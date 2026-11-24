Мэр Нерюнгри в шоке от каждого выпуска Источник: Руслан Симушин / 14.RU

Обсуждение гибели музыкального критика Сергея Соседова после падения с лестницы в гостинице в Нерюнгри на федеральных каналах превратилось в обсуждение фигуры мэра города Ильи Гудошника. Дошло до того, что во время передач звучат в том числе предположения, что мэр мог отравить телеведущего. Что об этом думает сам Гудошник — в интервью для 14.RU.

Сергей Соседов в сентябре прилетел в Нерюнгри, чтобы судить конкурс красоты «Жемчужины Дальнего Востока». На лестнице в гостинице он споткнулся, неудачно упал и умер в больнице. Спустя пару дней его тело отправили самолетом в Москву. Похороны состоялись 30 сентября, спустя неделю после произошедшего.



Один из выпусков «Малахова» вышел 28 октября. В нем показали гостиницу «Дархана», где всё произошло. Журналисты передачи вместе с племянником критика Олегом Казанцевым попытались выяснить, где владелец «Дархана» Тамерлан Караев, обсудили его бизнес, а также раскритиковали мэра Илью Гудошника за то, что он не стал встречаться с журналистами поздно вечером. Сам мэр ответил, что он был с семьей, а утром ему нужно было ехать в аэропорт, чтобы улететь в Москву.



Во втором выпуске показали кадры, как падает Соседов, и вновь прошлись по Илье Гудошнику, обвинив его в тайной встрече с музыкальным критиком. По итогам передачи мэр заявил, что подаст в суд на передачу «Малахов».

Источник: 14.RU

С Соседовым познакомиться не успел

— Учитывая, что это продолжает обсуждаться, не могу не спросить: вы точно не встречались с Соседовым?

— Я точно с ним не встречался. К сожалению, эта трагедия случилась на территории города Нерюнгри. Параллельно у нас была большая авария на ГРЭС. Физической возможности у меня не было, да и заявки такой не было. То есть организаторы меня не просили о встрече. У меня был плотный график из-за аварии и не было возможности.

Человек погиб. Из-за этого теперь такую историю раздувают. Могу только посочувствовать его родным.

— Последние две передачи на слуху, в принципе, у всей России. Как они повлияли лично на вас?

— Вообще, на самом деле я очень удивлен. «Россия 1» — очень мощный канал. И посвящать в передаче по 20–30 минут мне — это большой пиар. Кем он организован, я не пойму. При чём здесь Сергей Соседов? При чём здесь Илья Гудошник? Я что, тут главный антигерой или герой российской эстрады, какой-то передачи? Абсолютно непонятная позиция. У нас в России больше поговорить не о чем?

Пытаются какие-то косточки перемывать, какие-то мои достижения или недостижения обелять, очернять. Я для себя выводы сделал, что любые вещи можно перевернуть так, как хочется. Чем и занимается передача.

— А как на город это повлияло?

— Жители почувствовали! Если до сих пор люди, которые снимают эти передачи, не поняли реакцию жителей, то она резко негативная. Такое количество людей мне не писало никогда — ни в мой день рождения, ни в момент, когда я выиграл выборы. Никогда. Люди объединились. Они сплотились. Причем с таким жестким настроем, что готовы писать вплоть до президента о закрытии передачи. При чём тут люди? Вы зачем город позорите? Начинаете какие-то непонятные вещи сочинять.

— Когда во время прошлой передачи вас обвинили в том, что вы якобы могли отравить Соседова, какая у вас была первая реакция на это?

— Я понял, что на передаче можно сказать всё что угодно и подать информацию так, как им угодно и интересно. Я с человеком никогда в жизни не виделся, не встречался, не общался, а теперь говорят, что я его отравил.

Не то что я с ним не обедал, чай не пил, я вообще с ним никогда не виделся и никогда не был знаком.

— А то, что Соседов приедет, многие знали?

— Я думаю, да, потому что конкурс был объявлен. Люди готовились к «Жемчужине Дальнего Востока». Конечно, он там был в анонсе. Не знаю, насколько люди поклонники его таланта, его творчества как критика, но в анонсе была Алиса Мон, которая должна была петь, а Соседов должен был судить. Поэтому, наверное, знали.

— А сам конкурс, наверное, тоже был более-менее известен? Его ждали, хотели на него прийти?

— Конечно, люди готовились. У нас есть творческие ребята, которые выступают на конкурсах красоты. Это было бы к месту. Такие конкурсы проводятся.

— Я правильно понимаю, что конкурс местного уровня, но никак не федерального? То есть федеральные СМИ о нем бы не писали, если бы не произошло то, что произошло?

— Никогда бы в жизни. Это конкурс не местного уровня, но, может быть, Дальнего Востока. Неплохой конкурс. Я на нем не был, не анализировал его компетенцию, кто там выступает. Организаторов я знаю, с ними познакомился. Занимаются организацией мероприятий, модельными агентствами. Молодцы. Есть у них такое увлечение, здорово.

Но на федеральном канале, конечно, об этом конкурсе бы никогда не рассказали.

— В передаче «Малахов» от 17 ноября прозвучала информация, что ваш новый пресс-секретарь в прошлом работала на Соседова. Насколько это правда?

— Не знаю, скорее больше неправда, чем правда. Мой нынешний сотрудник Наталья работала в Якутске, в ЛДПР. Сильно сомневаюсь, что она с Соседовым была знакома. Если только видела его в Москве или на каких-то телепрограммах. Вероятность того, что она могла меня с ним познакомить, стремится к нулю.

Приступила она к своим обязанностям 5 октября. То есть уже после гибели Соседова.

Угрожал и требовал молчать?

— Олеся Сазыкина, пиарщик и продюсер, в этом же выпуске заявила, что после передачи вы якобы ей звонили и даже попросили помолчать. Вы с ней знакомы? Был ли такой звонок?

— Я понял, что ей мало внимания в жизни. Пусть органы запросят мои звонки, пусть органы поинтересуются, звонил я данной даме или нет. Но на федеральном канале звонить и говорить, что ей угрожал государственный служащий…

Пусть голос анализируют, помощников, без проблем. В этой передаче на хайпе люди решили поймать пучки славы. Неизвестные персонажи — какая-то подруга какого-то человека выступает, на голубом глазу рассказывает, что ей кто-то звонил, угрожал. Ты же понимаешь, что тебя вызовут в следком и потом запросят информацию. Где звонок-то? Покажи.

— Она еще сказала, что вы давние знакомые. Это тоже неправда?

— Соответственно. Я не знаю, какого она возраста, где она живет, чем она занимается. Я видел в передаче, что она подруга Сергея Соседова или пиар-менеджер. Абсолютно человека не знаю. Если бы не гибель человека, в жизни бы ее не узнал.

— А мог ли всё-таки ваш пресс-секретарь организовать встречу с Сергеем Соседовым, как говорилось в передаче, в ресторане «Хариус»?

— Нет. Не стояло у нее такой задачи. Я не думаю, что она обладает телефонами организаторов, Соседова в том числе. Если бы такая встреча была бы необходима, наверное, на меня бы вышли организаторы. Исходя из программы, из того, что услышал, он приехал, вышел покурить, поднимался по лестнице и умер. То есть нигде и не был. К сожалению, в Якутии он ничего не посмотрел.

Достали старые фото

— Говоря о новом видео в передаче «Малахов». Там показали ваш день рождения. Это свежее видео?

— Нет, это видео не свежее. Не знаю, какого года и у кого из моих друзей они его нашли. Там друзья достаточно молодые, поэтому это период «лохматых» годов. Друзьям там было около 20 лет, может, 17. Где оно было сделано, когда, в каком ресторане, когда это было, какой день рождения, я не знаю.

— На передаче также прозвучала гипотеза, что администратор отеля «Дархан» возил Соседова на встречу с вами. И на опубликованных кадрах с момента падения этот парень куртку снимает, а Соседов поднимается. Вы с ним знакомы?

— Я не слышал, чтобы он там возил Соседова. Поскольку город у нас небольшой, я администратора действительно давно знаю. Его зовут Федор, он профессиональный диджей. Мы работали вместе в сфере ивента, общаемся не часто, конечно. Он получил негативные лучи славы из-за того, что просто стоял рядом.

— А видео из Сочи?

— Это отдельная история. Я видел, как он там играл диджейские сеты. Это было очень давно. Но я не был с ним в Сочи, меня на этом видео нет. Да даже если ездил! Какая разница, куда мы там ездили работать? Мы зарабатывали как могли. Были неплохими организаторами мероприятий в то время. Не помню, какой это год был. Наверное, тоже очень давно. Это такой период, расцвет молодости. Когда Федор ездил играть, я видел это у него во «ВКонтакте». Молодец. Чего такого?

Предложение Милонова и злопыхатели

— Что скажете о критике депутата Госдумы Виталия Милонова? Он снова выступил в передаче и предложил вам подать в отставку на основании того, что вы не помогли Соседову?

— Честно, я не буду его комментировать, у Милонова свой зритель есть, свой избиратель, пусть они его комментируют.

По поводу помощи Соседову. Я узнал о его смерти уже постфактум. Организаторы сами справились. Не знаю, на кого они выходили, но на меня не выходили.

— В выпуске была предпринимательница, которая заявляла, что якобы к ней приходил ваш заместитель и угрожал, что бизнес у нее изымут. Это правда?

Продавать алкоголь в Нерюнгри после 20:00 нельзя Источник: предоставлено администрацией Нерюнгри

— Конечно. У женщины погиб сожитель на СВО, и она приходила ко мне, мы с ней беседовали. У нее тоже были проблемы с договорами. Я уже не помню, какие конкретно, как именно они решились, через суд или нет. У нее действующий магазин. Александр Михайлович к ней приходил и говорил, чтобы она не торговала в своем объекте алкоголем, так как не имеет на это права. Это было не единожды, не дважды, не трижды.

Опять же странно говорить, что ты такой честный предприниматель, а торговать алкоголем — фотографий масса, видео масса, чем она торгует. Конечно, к ней резонный вопрос: перестаньте торговать. Торгуйте своей продукцией, продуктами питания, не нарушайте закон.

А по поводу того, что у нее погиб мужчина, муж, ее сожитель, она это и в эфире сказала, я ей искренне сочувствую. Это беда и утрата. Но работать нужно в законодательном поле, а не использовать площадку федерального канала, чтобы… Чтобы что? Любая проверка полиции, общественности выявит, чем ты торгуешь: пивом, шампанским и так далее.

Защита чести и Нерюнгри

— На передачу от 17 ноября пришла Илона Грошева. Она начала рассказывать о том, что Нерюнгри вообще-то прекрасный город. В какой-то момент ее перебили. Она успела сказать, что у вас, возможно, не хватает компетенций для общения с людьми. В первую очередь подскажите, хватает ли вам компетенций для управления городом?

— Я видел ее выступления, да. Сам ее не знаю. С мамой сегодня разговаривал, она сказала, что да, общались в каком-то моем глубоком детстве. Я не знаю, чем она занимается. Выступление ее нужно поделить на два. Во-первых, спасибо, что приятные вещи сказала про город, про мои компетенции. Про то, что у меня не хватает компетенций, я не согласен. Компетенций у меня достаточно много. Я был депутатом районного совета, был директором предприятия, замдиректора предприятия. То есть опыт у меня есть.

Если мы равняем на опыт жизненный, как у человека за 50–60 лет, то, конечно, у меня этого опыта нет. Но для моих 36 лет опыта у меня достаточно.

То, что у меня не хватает якобы опыта в общении… что я не стал общаться с журналистами… Я так хотел общаться! Они 8 раз мне звонили, я 7 раз им повторял одно и то же: «Я соболезную близким Сергея Соседова, добавить мне нечего». А из этих слов никакого хайпа, никакой сенсации не сделать.

Сегодня [речь идет о выпуске от 17 ноября] я вообще не понял: это была передача про Сергея Соседова или про Илью Гудошника?

Там еще про песню было нейросетевую, оказалось, что я сам ее пою. В том году один молодой человек, который живет в Нерюнгри, сделал мне подарок на день рождения. Эту песню слышали человек 100–200 в Нерюнгри. Они считают, что это какая-то грязь, гадость, но прикольно же! Теперь все песню знают!

— Про эту песню, кстати. В передаче заявили, что она была на главной странице администрации города. Это правда?

— Конечно, нет! Смешно. Эту композицию, когда начались переписки о передаче, роликом закидывали в Nerulife — это наш большой канал. Впервые я эту песню слышал 9 февраля 2026 года, за день до своего дня рождения. Мы с нее очень хорошо похохотали тогда.

Никуда не выкладывали. Чего нас за идиотов-то держать. Я понимаю, что всё, что на передаче было, в адекватную голову не влезет, но выкладывать такую песню на сайте… Это не просто самолюбие щекотать, это надо голову полечить, если им так кажется.

— Вернемся к Грошевой. А что вы думаете о реакции участников программы на ее выступление?

— Слово «заткнули» здесь будет самым правильным. Вышла женщина, приятная и ухоженная. Начала рассказывать про советское прошлое города, про его достижения. Это было классно, но классно там никому не нужно! Кому нужна правда? Кому нужна обычная история человека, который хочет рассказать о городе, о его жителях, о его романтике? Это не про эту программу точно.

— Юрист в выпуске «Малахова» от 17 ноября довольно резко ответил на ваше заявление, что вы готовы судиться с передачей за защиту чести и достоинства. Он там довольно резко сказал: «Хотите встретиться в суде? Давайте встретимся». Как вы к этому относитесь?

— Напугать нас решил, что ли? Не я выкладывал свои фотографии без разрешения в трусах, не я публиковал ложные данные, не я обвинял в отравлении другого человека. У нас таких много было, которые громко говорили, а потом в суде были. Позиция суда очень объективная. Она фактам верит, а не кто громче крикнет, тот и прав.

Отстаивайте честь и достоинство программы, но скажите, на каком основании вы меня обвиняете — раз. Второе — кому я звонил, где подтверждение информации. Кого я там травил — три. На каком основании мои фотографии используют — четыре. Пусть. Я в это ввязываться не особо хочу, энергозатратно, но от меня жители требуют, чтобы мы подали в суд на эту программу.

Программа позорит меня как главу и позорит горожан.

— Когда планируете подать иск?

— Судебный иск — это небыстрая история. Он должен быть сформулирован грамотно, четко и по существу. Посмотрев программу сегодня… Мы точно про Соседова говорим? Там про Соседова 5 минут, про Гудошника — 35 минут, еще 20 минут про остальных людей. У меня такое впечатление, что это какой-то заказ. Но чем больше меня поливают грязью… Это точно не на нас рассчитано, не на местных. У людей глаза есть. Они видят, что 4 года назад было, что сейчас. Мне даже комментировать нечего.

Мы подготовим иск, потом оповестим об этом. Конечно, мне неприятно смотреть. Это очень негативно влияет на мое настроение, настроение моей команды и жителей, но за свои слова, тем более такие громкие обвинения, нужно отвечать.