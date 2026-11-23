«По предварительной информации, 57-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем Lada Kalina, совершил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части. В результате пешеход от полученных травм скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

Напомним, также 23 ноября в ДТП с «Лексусом» в Ярославской области пострадала 14-летняя девочка. Авария произошла в 10 часов на улице Школьной в селе Веслево под Переславлем-Залесским. Машина, за рулем которой находилась 56-летняя женщина, врезалась в дорожный знак «Уступи дорогу», съехала в кювет и опрокинулась. Несовершеннолетнюю пассажирку увезли в больницу.