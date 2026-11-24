Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков перестал руководить рыбинским отделением партии «Единая Россия». 18 ноября вместо него на этот пост была избрана Наталия Жигачева — заместитель главы Рыбинска по социальной политике.
«Перевыборы были плановыми. В ходе тайного голосования большинством голосов делегаты конференции местного отделения партии приняли решение о назначении на должность секретарем местного Всероссийской политической партии „Единая Россия“ Наталии Васильевны Жигачевой. Наталия Васильевна — заместитель главы городского округа по социальной политике, много лет взаимодействует с общественными объединениями, курирует внутреннюю политику, плотно работает с правительством области и региональным отделением партии», — пояснили порталу 76.RU в администрации Рыбинска.
Власти добавили, что Дмитрий Рудаков не стал баллотироваться на место секретаря отделения «Единой России» из-за большой занятость на посту главы города.
Рудаков был секретарем местного отделения «Единой России» с июля 2025 года. Членом партии он остается по сей день.
Напомним, 20 ноября прошли выборы секретаря ярославского регионального отделения «Единой России». Им повторно стал министр регионального развития Евгений Чуркин, который занимает пост с ноября 2023 года.