманске тем временем становилось всё активнее. Редакция 51.RU засняла, как в здание обладмина вошли силовики.

Источник: Александра Балаба / 51.RU

Источник: Александра Балаба / 51.RU

Источник: Александра Балаба / 51.RU

Источник: Александра Балаба / 51.RU

Про карьеру и Арктику. Один из самых медийных губернаторов

Андрею Чибису 47 лет. Он родился в Чебоксарах. В 2001 году выучился на юриста в Чебоксарском кооперативном институте. В 2004 году прошел обучение в Чувашском государственном университете по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Имеет степень кандидата юридических наук.

В 1999–2001 годах Чибис работал юрисконсультом ГУП «Телец» в Чебоксарах. В 2002 году стал адвокатом Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. С 2004-го по 2005 год был советником губернатора Рязанской области. В 2005-м — стал директором аудиторской компании ООО «Гарант–консалтинг». В 2005–2006-м был начальником экспертного отдела администрации президента Чувашской Республики.

В 2006 году Чибис стал федеральным чиновником . Его назначили заместителем директора департамента строительства — начальником отдела сопровождения национального проекта «Доступное жилье» Министерства регионального развития РФ. С 2007-го по 2008 год Чибис был начальником управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

С 2008-го по 2011 год Чибис был председателем совета директоров, членом правления и директором по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Российские коммунальные системы». С 2011-го по 2012 год был исполнительным директором фонда «Институт социально-экономических и политических исследований». С 2011-го по 2013-й — исполнительным директором некоммерческого партнерства содействия развитию ЖКХ «Развитие». С декабря 2013 года по март 2019 года Чибис работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. С 30 сентября 2014 года был главным государственным жилищным инспектором РФ.

Чибис — эмоциональный оратор. Тот случай, когда губернатор не боится микрофонов и камер. И даже любит всё это Источник: Александра Балаба / 51.RU

С 2019 года Андрей Чибис руководит Мурманской областью . Он выпускник первого потока «школы губернаторов». Он сразу поставил себя в Заполярье как открытого губернатора, готового к диалогу с северянами и СМИ. Однако на фоне задержания что-то случилось с привычной открытостью губернатора. Во всяком случае комментарии на его странице закрыли.

Жителей Заполярья это удивило: много лет именно туда они приходили за официальными ответами и помощью. К слову, сам Андрей Чибис, если не брать нынешнюю ситуацию, — чуть ли не самый медийный губернатор в России.

Он регулярно проводит встречи с журналистами в региональном правительстве, активно ведет соцсети, часто комментирует проблемные темы, его прямые линии со звонками населения идут по несколько часов, а в интервью разного уровня он не боится заявлять о глобальных арктических амбициях. До этого губернатор дал первое эксклюзивное интервью 51.RU, где говорил о стройке, возобновившейся в Заполярье после многолетней паузы, о развитии туризма, о привлечении населения в Арктику.

Теперь любопытно, где пройдет Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» в 2027 году — ранее анонсировали Мурманск Источник: Елена Ионайтис / 51.RU

В марте 2027 года в Мурманске пройдет очередной международный форум «Арктика — территория диалога». Об этом сообщал глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, на мероприятие ожидаются зарубежные гости. Среди ключевых направлений сотрудничества России в Арктике называли развитие Северного морского пути, освоение природных ресурсов, строительство инфраструктуры и научные исследования.

Жена, дети губернатора и покушение

Евгения Чибис и их общий сын Владимир Источник: Александра Балаба / 51.RU

О своей семье Андрей Чибис периодически рассказывает публично — делится новостями о детях, публикует совместные фотографии и упоминает супругу в своих выступлениях. Жену губернатора зовут Евгения Чибис. Она кандидат экономических наук, имеет экономическое и юридическое образование, а в Мурманской области руководит Единым волонтерским центром.

У супругов двое детей — дочь Елизавета и сын Владимир. Некоторые семейные события глава региона сам выносил в публичное пространство. Например, летом 2022 года он рассказал, что дочь подала документы в МГУ. По словам губернатора, Лиза увлекается историей и обществознанием и выбрала направление «Глобальные процессы и дипломатия».

Губернатор часто публиковал фото с детьми в своих социальных сетях Источник: Губернатор Чибис / t.me

В том же году Чибис поделился еще одной новостью: его сын Володя пошел в первый класс.

Источник: Губернатор Чибис / t.me

Семья переехала в Мурманскую область вместе с губернатором в 2019 году. С тех пор Евгения Чибис связана с общественными и волонтерскими проектами региона.

24 ноября она прокомментировала задержание мужа в социальных сетях. Она назвала происходящее нелепым и подчеркнула, что Андрей искренне верит в Мурманскую область и старается сделать так, чтобы жители гордились своим краем.

— Все, кто знает нашу семью, понимают, насколько это нелепо. Андрей искренне верит в Мурманскую область. И делает всё, чтобы у людей были причины гордиться своим краем. Каждый, кому довелось с ним общаться, чувствует это, — написала Евгения.

Она также поблагодарила всех, кто поддерживает семью в сложившейся ситуации.

— Спасибо за слова поддержки, нам сейчас это очень нужно, — подытожила жена Чибиса.

В апреле 2024 года на Андрея Чибиса было совершено покушение. После встречи с жителями Апатитов на губернатора напали с ножом. Чибиса экстренно госпитализировали и прооперировали. Позже он публично рассказывал о произошедшем и своем восстановлении после нападения.

На животе виден вертикальный шрам от пореза Источник: Губернатор Чибис / Telegram

Чем владеет семья Чибиса?

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которого задержали в Москве, задекларировал за 2025 год доход в 5,1 миллиона рублей. В эту сумму входит таунхаус площадью 176 квадратных метров в Испании и три участка под Мурманском. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на документы о доходах и имуществе.

Как пишет издание, декларацию публиковали в связи с выдвижением Чибиса на выборах депутатов Госдумы в составе региональной группы, в которую входят Мурманская область и Карелия. Из документов следует, что на момент их подачи у Чибиса на счетах было 7,2 миллиона рублей.

Источник: Губернатор Чибис / t.me

Также, согласно документам, у губернатора в собственности указаны две квартиры в Москве, три земельных участка в Мурманской области и нежилые помещения, здания и сооружения в столице и Заполярье. Помимо этого, Чибис задекларировал внедорожник Toyota Land Cruiser 200, кроссовер Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.

Кроме того, у семьи Чибиса есть таунхаус в Испании площадью 176 квадратных метров. Особняк приобрели в 2012 году за 300 тысяч евро. Стоимость объекта в декларации оценивается в 11,7 миллиона рублей.

«Север Строй» и дорога, которой не случилось

В деле главы Заполярья отметилась строительная компания «Север Строй». Ее владельца Оганеса Шанкояна подозревают в мошенничестве, а самого главу региона — в хищении более 39 миллионов рублей из бюджета областного Минстроя и незаконных валютных операциях. Эта же сумма проходит в деле предпринимателя.

Одним из проектов компании стал ремонт Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В 2022 году «Север Строй» получила контракт на 132,7 миллиона рублей. Фирме перечислили аванс — более 39 миллионов рублей, однако работы так и не начались. Власти потребовали вернуть деньги через суд.

Еще один крупный проект — реконструкция дороги Апатиты — Кировск. В 2023 году компания заключила контракт с «Мурманскавтодором». На работы выделили бюджетный кредит в размере 7,69 миллиарда рублей.

Однако к апрелю 2026 года было освоено около 1,5 миллиарда рублей, а готовность дороги составляла всего 5%. Проект потребовал корректировки и дополнительной экспертизы. 13 ноября власти сообщили о расторжении контракта.

В деле главы Заполярья фигурирует строительная компания «Север Строй». Ее владельца Оганеса Шанкояна подозревают в мошенничестве, а самого главу региона — в хищении более 39 миллионов рублей из бюджета областного Минстроя и незаконных валютных операциях. Эта же сумма проходит в деле предпринимателя. Генеральный директор компании Оганес Геворкян находится в СИЗО по делу о растрате.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Одним из проектов компании стал ремонт Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В 2022 году «Север Строй» получила контракт на 132,7 миллиона рублей. Фирме перечислили аванс — более 39 миллионов рублей, однако работы так и не начались. Власти потребовали вернуть деньги через суд.

Еще один крупный проект — реконструкция дороги Апатиты — Кировск. Изначально строители должны были приступить к обновлению дороги в 2025 году. Еще в 2023 году компания заключила контракт с «Мурманскавтодором». На работы выделили бюджетный кредит в размере 7,69 миллиарда рублей. К апрелю 2026 года было освоено около 1,5 миллиарда рублей, но готовность дороги составляла всего 5%.

Осенью региональный Минтранс объявил о переносе сроков. Начало работ отложили до 2026 года, а завершение реконструкции запланировали на 2027-й. В министерстве тогда объяснили задержку необходимостью изменить проектную документацию. Подрядчик не смог приступить к запланированным работам, поскольку проект требовал доработки и повторного прохождения государственной экспертизы. На объекте в это время сохранялся технологический перерыв. 13 ноября власти сообщили о расторжении контракта.

Чибису грозит до 15 лет?

Источник: Александра Балаба / 51.RU

Губернатору Мурманской области Андрею Чибису может грозить до 15 лет лишения свободы, если суд признает его виновным по всем инкриминируемым статьям. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя коллегии «Адвокат Премиум» Дмитрий Минов.

Поскольку речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, присвоении или растрате, а также незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, максимальное наказание по отдельным эпизодам составляет от 5 до 10 лет лишения свободы.

— В случае признания губернатора Мурманской области Андрея Чибиса виновным по всем инкриминируемым статьям ему может грозить до 15 лет лишения свободы по совокупности преступлений, — заявил Дмитрий Минов, пояснив, что сроки по разным статьям не складываются автоматически.

То есть итоговое наказание суд определяет путем частичного или полного сложения сроков, то есть может быть назначен и штраф. Во вторник, 24 ноября, судебного заседания по этому поводу не будет, об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

— Сегодня не будет избрания меры пресечения в отношении губернатора Мурманской области Чибиса, — говорится в сообщении.