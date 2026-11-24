Владимир Путин обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
В СПЧ вошла телеведущая и общественный деятель Татьяна Романенко, известная под псевдонимом Тутта Ларсен. В конце девяностых она вела музыкальные программы на «MTV-Россия», была диджеем на радио «Максимум». С 2014 года работает ведущей на радио «Вера» и на телеканале «Мать и дитя».
К работе совета также присоединились первый вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анна Данилова, директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия Московской патриархии РПЦ Алексей Заров и директор Медико-генетического научного центра имени академика Бочкова, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской генетике Сергей Куцев.
Напомним, последний раз состав СПЧ обновлялся почти год назад, в декабре 2025 года.