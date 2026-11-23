Бывший матрос из ярославского поселка Павел Махонин показал, как мастерит теплоходы из картона по памяти. Необычное хобби у мужчины появилось на пенсии, до этого творчеством ему заниматься было некогда.
Сейчас Павлу Яковлевичу 69 лет, 32 года из них он отслужил матросом на Северной Двине — крупной реке в Архангельской области, откуда сам родом. Любовь к водной стихии живет в нем до сих пор. Из подручных материалов Павел создает суда, на которых раньше работал.
Как начал мастерить
Заниматься моделированием судов Павел начал из-за внука.
Собирать макеты я начал случайно, около пяти лет назад. Если бы не внук, я бы никогда не начал. У них в садике был конкурс поделок, я ему и смастерил дом из картона. Внуку потом в садике говорили: «О, какой у тебя дедушка — мастер!»
В основном Павел собирает макеты теплоходов по памяти. Иногда творец ищет вдохновение на просторах интернета, смотрит кадры судов и пытается их повторить. На создание одного судна у умельца уходит примерно неделя.
Как создают теплоходы
Теплоходы Павел собирает из подручных материалов, основной из них — тонкий картон, такой остается после покупки стройматериалов. Его мастеру часто приносит сосед. Мелкие детали северянин вырезает из бытовых мелочей: зубочисток, различных крышек, трубочек, ниток и веревок — ничего не пропадает.
Все материалы разные по толщине, даже зубочистки есть потоньше, есть потолще. Вот недавно я был в санатории, пил кислородные коктейли — трубочек натаскал. Всё домой привез, пригодится.
Для материалов у Павла есть специальный ящик. Там лежат ножи, веревки, краски и прочее. Для крышек — отдельный пакет. Для подписей с названиями кораблей использует маркеры. Мастерит мужчина за столом на специальной деревянной доске. Рядом всегда сидят помощники — собака Юта и кошка Василиса.
Все детали мастер вырезает отдельно, потом начинается процесс склеивания. Характерный запах ассоциируется у Павла с его хобби, а вот жена в такие моменты выбегает из комнаты.
Если картон заканчивается, я хожу психую, что нечего делать. Пальцы хотят, руки чешутся!
Как Павел мастерит корабли, смотрите в нашем видеосюжете выше.
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