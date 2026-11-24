Рассказываем, что известно о бизнес-империи «Четыре лапы» Источник: Максим Бутусов / E1.RU

В ДТП на юге Чили погибли супруги Андрей и Марина Цыпины — основатели сети магазинов для животных «Четыре лапы», сообщает Shot. По информации Telegram-канала, за рубежом семья отмечала день рождения Марины, которой 14 ноября исполнилось 67 лет.

Официально эту информацию пока не подтверждали. Как сообщили в компании «Четыре лапы», они выясняют информацию.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, что известно о бизнес-империи семьи Цыпиных.

От розничного магазина до завода с тоннами продукции

О юности и ранней жизни Андрея и Марины известно мало. Свой бизнес супруги начали в подмосковном Жуковском — тогда это был закрытый наукоград. В 1992 году там открылся первый магазин. Главной идеей было помочь людям правильно заботиться о своих питомцах. На первых порах Андрей занимался всем сам: контролировал процесс от разгрузки товара до общения с покупателями и дизайна рекламных макетов. В 1999 году Цыпин открыл ИП, специализирующееся на кормах для животных.

Когда бизнес стал разрастаться, от этой модели ведения бухгалтерии пришлось отказаться. Первые юридические лица, связанные с Цыпиным, появились в реестрах в 2008 году. В большинстве из них доли между супругами были распределены поровну.

Свой бизнес супруги начали с розничного магазина в подмосковном Жуковском Источник: личные страницы Марины и Андрея Цыпиных

К началу 2010-х компания начала «экспансию» в регионы, а в 2011-м супруги приобщили к делу старшего сына Дмитрия, выпускника Московской государственной юридической академии имени Кутафина (МГЮА). Он поначалу курировал вопросы по своей специализации, а затем присоединился к управлению сети. Сейчас доли компании разделены по трети каждому. В семье также есть младший сын Артем, но он, со слов Дмитрия, не задействован в семейном бизнесе, а занимается искусственным интеллектом.

«Безусловно, будучи сыном предпринимателей, я вовлекался в семейный бизнес. Во время школьных каникул пару раз работал в зоомагазине: ухаживал за животными, чистил клетки. Позже, получив юридическое образование, оказывал поддержку семейной компании. У родителей, как у людей более мудрых, наверное, было понимание, что я в итоге присоединюсь к ним», — объяснял Дмитрий в одном из интервью.

Сейчас у компании «Четыре лапы» более 600 розничных магазинов, в том числе и в рамках франшиз, а также шесть пет-сервисов, предусматривающих ветеринарные услуги, страхование, передержку и многое другое Источник: Максим Бутусов / E1.RU

В 2019 году «Четыре лапы» открыли первый Центр здоровья питомцев — пространство, объединившее магазин, ветклинику, груминг-салон и площадку для работы с кинологом. Если верить данным с сайта компании, сейчас у сети более 600 розничных магазинов, в том числе и в рамках франшиз, а также шесть пет-сервисов, предусматривающих ветеринарные услуги, страхование, передержку и многое другое. Товарная линейка при этом включает свыше 26 тысяч позиций. Как следует из интервью Дмитрия «Ъ», большое внимание в компании уделяют обучению сотрудников: в «Четырех лапах» есть корпоративный университет.

«Последние два-три года у нас четкое разделение. Андрей Львович и Марина Вениаминовна продолжают развивать розницу, сейчас это более 600 магазинов. Я занимаюсь заводом. В планах — возведение следующих очередей фабрики и развитие розницы в новых регионах», — объяснял разделение обязанностей в компании Дмитрий.

На Цыпина-старшего зарегистрированы 14 юридических лиц. На их балансе — 23 миллиарда рублей. Совокупная выручка компаний за 2025 год составила 39 миллиардов рублей , а чистая прибыль 11 из них — 612 миллионов . При этом четыре юридических лица показали убыток в 312 миллионов рублей.

В 2019 году «Четыре лапы» открыли первый Центр здоровья питомцев — пространство, объединившее магазин, ветклинику, груминг-салон и площадку для работы с кинологом. Компания регулярно участвует в тематических фестивалях и устраивает свои Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

После 2022 года «Четыре лапы» совместно с властями стали работать над импортозамещением кормов для животных, в том числе за счет локализации производства под иностранными брендами. Тогда же глава Липецкой области Игорь Артамонов и гендиректор ООО «Петэксперт» (одно из юридических лиц компании «Четыре лапы») Дмитрий Цыпин подписали соглашение о создании на территории Елецкого участка особой экономической зоны «Липецк» предприятия по выпуску кормов для кошек и собак.

Объем инвестиций составил 1,1 миллиарда рублей, а площадь комплекса — более 10 тысяч квадратных метров. В 2024 году завод по производству сухого корма запустили. Его максимальную мощность оценили в 80 тысяч тонн продукции в год.

В 2026 году было заключено еще одно соглашение. На этот раз о введении в эксплуатацию завода по производству влажного корма. Как сообщалось на сайте правительства Липецкой области, объем инвестиций в проект должен был составить 2,2 миллиарда рублей. По замыслу владельцев «Четырех лап» и властей, завод будет выпускать до 100 миллионов единиц продукции в год, включая 50 миллионов паучей и 50 миллионов единиц консервированных кормов.