Рассказываем, что надеть этой зимой, чтобы не просто согреться, но и выглядеть стильно Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Кажется, что зима и мода — понятия не самые совместимые: нам бы укутаться потеплее, чтобы не замерзнуть, а красота — дело десятое. Но в этом сезоне всё легко объединяется, так что выглядеть стильно и не замерзнуть будет проще простого. Рассказываем, какие тренды будут на пике в этом сезоне и как их правильно носить, чтобы блистать даже в самый лютый мороз.

Меховые снуды

Меховой снуд — один из тех аксессуаров, который в два счета сделает ваш образ стильным в сезоне-2026/2027.

— Трендом сезона стали меховые снуды, — говорит стилист Александр Рогов. — Помимо привычных шуб и пальто с меховой отделкой, дизайнеры предлагают обратить внимание и на объемные меховые аксессуары.

Но в случае со снудами важно соблюдать баланс объемов. Если вы хотите добавить в свой образ этот пушистый аксессуар, остальные вещи лучше выбрать максимально лаконичными. Например, строгое пальто прямого кроя или гладкий трикотаж. Они не дадут силуэту стать громоздким.

Широкий меховой снуд не только защищает от холода, но и делает образ актуальным Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Оливковый цвет

Глубокий зеленовато-болотный оттенок стал главным цветовым фаворитом сезона. Он выглядит благородно, не уступает по универсальности черному или серому и освежает зимнюю палитру. Попробуйте заменить привычный черный свитер, шарф или сумку на оливковые.

Этот оттенок гармонично сочетается с молочным, шоколадным, графитовым и денимом Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Брюки максимальной длины

Прямые или расслабленные модели «в пол» создают вытянутый силуэт. Штанины должны свободно ниспадать на обувь, формируя мягкие естественные складки внизу.

Но брюки «в пол» нужно подгонять под конкретную пару обуви — каблук или массивную подошву, чтобы ткань красиво драпировалась сверху, а не пачкалась о зимний тротуар.

Продумывайте длину брюк заранее Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Обувь с меховыми манжетами

Ботинки, ботильоны и сапоги с пушистой оторочкой по верхнему краю в этом сезоне также не должны стоять на полке.

В случае с такой обувью работает то же самое правило, что и со снудами: меховая оторочка — сама по себе акцент, и не стоит перекрывать ее другими деталями. Обувь с меховыми манжетами будет максимально выгодно смотреться в компании с более лаконичными вещами.

Выбирая такую обувь на зиму, не забывайте соблюдать баланс объемов Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Стилист Владислав Лисовец вообще называет мех главным героем сезона. Но именно в виде тонкого инструмента для расстановки акцентов.

— Узкая меховая полоска по низу рукава, по краю юбки или вдоль борта куртки меняет характер вещи без полного погружения в материал, — говорит стилист. — Такой прием позволяет ввести мех в образ точечно, но при этом очень заметно. Особенно интересно, когда меховая отделка контрастирует с гладкой или тонкой тканью — именно на этом стыке фактур возникает напряжение, которое делает образ современным.

Бахрома и нестандартные украшения

Динамичная бахрома на верхней одежде или трикотаже, а также смелые аксессуары вроде декоративных наклеек и необычных украшений помогают уйти от скучной базы и работают как главный акцент.

Достаточно одного такого элемента, чтобы даже самый простой комплект из джинсов и водолазки выглядел продуманным. И обязательно посмотрите, как всего одна деталь сделает ваш образ привлекательным.

Добавляйте сложные детали дозированно Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Тренд на трикотаж

Еще один тренд этой зимы — ретротрикотаж с отсылкой к вещам из детства. Стилист Владислав Лисовец высшим пилотажем считает тотал-лук, то есть образ полностью построенный из вязаных изделий. Главное — соблюсти правильные пропорции.

— Широкие плечи и акцент на талии — обязательны! А еще важно убедиться в опрятности изделий, потому что именно в таком образе небрежные и чересчур поношенные вещи не придадут вам должного лоска, — говорит Лисовец. — И конечно, не забываем про аксессуары, оптику и стрижку — они должны дотянуть образ до совершенства.

Ностальгируете по вещам из детства? Этой зимой настанет их время Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Чтобы трикотаж не ассоциировался с домашней одеждой, его необходимо уравновешивать нарядной обувью на каблуке, например лаковыми ботильонами или сапогами. А вот вязаные аксессуары ручной работы вроде варежек, шапок и сумок важно дозировать — их переизбыток стиля вам не добавит.