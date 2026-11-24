Волонтеры прочесывают берег реки (фото из архива) Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В Башкирии таинственно пропал 13-летний Айназ Ахкямов. Это случилось вечером 8 ноября во время рыбалки на реке Ай. За минувшие две с лишним недели берега и акваторию обследовали сотни добровольцев, спасатели, водолазы и полицейские, однако о судьбе подростка до сих пор ничего не известно.

История потрясла не только родную деревню школьника. Помочь в поисках едут из соседних районов и даже из Свердловской области. Тем временем в семье случилась еще одна утрата: на фоне переживаний из-за исчезновения внука скончался его 63-летний дедушка. Рассказываем подробности трагической истории.

Мальчик таинственно пропал

Около 18:00 8 ноября Айназ вместе с другом пришли порыбачить на реку Ай, которая течет возле деревни Аюпово.

Аюпово — небольшая деревня Мечетлинского района, в которой живет около 250 человек. От райцентра Большеустьикинское ее отделяют 10 километров на юг, от Уфы — примерно 300 километров на северо-восток. Деревню с одной стороны обступает лес, с другой обвивает река Ай.

По предварительной версии, во время рыбалки один из мальчиков не удержался и оказался в воде. Второй успел вытащить друга на сушу и привести в чувство. Мальчик побежал звать на помощь взрослых. Однако когда люди добрались до берега, подростка там уже не было.

В час ночи, после сообщения о пропавшем ребенке, к поискам приступила полиция. Утром к ней присоединились спасатели, а днем — волонтеры. Берег обследовали пешими группами и с лодок.

13 ноября по факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают родных и знакомых мальчика. Ход дела и поисковых мероприятий взят под личный контроль руководством следственного управления республики.

Поиски

За 16 дней в районе развернули масштабную работу. В поисках участвуют:

Центральный поисково-спасательный отряд Аварийно-спасательной службы Башкирии и зональный отряд из села Малояз;

сотрудники полиции;

волонтеры Дуванского отделения поисково-спасательного отряда «Барс»;

водолазы МЧС России и Госкомитета республики по ЧС.

В арсенале поисковиков — аэролодка «Пиранья», катер и квадроцикл, а территорию дополнительно обследуют с воздуха беспилотники МЧС. В операции участвуют сотни волонтеров. Они прочесывают местность и ведут поиски на воде.

Добровольцы стекаются из разных районов республики и даже из других регионов. Известно, что мальчика ищут волонтеры из Свердловской области.

«Все разные, но объединены одной целью. Спасибо, что нашли время и силы помочь — ваше участие — настоящий пример неравнодушия. Этот опыт поможет нам действовать еще эффективнее. Вместе мы многое можем», — отметил глава Мечетлинского района Башкирии Анис Асадуллин.

Сейчас перед волонтерами стоит новая задача — осмотреть берега и прибрежную полосу. Есть шанс, что мальчика могло вынести на поверхность воды.

«Пока не выпал снег, надо прочесать окрестности у деревни Аюпово. Задача непростая, и справиться с ней можно только вместе: чтобы ничего не пропустить, нам нужна плотная живая цепочка из неравнодушных людей. Каждая пара рук здесь по‑настоящему важна», — призвали в администрации.

Еще одна утрата

Пока по берегам Ай ходили добровольцы, в семье пропавшего случилось новое горе. Скоропостижно скончался 63-летний Ришат Каримов — родной дедушка Айназа. Близкие рассказывают, что пожилой мужчина тяжело переживал исчезновение внука, по всей видимости, именно это и подорвало его здоровье.

Вся жизнь Ришата Шакировича была связана с охраной природы. Более 30 лет он защищал леса и животный мир, из них 18 лет прослужил в Министерстве природопользования и экологии Башкирии.

«Беда за бедой: не стало папы, не выдержало сердце после пропажи Айназика, но теперь еще и дедушку забрал. Сколько жизней спас как реаниматолог, а отца не смог — смерть оказалась сильнее. Берегите и любите близких, пока они живые!» — написал в соцсетях сын Ришата Шакировича, врач Ильдар Каримов.