В Заволжском районе Ярославля легковушка улетела в кювет. Видео с места ДТП показали очевидцы аварии в соцсетях 24 ноября.
На записи видно, как рядом с СНТ «Красный Кустарь» на обочине стоят полицейские. В кювете виднеется машина с разбитым капотом. На дороге — куча обломков.
«Перед „Резинотехникой“ жесткое ДТП. По всей видимости, легковушка снесла столб и улетела в кювет», — сообщил очевидец в паблике «Жесть Ярославль».
По информации полиции, все случилось около 9:50 в районе улицы Лесной в селе Толгоболь. Иномарка «Ниссан» врезалась в столб, а после улетела в кювет.
«Предварительно, пострадавших в ДТП нет», — уточнили 76.RU в полиции.
Ранее жителей Ярославской области предупредили о надвигающемся сильном снегопаде. В региональном МЧС дали рекомендации для водителей, чтобы обезопасить себя на дорогах.
Напомним, 23 ноября в ДТП с «Лексусом» в Ярославской области пострадала 14-летняя девочка. Авария произошла в 10 часов на улице Школьной в селе Веслево под Переславлем-Залесским. Машина, за рулем которой находилась 56-летняя женщина, врезалась в дорожный знак «Уступи дорогу», съехала в кювет и опрокинулась. Несовершеннолетнюю пассажирку увезли в больницу.