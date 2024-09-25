НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 758мм 33%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,86
EUR 103,41
Встреча губернатора с журналистами
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Побег дикобраза
Что ярославцы думают о работе в офисе
Пробки из-за дефекта на дороге
Переделка здания
Лучшие бизнес-идеи страны
Штрафы за выделенную полосу
Осеннее нашествие пауков
Школа без учителя математики
Образование Оптимизация школ «Это выигрыш для всех»: Михаил Евраев высказался об оптимизации школ в Ярославской области

«Это выигрыш для всех»: Михаил Евраев высказался об оптимизации школ в Ярославской области

Губернатор ответил на вопросы журналистов по поводу объединения учебных учреждений

509
6 комментариев

Михаил Евраев рассказал об оптимизации на пресс-конференции

25 сентября состоялась пресс-конференция, на которой губернатор Ярославской области Михаил Евраев высказался по поводу оптимизации школ. Глава региона считает, что объединение образовательных учреждений решит многие проблемы. Одна из которых — маленькие зарплаты нянечек.

— У нас есть те, кто входит в указы президента, и у них есть рост заработной платы. И есть те, кто не входит. Это нянечки, младшие воспитатели. У нас их в регионе более 5 тысяч. Это большое количество людей, которые получают плюс-минус 20 тысяч. И вызывает удивление, что о них никто не думает, — объяснил губернатор. — Пойти поднять зарплату им всем невозможно. И это не только нянечки, у нас много людей, которые получают порядка 20-25 тысяч.

Глава региона обратил внимание, что озабочен зарплатами младшего персонала.

— На эти деньги жить невозможно. Пойти где-то просто взять деньги — невозможно, их нет в таком количестве. При этом есть огромное количество управленческо-административного персонала, которое дублирует функции друг друга. И поэтому многие регионы пошли по пути таких образовательных комплексов. Это правильное направление, просто делать его нужно грамотно. И тогда от этого выиграют все, — рассказал

Михаил Евраев считает, что объединение решит многие проблемы учебного процесса и функционала школ, не повлияв на педагогический состав. Он также призвал дождаться результата пилотного проекта.

— Во многих случаях кипение происходит потому что с людьми не проведена разъяснительная работа. Если вы посмотрите на результат, выигрыш будет для всех, — сказал губернатор.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

«Это огромное количество плюсов. При том, что не уменьшается ни количество учителей, ни воспитателей. Абсолютно ничего негативного»

Губернатор обратил внимание, что оптимизация позволит быстрее находить учителей на замену в случае отсутствия или болезни педагогов.

— Если у вас, например, заболел учитель физики, то заменить его некем. А в образовательном комплексе будет кем заменить. И вы сможете организовать продленку намного лучшим образом, в которой родители нуждаются и требуют во многих случаях, — пояснил глава региона.

Напомним, в начале сентября стало известно о слиянии образовательных учреждений в Ярославской области под одно управление. Сначала в разных городах начали подписывать постановления о соединении детсадов, затем объединение анонсировали учителям на педсоветах. Всего в регионе появится пять образовательных комплексов: по два в Ярославле и Рыбинске, один в Переславле-Залесском. На этом власти останавливаться не собираются. Первые пять образовательных комплексов станут только пилотным проектом.

Как ранее разъясняли порталу 76.RU в департаменте образования, оптимизация позволит повысить качество образовательной среды, обеспечить преемственность дошкольного образования и начальной школы, даст возможность «бесшовного» перехода ребенка из детского садика в школу. Кроме того, формат комплекса упрощает возможности по развитию профильных классов, кружков и секций, для детей увеличивается вариативность для развития и досуга.

В Ярославле идею восприняли неоднозначно. В частности, резко против выступили родители школы № 42 с углубленным изучением французского языка. Одна из мам подала иск в суд с просьбой проверить законность инициативы.

Всю актуальную информацию про объединение школ в Ярославской области мы собираем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
33 минуты
Михаил, расскажите, какая зарплата у нового министра инвестиций Ярославской области, вчерашнего студента, переехавшего из Санкт-Петербурга? И второй вопрос- он обещал построить экономическое чудо на ярославской земле, где оно?
Гость
40 минут
Т.е. дети из школы на продленку в садик будет ходить? А перегруженные учителя должны будут не только в "своей" школе работать, но и в "чужой", т.е. дома их увидят только в воскресенье?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление