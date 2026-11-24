Кто молодец? Я молодец! Источник: Maximiliano Cagel / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Создатели конкурса фотографии Nikon Comedy Wildlife Awards — 2026 продолжают давать жару в своих социальных сетях. Не успели мы отойти от предыдущей подборки смешных фотографий животных, которые не попали в число финалистов этого года, как они опубликовали следующие кадры! И они не менее забавные и интересные. Почему им не удалось пробиться в число фаворитов конкурса и побороться за главный приз — загадка. Но наше сердечко они покорили.

Когда все думали, что ты лишь с маленькой изюминкой, но на самом деле ты целый кексик Источник: Laura Roman / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

В тихом омуте черти водятся или кто похуже. Мы все знаем этот тип людей, да и будем честными, животных тоже, которые при первой встрече кажутся скромными тихонями, а через 15 минут выдают такое, что хоть стой, хоть падай. Вот и этот лось оказался тем еще «кексиком» с сюрпризом под прицелом камеры Лауры Роман.

Когда девушка всё же добралась до твоего прыщика и назад дороги нет Источник: Patrick Peve / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Выражение лица, знакомое каждому парню, которого девушка усадила под яркую лампу со словами: «Жди, я только один прыщик уберу». Б — безысходность. Сдаться на волю судьбы — единственный разумный выбор.

Кто тут? Источник: Mark Bernards / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Какой главный страх всех, у кого каждый день есть созвоны по видеосвязи с коллегами (а может быть, и несколько созвонов)? Да-да, если вы сейчас подумали «случайно включить камеру», то вы совершенно правы. Если добавить к этому включенный микрофон и чтобы кто-то зашел и начал с вами разговаривать — считайте, вы попали в персональный ад любого тревожника. И выглядеть он будет в нем в точности как этот пушистик на фото.

А вы говорили, фотографии не могут издавать звуков Источник: Alexander Dacos / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Та самая фотография, где не нужны аудиодорожки, — громкий крик читается по клюву весьма отчетливо и за километр. То ли это крик души в середине рабочей недели, то ли попытка перекричать соседа с перфоратором. В любом случае акустика отменная.

Автор назвал фотографию «Ты мне не нравишься» Источник: Janos Demeter / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Когда за десять минут до конца рабочего дня кто-то кидает очередную задачку и ждет, что она будет сделана день в день. Никакого фальшивого панибратства. Герой снимка транслирует свое «фи» настолько честно, что этому искусству выстраивания личных границ стоит поучиться каждому из нас.

В саванне какие-то сбои Источник: Ines Godinez / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Матрица снова зависла и выдала баг. Пока все говорят про глобальное потепление, эта полевая мышь не понимает, как ее вместе с нежными лапками занесло в такой снег. А где теплое солнышко? Цветущие просторы саванны? Ну хотя бы обжигающий песочек предвидится?

Хитрое позищение рыбы, повторить такое без подготовки нереально Источник: Anna Wiązowska / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Ловкость лап и никакого мошенничества. Кадр уровня фильмов «Одиннадцать друзей Оушена» (18+), только в мире фауны. Повторить такой каскадерский финт без долгой подготовки точно не выйдет. Этому грабителю остается только поаплодировать за дерзость.

Когда случайно попал на молодежную тусовку Источник: Anja Denker / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Тот самый момент, когда тебе за тридцать, ты пришел на вечеринку к 20-летним, а они начинают говорить о каком-то six seven. Стоишь с легкой растерянностью, пытаешься делать вид, что ты «в теме», хотя последний сленг, который слышал, был «лол» и «кек».

Тест на внимательность: найдите птицу и ветку, но не перепутайте Источник: Boris Nedosekov / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Мастер-класс по мимикрированию от мастера скрытных операций. Настоящий визуальный ребус для тех, кто любит залипать в картинки «найди кота». Птица и ветка слились в единое целое настолько гармонично, что дашь сбой даже с идеальным зрением.

Чтобы фотограф ни сделал, под этим взглядом он явно во всём раскаялся Источник: Jorick Van de Water / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Смотришь в эти глаза и понимаешь: фотограф после этого кадра продал камеру и попросил прощения у всей планеты. Столько немого укора и священного осуждения не выдаст даже строгая завуч на родительском собрании.

Что за странные дела творятся в этих полях? Источник: Jiri Paruzek / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Завязка для нового сезона «Очень странных дел» (18+), но с диким колоритом. В этих полях явно происходит какая-то магия или тайный сговор. Главное — наблюдать издалека и не вмешиваться в местную паранормальную суету.

Подкрадули не по размеру Источник: Jan Witmer / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Когда урвал на распродаже брендовые кроссовки, но оставался только 45-й размер вместо 38-го. Выглядит эпично, передвигаться сложно, но стиль требует жертв. Подкрадули на стиле — главный тренд сезона в дикой природе.

Супермена знаете? А теперь есть еще и суперобезьяна Источник: Janusz Jurek / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026