Ярославцы пожаловались на громкую музыку, играющую из колонок на обновленной площади Юности. Как 23 ноября написал в редакцию читатель 76.RU, она звучит по ночам.
«В ночное время из динамиков воспроизводится детский музыкальный контент, тем самым нарушая закон о тишине и мешая жителям соседних домов», — пожаловался читатель.
С его слов, музыка играет круглосуточно и каждый день с самого открытия площади.
Редакция 76.RU сделала запрос в мэрию города. Там сообщили, что звук с 21:00 до 9:00 будет установлен на самый минимум.
Как рассказал на следующий день читатель, после обращений стало намного тише.
Мешает ли вам музыка на площади Юности?
Ранее ярославцы вновь пожаловались на шум в районе строительной площадки третьего моста через Волгу. На этот раз грохот раздавался в Заволжском районе. Его местные жители слышали и в 4:00, и в 6:00 в разные ноябрьские дни.
«В большинстве точек уровень шума оставался в пределах нормы даже при работе вибропогружателя. В отдельных местах были зафиксированы единичные кратковременные превышения, которые совпадали с моментами запуска этой техники. Там, где шум был повышенным еще до начала работ, он, вероятнее всего, связан с транспортом и городской инфраструктурой, а не со строительством. Таким образом, выявленные превышения носят локальный и кратковременный характер и не являются систематическими», — ответили по запросу 76.RU в Минтрансе.
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