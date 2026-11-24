Под Ярославлем произошло ДТП с иномаркой и рейсовым автобусом Источник: Свободный Ярославль / Max

В Ярославской области произошло ДТП с иномаркой и рейсовым автобусом. Все случилось 24 ноября около 8 утра на 27-м километре трассы «Ярославль — Рыбинск» в Тутаевском районе.

Видео с места происшествия поделились очевидцы в одном из городских пабликов. На записи у «отбойника» виднеется красная иномарка с разбитым капотом. От удара спустило переднее колесо. На обочине стоит желтый автобус, на нем повреждений нет.

Трасса «Ярославль — Рыбинск» проходит через Тутаев и поселки городского типа Константиновский и Песочное. Длина дороги — 82 километра.

Иномарке сильно досталось Источник: Свободный Ярославль / Max

Как пояснили 76.RU в полиции, при перестроении на дороге столкнулись иномарка «Вольво» и рейсовый автобус. Кто в кого въехал, пока неизвестно, правоохранители изучают все обстоятельства происшествия.

«В ДТП пострадавших нет», — добавили в УМВД России по Ярославской области.

Кстати, 24 ноября под Ярославлем случилось еще одно ДТП. Иномарка «Ниссан» снесла столб и улетела в кювет. Мы публиковали подробности от полиции.