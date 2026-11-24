Девушка прошла в полуфинал конкурса Источник: T.me / Sasshhkko1

21-летняя Александра Сташкевич представляет Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2026», который проходит в Пуэрто-Рико. За время участия девушка успела продемонстрировать целую коллекцию нарядов: от лаконичных атласных платьев до роскошных корсетов с жемчугом и воздушных юбок.

В гардеробе красавицы из Тюмени нашлось место как относительно бюджетным вещам зарубежных брендов, так и дизайнерским комплектам стоимостью в несколько десятков тысяч рублей. При этом Александра не ограничивается классическими вечерними платьями: она экспериментирует с фактурами, цветами, необычными силуэтами и аксессуарами.

Наши коллеги из 72.RU рассмотрели самые интересные образы и нашли несколько вещей в каталогах производителей. Рассказываем, какие наряды выбрала Александра и во сколько обойдется желание повторить ее стиль.

Этот элегантный наряд обошелся примерно в 100 долларов Источник: T.me / Sasshhkko1 Один из самых бюджетных образов тюменки на конкурсе Источник: T.me / Sasshhkko1

Один из самых элегантных образов Александры оказался далеко не самым дорогим. Для одного из выходов девушка выбрала длинное атласное платье насыщенного синего цвета. Модель с открытыми плечами, мягкой драпировкой на груди и струящейся юбкой эффектно подчеркивает фигуру. Образ дополнили серебристые босоножки и украшения.

Такое платье нашлось в ассортименте австралийского интернет-магазина Hello Molly. Модель называется Seen For You Cowl Neck Satin Maxi Dress Navy. На предоставленном скриншоте она продается со скидкой почти за 104 доллара.

Ярко-красное платье со шлейфом — настоящая голливудская классика Источник: T.me / Sasshhkko1 Красотка явно знает, как привлечь внимание Источник: T.me / Sasshhkko1

Для другого выхода красавица сделала ставку на классику вечерней моды — ярко-красное платье в пол. Главная особенность наряда — открытые плечи и многочисленные драпировки, которые собираются на талии и плавно переходят в длинную юбку со шлейфом. Александра дополнила платье гладкой прической, крупными серьгами и небольшим клатчем. Получился образ в духе голливудской красной дорожки.

Корсет и юбка с объемными цветочными лепестками стоят 73,5 тысячи рублей Источник: T.me / Sasshhkko1 Наряд создал российский бренд SVALE Источник: T.me / Sasshhkko1

Один из самых необычных нарядов красотка продемонстрировала во время прогулки под пальмами. На ней был комплект нежного кремового оттенка, состоящий из короткого корсета и длинной облегающей юбки. Особое внимание привлекают объемные элементы на бедрах и декоративные лепестки, ниспадающие с плеча.

Этот наряд от российского ателье-бутика SVALE. Корсет выполнен из гладкой плотной ткани, а юбку украшают объемные боковые элементы и цветочные лепестки. Стоимость комплекта на предоставленном скриншоте составляет 73 500 рублей.

Нежно-розовый образ Александры на первый взгляд кажется длинным вечерним платьем. Однако в действительности он состоит из двух отдельных предметов — топа и юбки от того же российского бренда SVALE.

Верхняя часть комплекта выполнена из атласа и дополнена высоким воротником-хомутом. Переднюю часть украшает сложная драпировка из тонкой ткани розового оттенка. Юбка имеет завышенную талию, облегает фигуру и расширяется книзу.

Оба предмета продаются отдельно. Весь комплект обойдется в 69 000 рублей.

Выглядит как платье, но на самом деле это топ за 46,5 тысячи и юбка за 22,5 тысячи рублей Источник: T.me / Sasshhkko1 Этот эффектный наряд создала российская дизайнер Ольга Малярова. Источник: T.me / Sasshhkko1

Еще один образ — лаконичное платье приглушенного золотисто-бежевого оттенка. Модель с глубоким V-образным вырезом и приталенным силуэтом выглядит сдержаннее предыдущих нарядов, но не менее эффектно. Главную роль здесь играет ткань: благодаря мягкому блеску платье меняет оттенок в зависимости от освещения.

Если предыдущие образы строились преимущественно на лаконичных силуэтах, то этот наряд — настоящая заявка на роскошь. Александра появилась в коротком белом платье с корсетным верхом и декоративной отделкой из множества сверкающих элементов, напоминающих жемчужные нити.

Особенно эффектно выглядит асимметричный подол с бахромой, которая добавляет платью движения. Участница конкурса подобрала к нему белые босоножки с перьями и пушистую сумочку. В результате получился образ с отсылками к эстетике кабаре и моде 1920-х годов.

Автор наряда — российский дизайнер Ольга Малярова, известная своими эксклюзивными вечерними платьями и национальными костюмами для конкурсов красоты. До этого она создавала образы для участниц «Мисс Вселенной», в том числе знаменитый костюм «Царевна Лебедь» для представительницы России в 2023 году.

А в таком сногсшибательном образе тюменка появилась на подиуме. Как пела Рианна: «Shine bright like a diamond» Источник: sasshhkko / Instagram