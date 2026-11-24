Кроме цепкого взгляда все оценили и чувство стиля Коннора Сторри Источник: legion-media.ru

В мире моды новая звезда, при этом не модель или дизайнер, а актер. На ум приходит Джейкоб Элорди, Том Холланд, Тимати Шаламе, но нет. Им придется подвинуться. На олимп по всем фронтам восходит Коннор Сторри, именно его Vogue в 2026 году назвали самым стильным мужчиной. За что ему такие почести?

Еще пару лет назад о 26-летнем Конноре мало кто вообще знал. Он снимался в кино, но получал лишь роли в массовке. Основной его заработок был из общепита, он больше восьми лет отдал ресторанам в качестве официанта. Однако потом его актерская карьера пошла в гору.

Чем чаще Коннор мелькал на экране, тем больше пользователей Сети волновали вопросы: кто это, свободно ли его сердце, а главное, как же он смог так накачать ягодицы.

После таких кадров фанатки сошли с ума от актера Источник: legion-media.ru

— Что я делаю для ягодиц? Ничего необычного. Единственное — и мне кажется, мало кто это делает, — я много приседаю с гирей. Глубокий присед — и обратно, — признавался актер.

Вслед за зрительской популярностью приемы и светские рауты тоже не заставили себя долго ждать, и на них оказалось, что стиль Коннора отличается на общем фоне. На «Золотом глобусе» актер не стал ограничиваться классической белой рубашкой и костюмом, а подобрал к ним акцентную брошь, очки-авиаторы.

По словам актера, он любил собирать интересные образы еще задолго до популярности Источник: legion-media.ru

На вечеринке в честь «Оскара-2026» Vanity Fair актер раскрепостился еще больше и появился в сетчатой черной водолазке с меховым манто Saint Laurent.

А вы думали, сетчатые водолазки любит только Леонтьев? Источник: legion-media.ru

Кроме выходов, посвященных кино, Сторри смог проявить себя и мастерство своего стилиста на самом модном событии года, куда попадают лишь единицы, — Met Gala.

Здесь актер тоже не прогадал с образом, и модные критики остались в восторге от его рубашки в горошек без рукавов, которую он примерил с прямыми брюками.

Простой, но при этом элегантный образ Коннора на Met Gala произвел фурор Источник: legion-media.ru