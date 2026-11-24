Создатели конкурса фотографии Nikon Comedy Wildlife Awards — 2026 продолжают давать жару в своих социальных сетях. Не успели мы отойти от предыдущей подборки смешных фотографий животных, которые не попали в число финалистов этого года, как они опубликовали следующие кадры! И они не менее забавные и интересные. Почему им не удалось пробиться в число фаворитов конкурса и побороться за главный приз — загадка. Но наше сердечко они покорили.
В тихом омуте черти водятся или кто похуже. Мы все знаем этот тип людей, да и будем честными, животных тоже, которые при первой встрече кажутся скромными тихонями, а через 15 минут выдают такое, что хоть стой, хоть падай. Вот и этот лось оказался тем еще «кексиком» с сюрпризом под прицелом камеры Лауры Роман.
Выражение лица, знакомое каждому парню, которого девушка усадила под яркую лампу со словами: «Жди, я только один прыщик уберу». Б — безысходность. Сдаться на волю судьбы — единственный разумный выбор.
Какой главный страх всех, у кого каждый день есть созвоны по видеосвязи с коллегами (а может быть, и несколько созвонов)? Да-да, если вы сейчас подумали «случайно включить камеру», то вы совершенно правы. Если добавить к этому включенный микрофон и чтобы кто-то зашел и начал с вами разговаривать — считайте, вы попали в персональный ад любого тревожника. И выглядеть он будет в нем в точности как этот пушистик на фото.
Та самая фотография, где не нужны аудиодорожки, — громкий крик читается по клюву весьма отчетливо и за километр. То ли это крик души в середине рабочей недели, то ли попытка перекричать соседа с перфоратором. В любом случае акустика отменная.
Когда за десять минут до конца рабочего дня кто-то кидает очередную задачку и ждет, что она будет сделана день в день. Никакого фальшивого панибратства. Герой снимка транслирует свое «фи» настолько честно, что этому искусству выстраивания личных границ стоит поучиться каждому из нас.
Матрица снова зависла и выдала баг. Пока все говорят про глобальное потепление, эта полевая мышь не понимает, как ее вместе с нежными лапками занесло в такой снег. А где теплое солнышко? Цветущие просторы саванны? Ну хотя бы обжигающий песочек предвидится?
Ловкость лап и никакого мошенничества. Кадр уровня фильмов «Одиннадцать друзей Оушена» (18+), только в мире фауны. Повторить такой каскадерский финт без долгой подготовки точно не выйдет. Этому грабителю остается только поаплодировать за дерзость.
Тот самый момент, когда тебе за тридцать, ты пришел на вечеринку к 20-летним, а они начинают говорить о каком-то six seven. Стоишь с легкой растерянностью, пытаешься делать вид, что ты «в теме», хотя последний сленг, который слышал, был «лол» и «кек».
Мастер-класс по мимикрированию от мастера скрытных операций. Настоящий визуальный ребус для тех, кто любит залипать в картинки «найди кота». Птица и ветка слились в единое целое настолько гармонично, что дашь сбой даже с идеальным зрением.
Смотришь в эти глаза и понимаешь: фотограф после этого кадра продал камеру и попросил прощения у всей планеты. Столько немого укора и священного осуждения не выдаст даже строгая завуч на родительском собрании.
Завязка для нового сезона «Очень странных дел» (18+), но с диким колоритом. В этих полях явно происходит какая-то магия или тайный сговор. Главное — наблюдать издалека и не вмешиваться в местную паранормальную суету.
Когда урвал на распродаже брендовые кроссовки, но оставался только 45-й размер вместо 38-го. Выглядит эпично, передвигаться сложно, но стиль требует жертв. Подкрадули на стиле — главный тренд сезона в дикой природе.
«Бесконечность не предел!» Бог его знает, о чем думала в момент своего прыжка эта маленькая обезьянка, да и пыталась ли делать это вообще. В любом случае получилось эпично, это успели сфотографировать, и никто не пострадал. А нужно ли что-то еще?