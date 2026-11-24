В России планируют усилить налоговый контроль за операциями, имеющими признаки предпринимательской деятельности. Для этого автоматизируют обмен данными между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком.
Новая мера позволит комплексно анализировать информацию о людях, которые систематически получают незадекларированные доходы. Механизм заработает с начала 2027 года, операции за 2026 год учитываться не будут, сообщили в пресс-службе Минфина агентству ТАСС.
При этом не все операции будут отслеживаться. Как пояснили в ведомстве, под проверки не попадут семейные переводы на личные счета россиян, а также поступления, связанные с обычными жизненными ситуациями и не имеющие отношения к предпринимательству.
«Модель риск‑ориентированного анализа обеспечит сбалансированный подход к оценке получаемой информации об операциях по счетам», — отметили в Минфине.
В первую очередь механизм нацелен на выявление людей, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации, а также тех, кто умышленно уклоняется от уплаты налогов с регулярно получаемых от физлиц доходов. При этом все передаваемые сведения будут защищены режимом налоговой тайны, подчеркнули в министерстве.
В октябре стало известно о волне блокировок счетов и карт в банках. В группе риска оказались любители налички и те, кому не повезло с фамилией. Вместе с этим карту могут заблокировать всего из-за одного комментария к денежному переводу. Подробнее об этом можно узнать здесь.