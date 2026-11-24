Вблизи России распространяется инфекция, которой дали название «валящий с ног вирус». Роспотребнадзор уже запросил у Министерства здравоохранения Казахстана официальную информацию об эпидемиологической обстановке в стране. Поводом стали сообщения о вспышке заболевания с тяжелым течением.
Как рассказала инфекционист, сотрудник Института медицины и медтехнологий НГУ, замдиректора НИИ туберкулеза Юлия Ермолаева, заболевание начинается остро и сопровождается выраженной интоксикацией.
Среди ключевых симптомов:
высокая температура — часто выше 39–40 градусов;
слабость и ломота в теле;
озноб;
интенсивная головная боль;
боль в горле;
сильный сухой кашель.
«Вирус может быть завезен в Россию, как и любой другой респираторный патоген, из-за активного авиасообщения и миграции», — сообщила Ермолаева в беседе с ТАСС.
По официальным лабораторным данным, в Казахстане сейчас циркулируют разные возбудители: в частности, вирус гриппа A(H1N1), риновирусы, бокавирусы и аденовирусы. При этом, по словам инфекциониста, опасность связана не с новизной вируса, а с тем, насколько тяжело протекает заболевание. Грипп способен приводить к серьезным осложнениям, особенно у уязвимых групп населения (детей, пожилых людей и беременных женщин).
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