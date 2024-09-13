«Поддержите нашу школу»: родители в Ярославской области выступили против оптимизации

В Переславле планируют объединить школы и детские сады Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Переславля-Залесского Ярославской области записали видеообращение с просьбой поддержать Дмитриевскую школу, попавшую под оптимизацию. Кадры появились в группе «Переславль Live» 12 сентября.

Родители школьников просят поддержки у общественности, переславской администрации и губернатора Ярославской области.

— В данный момент происходит реорганизация, ликвидация нашей школы, что приведет к закрытию. Мы категорически против этого. Призываем общественность помочь нам разрешить этот вопрос. Обращаемся во все инстанции, государственные структуры. Пожалуйста, поддержите нашу школу, — говорит женщина на видео.

Родители записали обращение Источник: Переславль Live / Telegram

Согласно постановлению, под одним управлением в Переславле намерены объединить 8 школ и 9 детсадов. К школе № 6 присоединят 9-ю школу, а также Ивановскую, Дмитриевскую, Кубринскую, Купанскую, Нагорьевскую средние и Плещеевскую начальную школы, детские сады «Звездочка», «Чебурашка», «Колокольчик», Ивановский, Лыченский, Кубринский, Купанский, Нагорьевский, Рахмановский детские сады.

— Наши дети и так не имеют возможности учиться по месту жительства и вынуждены ездить в школы за 25, а то и 40 километров от дома. О каком развитии сельских территорий может идти речь, если жителей хотят лишить самых элементарных условий для жизни и всех перенаправить в город. Пожалуйста, помогите нам, — говорят родители на видео.

В комментариях под обращением неравнодушные горожане поддержали их:

— А вообще это объединение — развал образования в городе и районе, никаких плюсов от этого не будет, — написал Вячеслав Цыпкин.

— Надо обращаться не к общественности, а только к Владимиру Владимировичу, он наведет порядок, — утверждает пользователь Pringles.

Напомним, в начале учебного года 2024/2025 заговорили о слиянии образовательных учреждений под одно управление. Об инициативе стало известно случайно: сначала в разных городах начали подписывать постановления о соединении детсадов, затем объединение анонсировали учителям на педсоветах.

Резко против идеи также выступили родители школы № 42 с углубленным изучением французского языка в Ярославле. Одна из мам подала иск в суд с просьбой проверить законность инициативы. Кроме того, детский омбудсмен Михаил Крупин написал письмо в прокуратуру о проведении проверки законности идеи. Ярославские депутаты, бывшие учителя и обычные горожане устроили пикет у здания правительства.