Узелки не позволяли луковицам соприкасаться и помогали доставать их по одной Источник: GPT

В советских квартирах можно было увидеть довольно странную картину: на кухне, в кладовке или возле балконной двери висела длинная капроновая «колбаса», набитая репчатым луком. Иногда она свисала почти до пола, а между луковицами красовались тугие узлы.

Современный человек мог бы принять такое сооружение за неудачную поделку. Но хозяйки прекрасно знали, что делают. Старые колготки превращались в удобное хранилище для овощей, причем у этой хитрости было сразу несколько преимуществ. И самое интересное: способ действительно работает, если соблюдать условия хранения.

Почему лук отправляли именно в колготки

Главная проблема при хранении репчатого лука — сырость и недостаток вентиляции. Если сложить плохо просушенные луковицы плотной кучей, особенно в теплом и влажном помещении, они могут начать гнить. Достаточно испортиться одной, чтобы пострадали соседние.

Капроновые колготки помогали решить часть проблемы. Тонкая сетчатая ткань пропускала воздух, а подвешенные луковицы не лежали плотной массой в ящике или мешке. Был и еще один плюс: овощи не соприкасались с полом или влажной полкой.

Но почему использовали именно колготки, а не обычные сетки? Ответ вполне советский: потому что они уже были дома. Капроновые чулки и колготки носили бережно, а когда на них появлялась затяжка или стрелка, выбрасывать вещь не спешили. Изношенное изделие могло еще послужить в хозяйстве.

Эластичная ткань легко растягивалась под размер луковиц, а длинные чулочные части идеально подходили для вертикального хранения.

Вертикальное хранение позволяло экономить место в небольших квартирах Источник: GPT

Зачем между луковицами завязывали узлы

Это была самая хитрая часть конструкции. Хозяйки не просто засыпали лук в колготки, а нередко укладывали луковицы по одной, завязывая между ними узелки. Получалась своеобразная гирлянда. Каждая луковица находилась в отдельном кармашке, а соседние меньше соприкасались друг с другом.

Так было проще заметить подпорченный овощ и убрать его, не перебирая весь запас. Кроме того, существовал удобный способ доставать лук: нижнюю луковицу аккуратно отрезали вместе с небольшим участком чулка. Остальные оставались висеть на своих местах. Получается идеальный органайзер. Правда, для такого способа нужны были достаточно прочные колготки и надежно завязанные узлы.

Почему этот способ особенно пригодился в СССР

Для многих семей осенняя закупка овощей была привычным делом. Картошку, морковь, свеклу и лук старались запасти на зиму, чтобы реже ходить по магазинам и не зависеть от сезонного ассортимента.

Но хранить всё это богатство было непросто. Владельцам частных домов помогали погреба. А жителям городских квартир приходилось проявлять изобретательность: использовать балконы, кладовки, пространство под окнами и другие свободные уголки.

Подвешенные колготки занимали минимум места. Для них не требовалось покупать контейнеры, сооружать полки или искать дополнительные ящики. При этом сам прием не был исключительно советским изобретением. Хранение лука в чулках известно и в других странах. Просто в СССР он особенно хорошо вписывался в культуру бережливости и повторного использования вещей.

Иногда подвешенному в чулках луку приписывали еще одно свойство — защиту кладовки от вредителей. Считалось, что резкий луковый запах отпугивает мышей и насекомых. Однако надежных доказательств этому нет. Настоящая польза была гораздо прозаичнее: подвешенные овощи лучше проветривались, не соприкасались с полом, а добраться до них некоторым вредителям было сложнее.

Для хранения использовали чистые, полностью сухие чулки и хорошо просушенный лук Источник: GPT

Можно ли хранить лук в колготках сегодня

Вполне. Более того, у старого способа есть преимущество перед некоторыми современными решениями: состояние луковиц хорошо видно сквозь тонкую ткань.

Но есть нюанс, о котором часто забывают. Колготки не спасут лук, если повесить их рядом с горячей батареей или во влажном помещении. Для длительного хранения нужны сухость, хорошая вентиляция и подходящая температура.

Перед закладкой стоит убедиться, что луковицы полностью просохли, имеют сухую шейку и не повреждены. Мягкие, подгнившие или проросшие экземпляры лучше использовать отдельно. Подвешивать лук следует в темном, сухом месте, подальше от отопительных приборов. А если в квартире жарко, рассчитывать на сохранность урожая до самой весны не стоит.

Есть и более простой современный аналог — сетчатые мешки для овощей. Они обеспечивают вентиляцию и не требуют жертвовать колготками. Кстати, старые чулки использовали не только для лука. В них иногда подвешивали чеснок, хотя условия хранения у этих культур могут различаться.

А сама идея хранить овощи вертикально гораздо старше капроновых колготок. Лук издавна связывали в косы и подвешивали под потолком или к балкам. Колготки стали просто более доступной заменой традиционным связкам, особенно когда заплетать было нечего или некогда.