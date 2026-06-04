«Оторвалась от стены»: в Ярославской области разваливается здание старейшей санэпидемстанции

Заброшенное здание стоит рядом со школой Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Приезжая в Ростов Великий, туристы часто выбирают для прогулочного маршрута улицу Пролетарскую. Здесь, в нескольких минутах ходьбы от Ростовского кремля, столетиями стоят особняки и усадьбы, церкви и музеи.

Некоторым старинным зданиям повезло — даже спустя века они выглядят величаво и ухоженно. Некоторые, но не все.

Про дом № 35 на Пролетарской не подумаешь, что здание охраняется на федеральном уровне. Объект культурного наследия, которому вот-вот исполнится 200 лет, со стороны напоминает заброшку.

Дом № 35 на улице Пролетарская в Ростове Великом Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Фасад сместился и грозит обрушиться

Здание прикрыто тканью со стороны улицы Пролетарская Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU Дом оголился до кирпичей Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Как стало известно 76.RU, 8 мая 2026 года власти пытались связаться с собственницей. Они указали, что здание предоставляет угрозу для жизни горожан, и попросили срочно провести противоаварийные работы.

«Обращаем Ваше внимание, что ненадлежащее содержание объекта культурного наследия приводит к разрушению здания и в последствие может способствовать его полной утрате», — указано в письме.

Чиновники описали состояние здания, которое грозит рухнуть прохожим на голову. У объекта культурного наследия крыша, в прямом смысле, едет.

Внутри от дома практически ничего не осталось Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Коньковый брус и главные балки кровли мезонина, главные балки перекрытия второго этажа, на которые опираются деревянные стены мезонина, переломлены по центру в результате воздействия критической нагрузки и физического износа. Как результат — обрушение чердачного перекрытия и кровельного покрытия в центральной части здания. Передняя стена мезонина оторвалась от стены здания и сильно наклонилась внутрь здания. Наклон стены мезонина от вертикали более десяти градусов. Правый нижний угол стены мезонина выступил за линию главного фасада здания на десять сантиметров и продолжает дальнейшее постепенное движение за линию фасада. За последний месяц он сместился еще на десять сантиметров. Указанное разрушение может вызвать расслоение кладки мезонина и частичное обрушение на тротуар , проходящий вдоль главного фасада здания», — подробно описали проблему власти.

Мезонин — архитектурная надстройка над центральной частью жилого дома.

История здания

«Дом жилой» в Ростове Великом на улице Пролетарская, 35 построен в 1840-е годы в стиле классицизма. Он является памятником федерального значения. По данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), здание именуется как СЭС — санэпидемстанция. Когда-то оно использовалась по именуемому значению, название закрепилось и за нынешними руинами. Местные жители называют его «СЭСка».

В 2010-е годы здание скрывали от глаз прохожих разросшиеся вокруг деревья. Тогда на первом этаже на окна установили металлические решетки, чтобы в него не проникали любопытные. Не помогло. В 2020-е годы дом огородили высоким забором, а сам фасад накрыли полотном.

В 2012 году здание стояло забытым, но выглядело еще прилично Источник: Яндекс. Карты К 2020 году краска со стен уже заметно осыпалась. На мезонине появились граффити, а внутри — мусор. Источник: Яндекс. Карты

В последние годы здание выглядит так Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Площадь дома — 509 квадратных метра. В здании два этажа, кадастровая стоимость объекта — 10 855 951 рублей.

Но баннер не скрывает всех недостатков — облезлые стены и треснувшая крыша выглядывают из-под них. Пугает жителей уже не просто вид, но и ненадежность конструкции. В соседнем здании на улице Революции, 12А находится центр образования «Школа № 2», а через дорогу — МУ «Театр Ростова Великого», куда дети со всего города ходят на секции, концерты и в кино.

Руины соседствуют со школой Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Риск оказаться под обломками заброшки в администрации Ростова Великого понимают. Как сообщили власти, состояние здания — острая городская проблема, которую пытаются решить не первый год.

«В настоящее время [по данным на 14 мая 2026 года] в адрес собственника объекта культурного наследия службой направлен запрос о предоставлении сведений о принятых мерах по сохранению объекта культурного наследия/исполнении требований, установленных в акте технического состояния, охранном обязательстве, с приложением подтверждающих документов», — сообщила руководитель службы Светлана Охинцева.

17 апреля 2026 года депутаты ростовского района обратились в Государственную службу охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Там им сообщили, что дом принадлежит физическому лицу.

9 сентября 2025 года «Дом жилой» на Пролетарской, 35 выставили на торги по начальной цене 5,9 млн рублей. Новый собственник должен был привести объект культурного наследия в порядок и восстановить историческое здание. 13 ноября 2025 года подвели итоги. С 16 февраля 2026 года право на собственность закреплено за Михалиной Потаскуевой.

К территории примыкают и гаражи. Их состояние тоже плачевное. Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Что известно о собственнице Узнать Собственницей здания является 34-летняя Михалина Анатольевна Потаскуева. Как индивидуальный предприниматель, по данным сервиса «Контур.Фокус», она зарегистрировалась 14 февраля 2019 года в Екатеринбурге. Собственница зарабатывает на гостиничном бизнесе, спортивной деятельности, а также может вести ресторанное дело и оказывать парикмахерские услуги. Кроме того ее ИП занимается разборкой и сносом здания и другими строительными работами. С 2015 по 2021 год Михалина Потаскуева являлась учредителем ООО «Динамика» — предприятия в Нижнем Тагиле, занимавшегося гостиницами.

Крыша отслоилась от дома Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

На начало июня 2026 года дом стоит в том же виде.

Ранее мы рассказывали историю заброшенного театра в Ростове Великом. Здание в аварийном состоянии пустует в самом центре города с 2010-х годов. В апреле в пресс-службе администрации сообщили 76.RU, что для старинного театра разрабатывается проект. Власти планируют найти подрядчика и приступить к реставрации.