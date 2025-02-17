«Иски поданы»: в Ярославле расширили список исторических зданий, которые собираются изъять у владельцев

Здания будут проданы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











17 февраля в Службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области расширили список памятников культуры в Ярославле, которые могут быть изъяты из-за ненадлежащего состояния. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, за недобросовестное отношение к памятникам на их владельцев был подан иск. Исторические здания могут быть изъяты, а потом проданы на публичных торгах.

— Иски были поданы в суд, поскольку владельцы не обеспечивали надлежащее содержание объектов культурного наследия. Осмотры памятников показали, что на многих из них есть следы серьезных разрушений вплоть до трещин на стенах, следов гнили, отсутствия окон, дверей и даже крыш, — прокомментировала и. о. руководителя региональной службы охраны ОКН Светлана Охинцева.

Какие здания планируют изъять:

дом жилой Ледянкиных на улице Победы, 3а;

дом Петеревского на улице Зеленцовской, 15;

комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры (казарма для рабочих) на улице Калмыковых, 8;

дом жилой Шварева и Ручкиной с воротами на улице 1-я Новостройка, 12/4;

жилой дом купца В. Я. Седова;

дом купцов Петровых на Портовой набережной, 4/20;

дом жилой Денисовой на Тверицкой набережной, 19;

усадьба Тихомировых (флигель, конец XIX в.) на Волжской набережной, 67а;

дом Щаповых в Ростове Великом;

ансамбль усадьбы купца Бауткина;

лечебный корпус земской больницы и часовня при мануфактуре А. А. Локалова в Гаврилов-Ямском округе;

фабрика механической вышивки А. А. Гольмберга в Переславле-Залесском.

Также был подан иск против владельцев, которые не подготовили проектную документацию. С такой ситуацией столкнулся владелец «Комплекса жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры (казарма для рабочих)». В 2022 году он был привлечен к административной ответственности за самовольные работы без специального разрешения.

— Владелец не обратился за заданием и разрешением на проведение работ, не подготовил проектную документацию. В результате бесхозяйственного содержания разрушились кровля здания и кирпичная кладка, отсутствуют оконные и дверные блоки, перегородки. Прилегающая территория также находится в неудовлетворительном состоянии. Всё это создает угрозу физической утраты памятника, — сообщают на сайте правительства Ярославской области.

Областная служба охраны объектов культурного наследия подала около 100 исков об изъятии памятников. В список попали в том числе дом Щаповых в Ростове Великом, ансамбль усадьбы купца Бауткина, лечебный корпус земской больницы и часовня при мануфактуре А. А. Локалова в Гаврилов-Ямском округе, фабрика механической вышивки А. А. Гольмберга в Переславле-Залесском.

Уже принято решение изъять памятник «Богадельня (с 1914 года — госпиталь), начала ХХ в.» в Мышкине. Причина в ухудшении состояния здания. Памятники теряют свой первозданный вид.

Как всё началось

Напомним, ранее стало известно, что в Ярославле у собственников собираются отобрать здания-памятники: гостиный двор на улице Первомайской, 33, и мукомольную мельницу Крохоняткиных-Вахрамеевых в Мукомольном переулке.

У здания на Первомайской улице несколько собственников. Ранее нашему порталу ситуацию прокомментировал представитель одного из владельцев помещений в доме на Первомайской улице — Виталия Пятковского. Свою точку зрения по городским помещениям в доме № 33 на Первомайской улице дали и в мэрии.