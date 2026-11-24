Драцене нужно много солнца Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Цветовод назвала основные правила ухода за драценой в домашних условиях. Драконовое дерево чаще всего страдает из-за трех ошибок. Исправить их достаточно просто.

«Драцена — не пальма, она ее лишь напоминает. Это многолетнее растение из рода спаржевых, за которым несложно ухаживать, — заверила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер. — Как и большинство растений, драцена предпочитает яркий рассеянный свет, тепло и повышенную влажность».

Неправильный полив

Самая частая ошибка в уходе за драценой — перелив растения. Из-за этого могут начать гнить корни.

«Летом нужно поливать около двух раз в неделю, зимой полив нужно уменьшить. Вода должна быть комнатной температуры. Ничего сложного в этом нет», — отметила специалист.

Если растение начало вянуть, а листья желтеть, то стоит прекратить полив. Грунт должен пересохнуть на глубину около двух сантиметров. После этого нужно наладить режим полива.

Недостаток солнца

Нельзя ставить горшок на сквозняк Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Листья могут терять свой яркий цвет из-за недостатка солнца. Драцена любит освещенные места. При этом горшок не должен стоять на прямых солнечных лучах.

Рядом с драценой не стоит выращивать алоэ и кактусы. Нельзя ставить горшок на сквозняк. Идеальная температура — около +20…+22 градусов.

Проблемы из-за удобрений

Многие цветоводы увлекаются внесением удобрений. Стоит совсем прекратить это на зиму и доставать бутылки только весной. Драцене питательные вещества особо важны именно в период роста, а не покоя.