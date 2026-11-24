Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Дмитрий Киселев купил электромобиль два года назад: сначала для эксперимента, а потом понял: это выгоднее. Предприниматель посчитал экономию и рассказал об особенностях машины.

Дмитрий Киселев за рулем больше 10 лет. Из любопытства купил электромобиль и последние несколько лет ездит на Nissan Leaf 2013 года выпуска. Он заряжает машину от обычной розетки. Полный аккумулятор позволяет проехать 350 километров.

«100% аккумулятора мне хватает на неделю езды по городу. Если у меня деревня в 200 километрах, я приезжаю, ставлю машину на зарядку и обратно спокойно еду. Обычно на ночь включаю, утром снимаю с зарядки», — объясняет владелец электромобиля.

Полного аккумулятора Дмитрию хватает на неделю, чтобы зарядиться на 100%, требуется 20 часов. В среднем водитель тратит 500 рублей в неделю на электроэнергию для автомобиля.

В семье Дмитрия две машины, вторая — на бензине. Предприниматель сравнил расходы и посчитал: если бы он ездил на машине того же класса, но с двигателем внутреннего сгорания, экономия доходила бы до 100 тысяч рублей в год.

По его словам, электромобиль не требует серьезных вложений по эксплуатации.

«Мне не надо отслеживать, что пора ремень какой-то поменять или фильтр. То есть, например, если это водитель-девушка, вообще очень удобно, то есть как телефон зарядил и поехал», — рассказал водитель 29.RU.

Зимой из-за подогрева и отопления салона аккумулятор расходуется быстрее. Дмитрий быстро привык к тому, что машина праворульная, так как приехала из Японии.

«В электромобиле такая же подвеска, едешь спокойно. Внутри — климат-контроль, подогрев руля и многое другое. Из того, что может быть непривычно, — это тишина в салоне, потому что двигатель не шумит так, как ДВС», — объясняет владелец.

Nissan Leaf Дмитрий планирует продать, чтобы купить машину другого года выпуска и тоже с электродвигателем.