Шум из-за строительства третьего моста Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы вновь пожаловались на шум со стороны строительной площадки третьего моста через Волгу. На этот раз грохот раздавался в Заволжском районе. Свое обращение жители Среднего поселка и прилегающих территорий направили в редакцию 76.RU.

«Улица Шандорная, начало Клубной, деревня Парково — весь район среднего поселка! Невозможно спать по ночам из-за рева установок ночью. И это при закрытых качественных стеклопакетах!» — возмутились горожане.

Со слов местных, звук был слышен 7, 8, 9, 16, 22 и 23 ноября. В какие-то дни шумело в 23:00, 2:00, в другие дни уже под утро — 4:00, 6:00. Как рассказали жители, каждый раз шум длится на протяжении примерно 20 минут.

Что слышат ярославцы, живущие вблизи стройки Источник: читатель 76.RU

«В основном [шумит] ночью и в выходные дни. Пожалуйста, поспособствуйте, чтобы ночью не работали и не мешали спать своим ревом! Почему на жителей наплевать и предписание губернатора о недопущении шума с 23:00 до 7:00 утра не выполняют?» — задаются вопросами люди.

Редакция 76.RU направила запрос в Министерство дорожного хозяйства и транспорта. Там рассказали, что обращения жителей по поводу шума им поступали. На объекте провели замеры уровня шума и вибрации в ночное время.

Обращения жителей по поводу шума при строительстве третьего моста поступали. В связи с этим на объект был организован повторный выезд представителей службы Заказчика и подрядной организации, во время которого провели замеры уровня шума и вибрации в ночное время.



«В большинстве точек уровень шума оставался в пределах нормы даже при работе вибропогружателя. В отдельных местах были зафиксированы единичные кратковременные превышения, которые совпадали с моментами запуска этой техники. Там, где шум был повышенным еще до начала работ, он, вероятнее всего, связан с транспортом и городской инфраструктурой, а не со строительством. Таким образом, выявленные превышения носят локальный и кратковременный характер и не являются систематическими», — рассказали в Минтрансе.

Власти также отметили, что проектом предусмотрены меры по защите домов от шума. То есть там, где по расчетам нормы не выполняются, должны установить шумозащитные окна с вентиляционными клапанами.

«Если в квартирах уже стоят пластиковые окна с необходимой звукоизоляцией, заменят только деревянные, а клапаны установят во все оконные и балконные блоки. В домах с более высоким шумовым воздействием заменят все окна. Ситуация остается на контроле. При поступлении новых обращений проверки будут проведены повторно», — дополнили в министерстве.

Куда жаловаться Узнать Например, в управление Роспотребнадзора по Ярославской области по телефонам: +7 (4852) 73-70-19, 73-26-92 или общероссийскому 8 800 555 49 43 (круглосуточно, бесплатно). Можно направить жалобу по электронной почте: mail@76.rospotrebnadzor.ru.

Ранее, 23 сентября, на продолжительный гул со стороны стройки жаловались жители Фрунзенского района. Шум разбудил горожан в 3 часа ночи. Подобную ситуацию замечали и в районе Речного порта и Коровников.