Течение болезни проходит тяжело Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Вблизи России распространяется инфекция, которой дали название «валящий с ног вирус». Роспотребнадзор уже запросил у Министерства здравоохранения Казахстана официальную информацию об эпидемиологической обстановке в стране. Поводом стали сообщения о вспышке заболевания с тяжелым течением.

Как рассказала инфекционист, сотрудник Института медицины и медтехнологий НГУ, замдиректора НИИ туберкулеза Юлия Ермолаева, заболевание начинается остро и сопровождается выраженной интоксикацией.

Среди ключевых симптомов:

высокая температура — часто выше 39–40 градусов;

слабость и ломота в теле;

озноб;

интенсивная головная боль;

боль в горле;

сильный сухой кашель.

«Вирус может быть завезен в Россию, как и любой другой респираторный патоген, из-за активного авиасообщения и миграции», — сообщила Ермолаева в беседе с ТАСС.

По официальным лабораторным данным, в Казахстане сейчас циркулируют разные возбудители: в частности, вирус гриппа A(H1N1), риновирусы, бокавирусы и аденовирусы. При этом, по словам инфекциониста, опасность связана не с новизной вируса, а с тем, насколько тяжело протекает заболевание. Грипп способен приводить к серьезным осложнениям, особенно у уязвимых групп населения (детей, пожилых людей и беременных женщин).

Почитайте о том, какие две прививки спасут от опасного заболевания, которое грозит каждому. Мы также сообщали о том, что Минздрав планирует обновить правила работы терапевтов. Для этого, в частности, хотят закрепить дистанционное наблюдение за пациентами.