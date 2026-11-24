В Ярославле иномарка врезалась в столб и улетела в кювет Источник: Жесть Ярославль / Max

В Заволжском районе Ярославля легковушка улетела в кювет. Видео с места ДТП показали очевидцы аварии в соцсетях 24 ноября.

На записи видно, как рядом с СНТ «Красный Кустарь» на обочине стоят полицейские. В кювете виднеется машина с разбитым капотом. На дороге — куча обломков.

«Перед „Резинотехникой“ жесткое ДТП. По всей видимости, легковушка снесла столб и улетела в кювет», — сообщил очевидец в паблике «Жесть Ярославль».

Машина улетела в кювет Источник: Жесть Ярославль / Max

По информации полиции, все случилось около 9:50 в районе улицы Лесной в селе Толгоболь. Иномарка «Ниссан» врезалась в столб, а после улетела в кювет.

«Предварительно, пострадавших в ДТП нет», — уточнили 76.RU в полиции.

Ранее жителей Ярославской области предупредили о надвигающемся сильном снегопаде. В региональном МЧС дали рекомендации для водителей, чтобы обезопасить себя на дорогах.