Александр Петров встретил Викторию Антонову вообще на улице. Уверяет, что их встреча была случайной Источник: legion-media.ru

Кажется, мир звезд это недоступная планета, куда не так-то просто попасть. А уж о том, чтобы завоевать сердце кого-то из артистов, и речи быть не может. Но практика показывает, что актеры не делят людей на своих и чужих, и если уж в кого влюбился, то на профессию будешь смотреть в последнюю очередь.

Елена Бирюкова и Илья Хорошилов

Звезда сериала «Саша + Маша» (16+) обрела семейное счастье с третьей попытки. Впервые она вышла замуж в 18 лет. Ее избранником стал рок-музыкант Александр Романовский, и юной Бирюковой казалось, что это любовь навеки, но вскоре романтика споткнулась об алкоголь. В итоге этот брак продержался около года.

— Он уходил в запои, не мог просто выпить рюмку и остановиться, — рассказывала актриса о пристрастии своего первого избранника в программе «Судьба человека» (12+). — В один из таких блоков я решила, что всё.

Вторым мужем Елены Бирюковой стал режиссер Алексей Литвин. Они познакомились в ГИТИСе, когда она была только начинающей актрисой, а он — аспирантом. Жизнь казалась влюбленным малиной ровно до тех пор, пока в дело не вмешалась серьезная болезнь, — у Бирюковой обнаружили опухоль яичника. Когда настало время операции, любимого рядом не оказалось — он уехал ставить спектакль.

— Я умоляла его приехать, отпроситься, сказать, что у жены операция… Он не приехал. После этого и началась наша история расставания, которая привела к разводу. Больше не хочу о нем говорить, — рассказывала Бирюкова.

Единственный мужчина, о котором хочет говорить актриса сегодня, — ювелир и предприниматель Илья Хорошилов, с которым она познакомилась в 2008 году. А решил всё случай. Елена пришла в ресторан, где отмечали день рождения дочери Екатерины Климовой. Там среди гостей был и отец девочки — Илья.

— Он потрясающий папа. Это была главная причина, почему я обратила на него внимание. Сначала как на отца, потом уже как на будущего мужа, — отмечала Елена Бирюкова.

Главное для Елены Бирюковой качество Ильи Хорошилова — надежность Источник: birukovagram / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хорошилов и Климова на тот момент были в разводе, так что делить мужчину подругам не пришлось. В 2009 году Елена и Илья начали жить вместе, а в 2012-м у них родилась дочь. Пару друг с другом удерживает не только общий ребенок. Как признавалась актриса, ее избранник — самый надежный в мире человек. Да и проблем с алкоголем нет.

— Всё, что связано с технической стороной дома, — котлы, вода, краны — всё на нем. Помимо всего этого, мой муж ребенком занимается, пока меня нет. Отвозит в школу, забирает, делает с ней уроки, купает, моет голову и укладывает спать. И готовит. Он прекрасно это делает, — гордится своим мужем Елена Бирюкова.

Екатерина Шпица и Руслан Панов

До встречи с Русланом Пановым на счету Екатерины Шпицы было несколько бурных романов и брак с актером и каскадером Константином Адаевым. Но настоящую любовь она встретила в спортзале, когда решила заняться фигурой. Актриса попросила подобрать ей лучшего персонального тренера и предположить не могла, чем обернется эта просьба.

Работать с Екатериной стал опытный тренер и по совместительству директор сети фитнес-клубов Руслан Панов. Поначалу их связывали только рабочие отношения, но постепенно они переросли во взаимную симпатию, а там и первое свидание было не за горами.

— Мне кажется, что мы «поженились» на первом же свидании, еще за три года до свадьбы, потому что сразу было без игр и иллюзий, надежно, уютно, с приятием и взаимопониманием, — вспоминала актриса.

Руслан Панов не перестает удивлять Екатерину Шпицу своими талантами Источник: legion-media.ru

Кроме надежности Руслан покорил Екатерину разносторонними талантами: он играет на музыкальных инструментах, рисует, танцует (несколько лет работал с «Иванушками»), профессионально занимается фотографией и видеосъемкой и не перестает развиваться.

— И я его очень уважаю за такую трудоспособность. Лишь бы мне внимания хватало. Тогда в семье всегда будет гармония. Вот мы и ищем комфортный для обоих баланс труда и отдыха вместе, — признавалась Екатерина в беседе с изданием «Караван историй». — Откровенно говоря, если бы мне действительно от мужчины нужны были сверхдоходы, шикарные дома, машины, бриллианты и отдых в шестизвездочных отелях, которые кажутся обывателям непременным атрибутом звезды, я была бы другим человеком и замужем за другим.

Влюбленные расписались 24 февраля 2021 года в Москве и отметили событие скромным ужином в кругу самых близких. А в мае 2026-го у них родился сын.

Екатерина Волкова и Андрей Карпов

Кто знает, как бы сложилась личная жизнь звезды ситкома «Воронины» (16+), не увлекайся Дарья Сагалова (та самая Даша Букина) танцами. Согласны, формулировка звучит максимально странно и запутанно, но у судьбы и не такие лабиринты бывают.

Началось всё со знакомства Дарьи Сагаловой с танцором Андреем Карповым. Они подружились на съемках шоу «Танцы со звездами» (12+). Позже Дарья пригласила его на спектакль со своим участием. В той же постановке играла Екатерина Волкова. После финала Андрей поднялся на сцену с цветами, где подруга и представила его Екатерине.

— На мне в тот момент было платье с корсетом, который сильно утягивал талию и увеличивал грудь. Андрей, глядя на меня, сказал: «Ого!», на что Даша ответила: «Карпов, это не „ого“, а просто корсет!» А уже потом в гримерке подруга сказала мне, что это ее партнер по танцам, и, подмигнув, добавила: «Кстати, он свободен», — вспоминала Екатерина первое знакомство с Карповым.

Екатерина Волкова не сразу призналась себе, что влюблена в Андрея Карпова Источник: legion-media.ru

Долгое время пара ходила вокруг да около, как бы не обращая внимания на взаимную симпатию, но Дарья Сагалова, прекрасно видевшая огонь в из глазах, то и дело подталкивала Екатерину и Андрея друг к другу. В результате Карпов пригласил Волкову на урок танца, который стал их первым свиданием.

— Помню, под конец этого ознакомительного урока я услышала от него комплимент: «А ты не бревно!» Но вообще Андрюшка — романтик, и каждую нашу встречу он делал какой-то особенной, — рассказывала актриса. — Однажды заехал за мной, посадил в машину и говорит: «Отдыхай, можешь поспать. Я скажу, когда доберемся до места». И увез меня за город. А там на какой-то полянке развел костер и устроил пикник. Это было что-то волшебное, незабываемое. Даже ужин в супердорогом ресторане не может сравниться с этой трапезой на траве.

Впрочем, дорогие рестораны в жизни Екатерины и Андрея тоже были. Однажды в день рождения Волковой он пригласил ее на свое выступление в «Танцах со звездами» — поболеть за него. Актриса, возмущенная тем, что он даже забыл ее поздравить, не подозревала, какой сюрприз ждет. Танцор подарил возлюбленной конверт, в котором были два билета в Париж. Вылет — тем же вечером.

В столице Франции Карпов забронировал особенный ресторан, в котором все официанты были оперными певцами. Посреди ужина к столу, за которым сидела пара, подошли несколько исполнителей и начали петь серенаду, а Андрей достал коробочку с кольцом и сделал возлюбленной предложение. Екатерина согласилась.

— Спустя время муж рассказал мне, что к этому дню он очень долго готовился: придумывал план и потихоньку воплощал его в жизнь. Долго выбирал кольцо. Столик в этом ресторане надо было заказывать заранее, за два месяца. В этом весь Андрей — он ни перед чем не остановится, чтобы совершить для меня настоящее чудо, — рассказывала Волкова.

Александр Петров и Виктория Антонова

Виктория Антонова так вообще просто гуляла по улице с мамой и подругой, когда встретила свою судьбу в лице Александра Петрова.

Подруга попросила артиста сфотографироваться с ним, а Виктория в этот момент стояла в стороне, но в дело вмешалась мама — она-то и подтолкнула дочь к актеру, не подозревая, чем это может закончиться.

Зато Петров с первого взгляда понял, что встретил свою любовь (несмотря на то, что на тот момент был в отношениях с актрисой Стасей Милославской). Когда короткая фотосессия закончилась, он постеснялся спросить у девушки номер телефона, но громко на это намекнул.

— Я проходил мимо их компании на улице, посмотрел на нее пристальным взглядом и сказал: «Хорошего вечера» на все Патриаршие пруды. Люди аж вздрогнули в этот момент. Это означало: «Найди меня, меня несложно найти». И она написала, — рассказывал артист.

Первым кольцом, которое Александр Петров подарил Виктории Антоновой, была ветка Источник: legion-media.ru

Девушка намек поняла и вскоре написала Александру. Несколько свиданий спустя они решили не тянуть — не прошло и месяца с начала знакомства, как пара расписалась. Петров даже кольцо не успел купить — сплел его из ветки.

— Кольца не было, какую-то веточку я там срезал и говорю: «Слушай, выходи за меня замуж». Она: «Да, хорошо», — рассказывал Петров в шоу «ОК на связи!». — Я просто понял, что надо сейчас это делать. А завтра — ехать жениться. Вот и всё. Это был абсолютно искренний порыв.