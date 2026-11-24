В СПЧ вошла телеведущая и общественный деятель Татьяна Романенко, известная под псевдонимом Тутта Ларсен. В конце девяностых она вела музыкальные программы на «MTV-Россия», была диджеем на радио «Максимум». С 2014 года работает ведущей на радио «Вера» и на телеканале «Мать и дитя».