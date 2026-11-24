В Ярославле вместо двух троллейбусных маршрутов появится один Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле появится новый троллейбусный маршрут. Об этом сообщили в правительстве региона 24 ноября.

Как объяснили власти, направление будет организовано путем объединения маршрутов № 1 «Ярославль-Главный» — «ЯШЗ» и № 7 «Улица Волгоградская» — «Октябрьская площадь».

Новый маршрут будет называться № 1 «Ярославль-Главный — Улица Волгоградская». Курсировать он начнет с 14 декабря 2026 года. Всего на направление пустят 13 троллейбусов.

«В центральной части техника будет работать за счет автономного хода, а затем заряжаться от контактной сети во время движения по улице Полушкина роща и Ленинградскому проспекту», — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Машины по маршруту «Ярославль-Главный» — «Улица Волгоградская» будут следовать по улице Свободы, площади Волкова, Первомайской, Красной площади, Советской (до ЯШЗ), Советской (в сторону Красной площади), Победы, Октябрьской площади, Республиканской, Полушкина роща и Ленинградскому проспекту. Обратно — по той же схеме.

Ранее сообщалось, что в Ярославле освободят центральные улицы от проводов контактной троллейбусной сети для реализации проекта «Чистое небо». На этом фоне требовалось закупить троллейбусы на автономном ходу.

Перевод сетей под землю планируют доделать до конца 2026 года. Главная цель — улучшить эстетическое восприятие центра города и повысить уровень безопасности.

Напомним, с приходом осени в Ярославле произошли изменения в работе общественного транспорта. С 1 сентября с городских маршрутов полностью убрали старые троллейбусы. Вместо них завезли новые, всего для города закупили 46 таких машин.

Согласно приказу, с 1 сентября все троллейбусы в городе могут пользоваться автономным передвижением. Однако по определенным правилам. Об этом 76.RU ранее рассказывал «Яргорэлектротранс».

Движение с опущенным токоприемником разрешается в следующих случаях:

на участках с отсутствующей контактной сетью;

в случае отсутствия напряжения или повреждений контактной сети;

для объезда заторов на участке маршрута из-за ДТП или повреждений дорожного покрытия.