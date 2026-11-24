На сегодняшний день электроэнергия подается в муниципалитеты Крыма по графикам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Крыму ограничат электроснабжение. Отключать электричество начнут с 25 ноября с самого утра до самого вечера. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Сергей Аксенов.

«В связи с проведением противоаварийных работ на территории Республики Крым начиная с 25 ноября на период не более 10 дней будет ограничена подача электроэнергии», — предупредил глава полуострова.

Снижение мощности на 30% планируют с 08:00 до 21:00 по местному времени. Будет также и пик отключений. Он придется с 12:00 до 15:00 мск.

При этом с 21:00 до 08:00 ограничений не будет. Аксенов подчеркнул, что конкретных графиков нет.

«Распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме», — отметил губернатор.

Он призвал с пониманием отнестись к вынужденной мере, вызванной объективными причинами: обеспечением безопасности и проведением противоаварийных работ.

Как отметили в Крымэнерго в MAX 24 ноября, электроэнергия подается в муниципалитеты Крыма по графикам. Длительность отключений составляет от трех до шести часов. Веерные графики затронули практически все районы полуострова, а также города Симферополь, Феодосию, Саки, Евпаторию и другие.

Свет в Севастополе сегодня дают по такому графику: на два часа с перерывом на шесть.

На прошлой неделе Крымский мост подвергся налетам беспилотников три раза. За первые двое суток, что продолжались атаки, проезд по нему был открыт для машин около пяти часов.

Первая атака по мосту была 16 ноября. Тогда автомобильное движение по нему остановили. Жители Тамани слышали сирены и взрывы. В 09:08 перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предупредил о задержках поездов из-за временного закрытия моста.

К слову, в тот день была самая массовая атака с начала СВО. Тогда Минобороны заявило о сбитии 2049 беспилотников. Однако уже 17 ноября удар оказался еще более масштабным: за сутки сбито 2256 БПЛА, девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».