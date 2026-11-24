Площадь Юности в Ярославле открыли после ремонта Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы пожаловались на громкую музыку, играющую из колонок на обновленной площади Юности. Как 23 ноября написал в редакцию читатель 76.RU, она звучит по ночам.

«В ночное время из динамиков воспроизводится детский музыкальный контент, тем самым нарушая закон о тишине и мешая жителям соседних домов», — пожаловался читатель.

С его слов, музыка играет круглосуточно и каждый день с самого открытия площади.

Со слов ярославца, музыка мешает спать Источник: читатель 76.RU

Редакция 76.RU сделала запрос в мэрию города. Там сообщили, что звук с 21:00 до 9:00 будет установлен на самый минимум.

Как рассказал на следующий день читатель, после обращений стало намного тише.

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Ранее ярославцы вновь пожаловались на шум в районе строительной площадки третьего моста через Волгу. На этот раз грохот раздавался в Заволжском районе. Его местные жители слышали и в 4:00, и в 6:00 в разные ноябрьские дни.