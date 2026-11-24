Дмитрий Рудаков перестал возглавлять рыбинскую «Единую Россию» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков перестал руководить рыбинским отделением партии «Единая Россия». 18 ноября вместо него на этот пост была избрана Наталия Жигачева — заместитель главы Рыбинска по социальной политике.

«Перевыборы были плановыми. В ходе тайного голосования большинством голосов делегаты конференции местного отделения партии приняли решение о назначении на должность секретарем местного Всероссийской политической партии „Единая Россия“ Наталии Васильевны Жигачевой. Наталия Васильевна — заместитель главы городского округа по социальной политике, много лет взаимодействует с общественными объединениями, курирует внутреннюю политику, плотно работает с правительством области и региональным отделением партии», — пояснили порталу 76.RU в администрации Рыбинска.

Власти добавили, что Дмитрий Рудаков не стал баллотироваться на место секретаря отделения «Единой России» из-за большой занятость на посту главы города.

Рудаков был секретарем местного отделения «Единой России» с июля 2025 года. Членом партии он остается по сей день.