В Ярославле ищут пропавшего мужчину Источник: родные пропавшего, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пропал 68-летний Владимир Манохин. Ориентировку для его поисков выложили в группе «Лиза Алерт». Известно, что Владимир Иванович ушел из дома на улице Закгейма в Красноперекопском районе 22 ноября, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Об обстоятельствах исчезновения мужчины порталу 76.RU рассказала его дочь. По ее словам, в последние дни у него начались проблемы с памятью.

«Он как будто бы перестал узнавать дом, квартиру, в которой живет. При этом адрес свой знает. Ходил выбросить мусор на площадку в 15 метрах от дома и заблудился. Ему тогда помогли вернуться домой. Мы хотели показать его врачам, хотя сам он категорически отказывался идти в больницу, но не успели», — рассказала она.

По словам родных, в два часа ночи 22 ноября Владимир Иванович внезапно встал, сказал, что ему надо ехать домой, хотя он и так был дома, сел на велосипед и уехал. В этот момент с ним в квартире находилась бывшая супруга, которая должна была присмотреть за ним, но она не смогла остановить мужчину. Телефон он с собой не взял.

Родные бросились его искать, но пока безрезультатно. Нашли только велосипед в районе поселка Творогово. По словам очевидцев, мужчину, похожего на пропавшего Владимира Манохина, видели на остановке на улице Закгейма.

Семья обратилась в полицию и к волонтерам-поисковикам. Родные будут благодарны за любую информацию о пропавшем мужчине.

Известно, что Владимир Манохин ростом около 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. В момент исчезновения на нем были черная болоньевая куртка, черные спортивные штаны с цветными полосками, черные кроссовки и красная бейсболка.