В Ярославле собираются объединить два троллейбусных маршрута Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле могут объединить два троллейбусных маршрута — № 1 и № 7. Эту информацию порталу 76.RU подтвердили в правительстве региона.

«В настоящий момент рассматривается несколько вариантов организации троллейбусного движения по маршруту № 1, в том числе путем объединения маршрутов № 1 „Ярославль-Главный — ЯШЗ“ и № 7 „Улица Волгоградская — Октябрьская площадь“ с использованием подвижного состава с автономным ходом», — прокомментировали в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

О сроках возможных изменений пока не сообщается. В Миндортрансе отметили, что подробная информация будет позже опубликована на ресурсах правительства Ярославской области.

Напомним, в Ярославле по проекту «Чистое небо» планируют убрать троллейбусные провода из центральной части города. Получится так, что по маршруту троллейбуса № 1 проводов почти не останется. При этом депутат Валерий Байло отмечал, что за счет контактной сети идет подзарядка аккумулятора, что позволяет троллейбусам дольше ездить. Он высказал сомнение, что зимой без проводов троллейбусы вообще смогут нормально функционировать.

«Когда штангу опускают с контактной сети, она теплая. И в мороз на ней образуется наледь. После того промежутка, который у нас будет в центре без контактной сети, она потом не встанет на контактную сеть и не будет принимать ток. Велика вероятность, что троллейбусы не будут ездить. Автономного хода в мороз ему может не хватить, чтобы доехать до конечной остановки», — объяснил Байло свою позицию.

Совмещение троллейбусного маршрута практически без проводов с маршрутом, на котором останется сеть, вероятно позволит поддерживать автономный ход на необходимое расстояние.

Власти добавили, что по другим маршрутам никаких изменений не планируется.