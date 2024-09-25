«Это выигрыш для всех»: Михаил Евраев высказался об оптимизации школ в Ярославской области

Михаил Евраев рассказал об оптимизации на пресс-конференции Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











25 сентября состоялась пресс-конференция, на которой губернатор Ярославской области Михаил Евраев высказался по поводу оптимизации школ. Глава региона считает, что объединение образовательных учреждений решит многие проблемы. Одна из которых — маленькие зарплаты нянечек.

— У нас есть те, кто входит в указы президента, и у них есть рост заработной платы. И есть те, кто не входит. Это нянечки, младшие воспитатели. У нас их в регионе более 5 тысяч. Это большое количество людей, которые получают плюс-минус 20 тысяч. И вызывает удивление, что о них никто не думает, — объяснил губернатор. — Пойти поднять зарплату им всем невозможно. И это не только нянечки, у нас много людей, которые получают порядка 20-25 тысяч.

Глава региона обратил внимание, что озабочен зарплатами младшего персонала.

— На эти деньги жить невозможно. Пойти где-то просто взять деньги — невозможно, их нет в таком количестве. При этом есть огромное количество управленческо-административного персонала, которое дублирует функции друг друга. И поэтому многие регионы пошли по пути таких образовательных комплексов. Это правильное направление, просто делать его нужно грамотно. И тогда от этого выиграют все, — рассказал

Михаил Евраев считает, что объединение решит многие проблемы учебного процесса и функционала школ, не повлияв на педагогический состав. Он также призвал дождаться результата пилотного проекта.

— Во многих случаях кипение происходит потому что с людьми не проведена разъяснительная работа. Если вы посмотрите на результат, выигрыш будет для всех, — сказал губернатор.

«Это огромное количество плюсов. При том, что не уменьшается ни количество учителей, ни воспитателей. Абсолютно ничего негативного» Михаил Евраев губернатор Ярославской области — про оптимизацию школ и детских садов

Губернатор обратил внимание, что оптимизация позволит быстрее находить учителей на замену в случае отсутствия или болезни педагогов.

— Если у вас, например, заболел учитель физики, то заменить его некем. А в образовательном комплексе будет кем заменить. И вы сможете организовать продленку намного лучшим образом, в которой родители нуждаются и требуют во многих случаях, — пояснил глава региона.

Напомним, в начале сентября стало известно о слиянии образовательных учреждений в Ярославской области под одно управление. Сначала в разных городах начали подписывать постановления о соединении детсадов, затем объединение анонсировали учителям на педсоветах. Всего в регионе появится пять образовательных комплексов: по два в Ярославле и Рыбинске, один в Переславле-Залесском. На этом власти останавливаться не собираются. Первые пять образовательных комплексов станут только пилотным проектом.

Как ранее разъясняли порталу 76.RU в департаменте образования, оптимизация позволит повысить качество образовательной среды, обеспечить преемственность дошкольного образования и начальной школы, даст возможность «бесшовного» перехода ребенка из детского садика в школу. Кроме того, формат комплекса упрощает возможности по развитию профильных классов, кружков и секций, для детей увеличивается вариативность для развития и досуга.

В Ярославле идею восприняли неоднозначно. В частности, резко против выступили родители школы № 42 с углубленным изучением французского языка. Одна из мам подала иск в суд с просьбой проверить законность инициативы.