В мире моды новая звезда, при этом не модель или дизайнер, а актер. На ум приходит Джейкоб Элорди, Том Холланд, Тимати Шаламе, но нет. Им придется подвинуться. На олимп по всем фронтам восходит Коннор Сторри, именно его Vogue в 2026 году назвали самым стильным мужчиной. За что ему такие почести?
Еще пару лет назад о 26-летнем Конноре мало кто вообще знал. Он снимался в кино, но получал лишь роли в массовке. Основной его заработок был из общепита, он больше восьми лет отдал ресторанам в качестве официанта. Однако потом его актерская карьера пошла в гору.
Чем чаще Коннор мелькал на экране, тем больше пользователей Сети волновали вопросы: кто это, свободно ли его сердце, а главное, как же он смог так накачать ягодицы.
— Что я делаю для ягодиц? Ничего необычного. Единственное — и мне кажется, мало кто это делает, — я много приседаю с гирей. Глубокий присед — и обратно, — признавался актер.
Вслед за зрительской популярностью приемы и светские рауты тоже не заставили себя долго ждать, и на них оказалось, что стиль Коннора отличается на общем фоне. На «Золотом глобусе» актер не стал ограничиваться классической белой рубашкой и костюмом, а подобрал к ним акцентную брошь, очки-авиаторы.
На вечеринке в честь «Оскара-2026» Vanity Fair актер раскрепостился еще больше и появился в сетчатой черной водолазке с меховым манто Saint Laurent.
Кроме выходов, посвященных кино, Сторри смог проявить себя и мастерство своего стилиста на самом модном событии года, куда попадают лишь единицы, — Met Gala.
Здесь актер тоже не прогадал с образом, и модные критики остались в восторге от его рубашки в горошек без рукавов, которую он примерил с прямыми брюками.
Кроме Коннора Сторри, Vogue среди стильных звезд 2026 года также выделял певца Гарри Стайлза, звезду сериала «Война и мир» Каллума Тернера и норвежского футболиста, который стал главным мемом чемпионата мира — 2026, Эрлинга Холанна.