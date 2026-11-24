Травля продолжалась каждый день на протяжении полутора месяцев Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Екатеринбурге второклассники одной из школ больше месяца безнаказанно измывались над своим сверстником. Его пинали, раздевали при всех, портили вещи, заставляли есть с пола и требовали нести им деньги, угрожая изнасилованием.

Ребенок пытался дать отпор, но это только раззадоривало мучителей, которые толпой жаловались на него учителю, в итоге жертве еще и ставили двойки за поведение. Е1.RU рассказывает подробности возмутительной истории.

«Понял, что учитель мне не поможет»

«Я не сразу заметила, что что-то не так. Он рассказывал по чуть-чуть. Я видела у него скомканные контрольные работы и почеркушки странные в тетради, но списывала всё на шалости. Он говорил, что обижали его, слезы были. А потом не выдержал и всё подробно рассказал. Как с него при всех стягивали трусы, систематически избивали и грозили изнасиловать, если не принесет денег. И это было ежедневно», — рассказала Ольга, мама пострадавшего.

По словам мальчика, всего в группе обидчиков было пять человек. Главный зачинщик начинал травлю, еще четверо подключались. Друзья второклассника предпочитали не вмешиваться, чтобы самим не стать жертвами.

Началось всё с того, что ребенку не понравился популярный детский мем Сикс-севен, и он назвал его тупым. Тогда другие ребята начали задирать мальчика: толкать, пинать по попе, сдергивать штаны вместе с нижним бельем, пока учителя нет в классе, черкать в его тетрадях или рвать работы, прятать вещи, заставлять есть с пола. Одноклассников это очень веселило.

«Ребята видели это и смеялись. Я тоже их пинаю, чтобы они от меня отстали, но их это только бодрит, и они снова начинают хватать и бросать мои вещи, черкать в моих тетрадях. Я подходил к нашему классному руководителю, она спросила у В. [главного зачинщика], тот сказал, что это неправда, и она ему поверила. Тогда я понял, что учитель мне не поможет», — объяснил в полиции мальчик.

Школьник учится хорошо — на четверки и пятерки (в отличие от зачинщика), но при этом по поведению ему начали ставить двойки.

«Ребенку ставили за поведение двойки, потому что он пытался защитить себя. К нему пристают — он посылает. Они идут и жалуются на него всей толпой: „А вот он сматерился!“ И преподаватель верит толпе. Он не хотел жаловаться: „Мама, мне не поверят, их же много, им верит учительница“. Я записала его к психологу, он очень тяжело это переживает», — рассказала мама пострадавшего.

Грозили изнасиловать

Издевательства продолжались каждый день с 28 сентября по 18 ноября и становились всё изощреннее. Дошло до того, что мальчик на физкультуре надел спортивную форму поверх школьной — чтобы с него не могли стянуть трусы. Это заметил учитель и отправил его переодеваться.

Ошалев от безнаказанности, мучители стали вымогать у второклассника деньги за то, чтобы не трогать его. В противном случае главный зачинщик пообещал изнасиловать ребенка.

«Я знал, что изнасиловать — это побить кого-то до крови, но денег ему не принес, а он больше не спрашивал. В октябре на перемене меня повалили на пол вдвоем и стали тянуть за гениталии в разные стороны. Мне было так сильно больно, я сильно кричал. Я надеялся, что кто-то из учителей услышит меня и мне помогут, но взрослых вокруг не было», — приводятся слова ребенка из опроса в полиции.

По словам мамы, он разрыдался в кабинете следователя, когда пришлось вспоминать все издевательства.

«Он молча терпел всё это время. Отец ему как-то сказал в шутку, что если его кто-то обидит, то он его убьет. И он боялся, что если расскажет, то папу потом посадят в тюрьму. Он такой добрый, светлый мальчик. И мне тоже не сразу признался. Как только я услышала, мы сразу пошли в полицию», — рассказала Ольга.

Реакция школы

«Мы подали заявление в отдел полиции № 6 и принесли его в школу. Вместо помощи нас вызвали в кабинет и буквально наехали: начали выводить на эмоции, обвинять нас самих и заявили, что директор в отпуске, поэтому разбираться некому. Обещали позвать родителей, но мы не знаем, как вообще всё будет происходить, раз позиция у школы уже отрицательная», — говорит мама мальчика.

Она возмущена такой реакцией и опасается за безопасность сына.

«Получается, весь октябрь и ноябрь группа второклассников систематически издевается над моим сыном, а мы приходим, и на нас самих в школе наезжают! Я боюсь за сына, а также что дело могут спустить на тормозах», — говорит Ольга.

В своем заявлении она просит принять меры по защите жизни, здоровья и половой неприкосновенности ее сына. Также просит обеспечить возможность сыну переодеваться на урок физкультуры отдельно и провести служебную проверку.

В полиции уже начали разбираться в конфликте.

«Заявление принято в отделе полиции № 6. Сотрудники ПДН устанавливают обстоятельства происшествия», — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Мы запросили комментарий у школы. Как только он поступит, мы обновим информацию.

А вы сталкивались с травлей во время учебы? Да, сам был жертвой Нет, был среди тех, кто травил Сохранял нейтралитет У нас был дружный класс Хочу посмотреть ответы

Мы рассказывали, как в Екатеринбурге подростки заставили пятиклассника платить им дань. Под угрозами мальчик больше месяца платил банде старшеклассников, прежде чем признаться маме.