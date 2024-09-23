«Выбираем эффективные форматы»: в мэрии Ярославля рассказали, что изменится после объединения школ и садиков

В Ярославле собираются объединить школы и садики Источник: Кирилл Поверинов











В мэрии Ярославля дали еще одно объяснение по вопросу объединения садиков и школ в образовательные комплексы. Речь идет о реорганизации 14 учебных учреждений: к школе № 49 присоединят школы № 7, 42 и детские сады № 37, 75, 102, 124, а к школе № 39 добавят школы № 72, 81 и детские сады № 16, 128, 209, 211. Первый образовательный комплекс назовут «ПРОГРЕССиЯ», второй — «Вектор».

В Брагино на базе школы № 39 появится комплекс «Вектор» Источник: Мария Романова / Сеть городских порталов











Еще один образовательный комплекс появится в Кировском районе Источник: Мария Романова / Сеть городских порталов











В городском департаменте образования эксперимент по сращению учреждений назвали пилотным проектом.

— Главная цель реорганизации — повышение качества обучения и эффективности управления образовательной организацией. В рамках комплекса будет централизована работа административного персонала учреждений. Объединение финансовых, кадровых и материально-технических ресурсов учреждений позволит улучшить механизмы управления, найти ресурсы для повышения оплаты труда, — прокомментировала заместитель директора департамента образования мэрии Ярославля Елена Ильина порталу 76.RU.

В мэрии отметили, что подобные образовательные комплексы уже несколько лет создаются во многих регионах России.

— Мы выбираем наиболее современные и эффективные форматы и практики работы, чтобы наша сфера образования успешно решала задачи развития и региона, и всей страны, — пояснила Елена Ильина.

От объединения ждут следующие плюсы:

повышение качества образовательной среды;

преемственность дошкольного образования и начальной школы;

возможность удобного «бесшовного» перехода ребенка из детского садика в школу;

в формате комплекса упрощаются возможности по развитию профильных классов, кружков и секций;

для детей увеличивается вариативность для развития и досуга.

Власти добавили, что объединяемые школы и садики не закрываются, а продолжат работать в штатном режиме, в своем здании и с тем же педагогическим составом. В плане образовательного процесса для детей и родителей ничего не изменится.

Напомним, о реорганизации системы образования в Ярославле стало известно 6 сентября, когда на сайте мэрии города вышли два постановления, подписанные мэром Артемом Молчановым о создании двух образовательных комплексов. Больше всех информация возмутила родителей учеников школы № 42 с углубленным изучением французского языка, которую собираются присоединить к школе № 49. Люди опасаются, что школа потеряет свою индивидуальность. Родители даже устроили массовое собрание у школы, на котором требовали отменить объединение. Представитель родителей обратилась в суд с иском о признании постановления мэрии незаконным. До рассмотрения дела суд принял решение приостановить реорганизацию. Однако мэрия оспорила это решение.