Взять кредиты станет сложнее, а часть штрафов отменят: законы июля

Срок оплаты налогов подходит к концу Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Практически каждую неделю в России вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных из них. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в июле 2026 года.

Пенсии и социальные выплаты

Повышение пенсий

С 1 июля пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную часть пенсии — 19 169,38 рубля вместо 9584,69 рубля. Перерасчет сделают автоматически. Обращаться в Социальный фонд не нужно.

Такое же повышение ждет тех, кому в июле впервые установят первую группу инвалидности. Их фиксированная выплата также увеличивается до 19 169,38 рубля. Если инвалид первой группы уже достиг 80 лет, повторного удвоения не будет.

Пенсионеры, на иждивении которых появились нетрудоспособные члены семьи, тоже увидят прибавку. За каждого иждивенца доплачивают 3194,9 рубля. Получить выплату можно максимум за троих, то есть 9584,7 рубля. Для получения нужно подать заявление в Социальный фонд.

Северянам не придется ежегодно подтверждать место жительства

Пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере, освободят от необходимости ежегодно подтверждать место жительства. Это касается тех, кто получает выплаты через стационарные учреждения или «Почту России» на дому. Если при проверке выяснят, что пенсионер работает или получает соцподдержку за пределами Крайнего Севера, его попросят предоставить дополнительные документы.

Сокращение сроков регистрации в СФР

Сократятся сроки регистрации работников в СФР. Отныне ведомство будет принимать решения об открытии лицевого счета или отказе в регистрации за четыре рабочих дня вместо пяти. Также сократят время на уточнение сведений для назначения пособий.

Работодателям дали больше времени на подачу сведений о стаже

Работодатели получили больше времени на подачу сведений о страховом стаже сотрудника, уходящего на пенсию. Теперь три рабочих дня вместо трех календарных.

Меньше людей смогут претендовать на единое пособие

С 21 июля изменятся правила для получения единого пособия. Уход за инвалидом первой группы или пожилым человеком старше 80 лет перестанет считаться уважительной причиной для нулевого дохода. Такое правило сохранится только для тех, кто ухаживает за родственниками.

По действующим правилам для получения единого пособия у трудоспособных родителей должен быть доход не ниже установленного уровня. Отсутствие дохода допускается по уважительным причинам: например, если родитель ухаживает за человеком с инвалидностью первой группы или пенсионером не моложе 80 лет, нуждающимся в присмотре.

СФР будет получать данные о стаже по-новому

Социальный фонд больше не будет запрашивать у работодателей и работников сведения о стаже и периодах нетрудоспособности. Теперь он будет брать их из индивидуального лицевого счета застрахованного. Запрос направят только в том случае, если нужных данных в системе не окажется.

Налоги

Срок уплаты НДФЛ за 2025 год истекает

До 15 июля граждане, которые подали налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2025 год до 30 апреля, должны уплатить налог. Сделать это можно онлайн, через сайт ФНС, в личном кабинете налогоплательщика, на портале «Госуслуги», в МФЦ или банке. С 16 июля за каждый день просрочки начислят пени — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

Обновление Единого реестра налогоплательщиков

С 1 июля обновят порядок ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков. Для физлиц в реестре будут отражать данные о постановке на учет как плательщика патентной системы налогообложения и налога на профессиональный доход. Для российских юрлиц перечень сведений, наоборот, сократят.

Отмена штрафов за нулевые декларации

Налогоплательщиков перестанут штрафовать за то, что они не предоставили нулевые деклараций по статье 119 Налогового кодекса. Это станет возможным, если нет ущерба бюджету. Отменят штрафы и за неподачу 3-НДФЛ по доходам от продажи или дарения недвижимости, если сведения о сделке поступили в ФНС из Росреестра. В этом случае налоговая сама доначислит налог при необходимости.

Кредиты и банки

Появился новый порядок оценки доходов для выдачи кредита

С 1 июля Банк России вводит новый порядок оценки доходов заемщиков. При упрощенном подходе банки и МФО будут учитывать только 90% от неофициальных доходов, которые клиент не может подтвердить документально. С 1 июля 2027 года от упрощенного подхода планируют отказаться полностью — останутся только официально подтвержденные доходы.

Родители смогут запрашивать сведения о счетах детей

Родители получат право запрашивать сведения о банковских счетах своих детей в возрасте от 14 до 18 лет. Это сделано для защиты подростков от мошенников.

Новые правила формирования кредитной истории

Изменятся правила формирования кредитной истории. В основную часть теперь будут включать сведения об обращении за займом:

запрашиваемую и одобренную сумму;

факт заключения договора;

сумму обязательства;

факт передачи денег;

отказ и его причину.

Бюро кредитных историй обязаны передавать эти сведения в квалифицированные бюро. Они должны сделать это не позднее чем через 15 минут с момента получения.

Бизнес и торговля

Маркировка шоколада, конфет и косметики становится обязательной

С 1 июля производители и импортеры шоколада, конфет, жевательной резинки, карамели и драже обязаны наносить коды маркировки на упаковку и подавать отчеты в систему «Честный знак». Также становится обязательным использование касс при выводе из оборота косметики, мыла, шампуней, зубной пасты и дезодорантов. Товары с нарушениями в маркировке будут блокироваться на кассе.

Штрафы для владельцев сайтов за авторизацию через зарубежные сервисы

Владельцев сайтов и приложений начнут штрафовать за авторизацию пользователей через иностранные сервисы — Apple ID, Google ID и другие. Разрешенные способы: российский номер телефона, «Госуслуги», биометрия или сервисы «Яндекса», «ВКонтакте» и Сбер ID. Штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Обеспечительный платеж по системе СПОТ становится обязательным

Импортеры обязаны вносить обеспечительный платеж в счет будущей уплаты НДС и акцизов по системе СПОТ (Национальная система подтверждения ожидания поставки товаров). До 30 июня действовал переходный период без платежей. Товары из Белоруссии освобождены от платежа до 31 октября 2026 года.

Недвижимость и цифровые сервисы

Сделки с недвижимостью можно будет совершать по биометрии

Сделки с недвижимостью можно будет совершать дистанционно — через Единую биометрическую систему. Для этого сторонам потребуется зарегистрировать биометрию в приложении «Госуслуги Биометрия» и подтвердить ее в центрах обслуживания. Затем можно подписать документы усиленной квалифицированной электронной подписью и зарегистрировать сделку без посещения МФЦ или нотариуса.

Эксперимент по регистрации россиян за рубежом

С 1 июля по 31 декабря 2027 года продлится эксперимент по регистрации россиян за рубежом в системе индивидуального учета. Участники эксперимента: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, КНР, Индия, ОАЭ, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Турция и Сербия. Граждане РФ, проживающие в этих странах, смогут получать госуслуги дистанционно.

Другие законы

Появился новый вид страхования

С 1 июля появляется новый вид страхования — страхование жизни с доходностью. Оно будет двух типов: с объявляемой доходностью (размер дохода определяет страховщик) и с расчетной доходностью (размер зависит от доходности конкретного актива).

При этом страховая составляющая позволяет накопить эту сумму вне зависимости от наступления негативных ситуаций, связанных с жизнью или здоровьем человека. А ежегодно объявляемая страховщиком доходность обеспечивает увеличение накапливаемой суммы. Второй вид доступен только квалифицированным инвесторам с единовременной страховой премией от 6 миллионов рублей.

Новые правила для мигрантов