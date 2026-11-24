21-летняя Александра Сташкевич представляет Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2026», который проходит в Пуэрто-Рико. За время участия девушка успела продемонстрировать целую коллекцию нарядов: от лаконичных атласных платьев до роскошных корсетов с жемчугом и воздушных юбок.
В гардеробе красавицы из Тюмени нашлось место как относительно бюджетным вещам зарубежных брендов, так и дизайнерским комплектам стоимостью в несколько десятков тысяч рублей. При этом Александра не ограничивается классическими вечерними платьями: она экспериментирует с фактурами, цветами, необычными силуэтами и аксессуарами.
Наши коллеги из 72.RU рассмотрели самые интересные образы и нашли несколько вещей в каталогах производителей. Рассказываем, какие наряды выбрала Александра и во сколько обойдется желание повторить ее стиль.
Один из самых элегантных образов Александры оказался далеко не самым дорогим. Для одного из выходов девушка выбрала длинное атласное платье насыщенного синего цвета. Модель с открытыми плечами, мягкой драпировкой на груди и струящейся юбкой эффектно подчеркивает фигуру. Образ дополнили серебристые босоножки и украшения.
Такое платье нашлось в ассортименте австралийского интернет-магазина Hello Molly. Модель называется Seen For You Cowl Neck Satin Maxi Dress Navy. На предоставленном скриншоте она продается со скидкой почти за 104 доллара.
Для другого выхода красавица сделала ставку на классику вечерней моды — ярко-красное платье в пол. Главная особенность наряда — открытые плечи и многочисленные драпировки, которые собираются на талии и плавно переходят в длинную юбку со шлейфом. Александра дополнила платье гладкой прической, крупными серьгами и небольшим клатчем. Получился образ в духе голливудской красной дорожки.
Один из самых необычных нарядов красотка продемонстрировала во время прогулки под пальмами. На ней был комплект нежного кремового оттенка, состоящий из короткого корсета и длинной облегающей юбки. Особое внимание привлекают объемные элементы на бедрах и декоративные лепестки, ниспадающие с плеча.
Этот наряд от российского ателье-бутика SVALE. Корсет выполнен из гладкой плотной ткани, а юбку украшают объемные боковые элементы и цветочные лепестки. Стоимость комплекта на предоставленном скриншоте составляет 73 500 рублей.
Нежно-розовый образ Александры на первый взгляд кажется длинным вечерним платьем. Однако в действительности он состоит из двух отдельных предметов — топа и юбки от того же российского бренда SVALE.
Верхняя часть комплекта выполнена из атласа и дополнена высоким воротником-хомутом. Переднюю часть украшает сложная драпировка из тонкой ткани розового оттенка. Юбка имеет завышенную талию, облегает фигуру и расширяется книзу.
Оба предмета продаются отдельно. Весь комплект обойдется в 69 000 рублей.
Еще один образ — лаконичное платье приглушенного золотисто-бежевого оттенка. Модель с глубоким V-образным вырезом и приталенным силуэтом выглядит сдержаннее предыдущих нарядов, но не менее эффектно. Главную роль здесь играет ткань: благодаря мягкому блеску платье меняет оттенок в зависимости от освещения.
Если предыдущие образы строились преимущественно на лаконичных силуэтах, то этот наряд — настоящая заявка на роскошь. Александра появилась в коротком белом платье с корсетным верхом и декоративной отделкой из множества сверкающих элементов, напоминающих жемчужные нити.
Особенно эффектно выглядит асимметричный подол с бахромой, которая добавляет платью движения. Участница конкурса подобрала к нему белые босоножки с перьями и пушистую сумочку. В результате получился образ с отсылками к эстетике кабаре и моде 1920-х годов.
Автор наряда — российский дизайнер Ольга Малярова, известная своими эксклюзивными вечерними платьями и национальными костюмами для конкурсов красоты. До этого она создавала образы для участниц «Мисс Вселенной», в том числе знаменитый костюм «Царевна Лебедь» для представительницы России в 2023 году.
Мы собрали десятку самых ярких претенденток на победу, чьи красота, харизма и эффектные образы уже привлекли внимание публики. Кто составит конкуренцию россиянке в борьбе за титул главной красавицы планеты и какие участницы считаются фаворитками — читайте в нашем материале.