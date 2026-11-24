Многие мечтают встретить Новый год в своей лучшей форме Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Конец ноября — время, когда многие достают из шкафа любимое платье или пиджак, понимают, что вещь слишком тесна, и в панике садятся на жесткие диеты. Но голодовки почти всегда заканчиваются срывом и возвратом килограммов.

Специально для MSK1.RU дипломированный нутрициолог и автор оздоровительных программ Евгения Новикова объяснила, как с помощью простых правил в питании и режиме дня комфортно сбросить до 6 килограммов к праздникам без «качелей», отеков и запретов на новогодний стол. Далее — от первого лица.

Нужно ли худеть к празднику?

Если у вас есть такое желание, конечно. Хотеть нравиться себе в зеркале, иметь подтянутую фигуру, выглядеть хорошо на фото совершенно нормально.

Часто встает вопрос, как похудеть без вреда для организма, ведь можно сесть на жесткую диету, ограничить себя во всём, потерпеть, но это в 100% случаев заканчивается откатом, потому что уходят преимущественно вода и мышцы, а килограммы возвращаются уже через 1–2 недели.

Мягкое, постепенное похудение работает иначе. Вы едите досыта, при этом уходят отеки и тяжесть, возвращается легкость, уменьшается целлюлит, энергия растет, настроение становится ровным.

Оптимальный темп сброса веса — до одного кг в неделю. Значит, за 6 недель можно потерять 3–6 кг: это будет безопасно для здоровья и достаточно, чтобы влезть в любимое платье.

Особенно это актуально для женщин 40+, поскольку в этом возрасте всё сложнее снижать вес и удерживать его из-за изменений гормонального фона и общей перестройки организма. Поэтому важно выбрать такую стратегию, которая даст результат и позволит избежать «качелей». Если вам откликается такой подход, обратите внимание на питание — оно дает 70–80% всего результата.

Перейдите на 3-разовое питание (завтрак, обед, ужин)

Завтракайте в течение часа после пробуждения, ужинайте — за 2–3 часа до сна, обед планируйте посередине. Между приемами пищи должен быть промежуток 4–5 часов.

Перекусы лучше исключить, поскольку именно на них набираются лишние калории: одна маленькая конфета или печенье кажутся безобидными, но содержат много сахара и провоцируют отеки.

Принцип для завтрака и обеда

1/2 тарелки — овощи и зелень (клетчатка), 1/4 — белок и полезные жиры, 1/4 — углеводы, желательно медленные (крупы, цельнозерновой хлеб, бобовые).

Ужин — самый легкий прием пищи

1/3 тарелки белка, 2/3 — некрахмалистые овощи, свежие или приготовленные. Не используйте вечером крахмалистые овощи в приготовленном виде — картофель, свеклу, морковь, тыкву.

Почему принцип такой? Вечером наши клетки хуже реагируют на инсулин, мы меньше двигаемся и больше сидим. Поэтому всё лишнее, съеденное на ночь, уходит в запасы.

В каждый прием пищи добавляйте белок — птицу, рыбу, морепродукты, яйца, творог или бобовые. Именно он дает хорошее насыщение и снижает тягу к сладкому, а также помогает сохранять мышцы и поддерживать тело подтянутым.

Что еще поможет снизить вес

Следите за режимом: ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, спите 7–8 часов. Недосып усиливает аппетит и тягу к сладкому, а также замедляет скорость снижения веса.

Придерживайтесь оптимального количества воды — 30 мл на 1 кг веса в день. Часто мы думаем, что хочется перекусить, — так мы путаем голод с жаждой.

Используйте мой лайфхак: как только вы ощутите стойкое желание «что-нибудь пожевать», выпейте стакан воды. Высока вероятность, что ваш организм успокоится, а вы избежите лишних 200–500 ккал.

Обязательно двигайтесь каждый день. Это может быть прогулка, отжимания или приседания, ходьба на беговой дорожке, подъемы и спуски по лестнице — необязательно сразу идти в зал. Это поможет сделать ваш силуэт более точеным и быстрее приведет к заветной цифре на весах.

Ограничьте или полностью исключите алкоголь, соки, сладкий кофе и лимонады — они содержат большое количество скрытых калорий, которые легко обнуляют ваш прогресс всего за один вечер.

Отслеживайте свой результат комплексно: сделайте фото в полный рост до начала похудения, а также зафиксируйте замеры. Даже если вес снизится незначительно, объемы могут показать большую динамику.

И в заключение несколько советов, как поддержать себя во время праздников, чтобы потерянное не вернулось.

Перед корпоративом или Новым годом ешьте как обычно — не пропускайте завтрак и обед, сделайте их более сытными, чтобы вечером у вас не проснулся сильный аппетит. На празднике отдавайте предпочтение птице, рыбе и овощам (так вы сделаете свой ужин питательным, но легким). Выберите 2–3 блюда, которые вам нравятся, не накладывайте в тарелку всё подряд. Обязательно к алкоголю добавляйте воду: выпили бокал спиртного — выпейте 1–2 бокала воды. Танцуйте, двигайтесь, гуляйте, отдавайте предпочтение активным играм на улице — это принесет вам хорошие эмоции, отличное настроение и сохранит фигуру.

Похудеть к Новому году — нормальная и достижимая цель, если идти к ней мягко.

Евгения Новикова