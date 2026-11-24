Пройдите сложный тест по географии Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

География — это не просто названия на карте, а целая история планеты: как формировались ландшафты, почему в одних местах густеют леса, а в других простираются пустыни, как течения и ветры влияют на климат целых регионов.

Этот тест поможет взглянуть на мир чуть глубже. Мы собрали вопросы на понимание природных закономерностей — от движения литосферных плит до особенностей почв и факторов, определяющих плотность населения.

Не стоит переживать, если какой‑то вопрос поставит в тупик: любая неточность — повод чуть подробнее узнать, например, про дельту Ганга или роль Гольфстрима. А верные ответы станут приятным подтверждением того, что ваше представление о мире довольно точное.

Приготовьтесь к небольшому интеллектуальному путешествию — без спешки и суеты. Пусть каждый вопрос будет поводом на мгновение представить далекие края и задуматься, как всё на нашей планете связано между собой.