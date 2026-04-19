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Культура Проблема «Это вообще позор»: в Ярославской области отказались восстанавливать опасное здание театра

«Это вообще позор»: в Ярославской области отказались восстанавливать опасное здание театра

Оно разрушается, рискуя упасть на голову случайному прохожему

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Заброшенный театр в Ростове Великом | Источник: администрация Ростовского муниципального района, Екатерина Тарыгина / 76.RUЗаброшенный театр в Ростове Великом | Источник: администрация Ростовского муниципального района, Екатерина Тарыгина / 76.RU

Заброшенный театр в Ростове Великом

Источник:

администрация Ростовского муниципального района, Екатерина Тарыгина / 76.RU

В сердце Ростова Великого рядом с кремлем второе десятилетие разрушается здание. В народе его зовут городским театром, а полностью название звучит так: «Дом доходный купцов Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание городского театра».

Правда, от театра на улице Карла Маркса, 16, остались только стены и название. Об исторической ценности напоминают едва уловимые детали на фасаде — всё остальное разрушилось. Крыши нет, окна выбиты, двери заколочены, да и сами стены облезли.

16 декабря 2020 года здание бывшего театра признали объектом муниципального культурного наследия.

Здание разрушается с каждым годом всё больше | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUЗдание разрушается с каждым годом всё больше | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Здание разрушается с каждым годом всё больше

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Помимо отталкивающего внешнего вида, пугает и отсутствие безопасности. Пройти по тротуару мимо театра — значит испытать судьбу. Верхняя часть здания напоминает недоигранный раунд в дженгу — нет гарантий, что остатки аттика сверху не упадут.

Дженга — настольная игра, цель которой — вытаскивать брусочки из цельной башни и складывать их наверх. Башня одновременно истончается и становится выше. Проигрывает тот, во время хода которого конструкция обрушится.

В 2020 году власти обсуждали реставрацию здания. Реконструкцию планировали провести в 2024–2025 годах, да только до этого так и не дошли руки.

«У нас лежат стопки бумаг с планами реконструкции. Уже несколько раз хотели всё реставрировать, но подрядчики постоянно меняются», — рассказали 76.RU в администрации ростовского муниципального района.

На стенах еще заметен горельеф | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUНа стенах еще заметен горельеф | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

На стенах еще заметен горельеф

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Окна превратились в дыры | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUОкна превратились в дыры | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Окна превратились в дыры

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Но так театр выглядел не всегда. Полвека назад это был один из главных культурных центров города.

От гостиницы к театру

История здания берет свое начало с XVIII века. Тогда купец Никита Хлебников — меньшой выкупил на этом месте участок земли. Сейчас, спустя три столетия, удалось сохранить двухэтажный объем, примыкающий к южной части восточной стены зрительного зала театра. От относится к эпохе раннего классицизма.

В таком состоянии здание находится сейчас | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUВ таком состоянии здание находится сейчас | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В таком состоянии здание находится сейчас

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Правнук Никиты Хлебникова Петр в середине XIX века занялся строительством. На месте хозяйственных строений он соорудил большой трехэтажный дом.

«Сначала в доме снимали номера приезжавшие в город по делам высокопоставленные государственные чины, а затем в нем размещались три городских училища», — рассказали в администрации района.

Театр здесь появился только в 1910 году. Это была инициатива Федора Губичева — последнего владельца здания. На сцене в театре тогда выступали местные и столичные актеры. После революции здание передали в руки профессионального театра. Он просуществовал до 1951 года, после чего вновь наступили перемены.

На театре сказались советские тренды. Здание становилось площадкой для самых разных мероприятий — до 1961 года здесь был зимний кинотеатр, а потом городской дом культуры, при котором работал народный театр. Уже в 90-е театр стал местом встречи молодежи — для них проводили дискотеки.

Внутри театра происходит хаос | Источник: администрация Ростовского муниципального округаВнутри театра происходит хаос | Источник: администрация Ростовского муниципального округа
Власти показали, как выглядит заброшенный театр | Источник: администрация Ростовского муниципального округаВласти показали, как выглядит заброшенный театр | Источник: администрация Ростовского муниципального округа

Интерьеры сгорели в пожаре

В конце концов здание закрыли, объяснив это необходимостью ремонта. Только вновь двери театра для гостей так и не открылись. Пользоваться зданием прекратили в 2010-х. Спустя некоторое время его признали аварийным.

Несколько лет назад здание горело. Этот пожар стал фатальным.

От огня заискрили провода линий электропередач | Источник: Подслушано в Ростове Великом / Vk.com&nbsp;От огня заискрили провода линий электропередач | Источник: Подслушано в Ростове Великом / Vk.com&nbsp;
От огня заискрили провода линий электропередач
Источник:

Подслушано в Ростове Великом / Vk.com 

«В ночь на 24 апреля 2020 года в пустовавшем здании случился пожар, в результате которого были полностью уничтожены крыша, интерьеры, а также частично междуэтажные и чердачное перекрытия», — рассказали в администрации.

Отремонтировать здание планировал фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Они готовили проект для восстановления объекта культурного наследия.

Письмом администрации от 22 декабря 2021 года № 5947 была согласована проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. Обследование проводили ООО «СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» и ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт „СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ“»).

«Общий объем финансирования — 758,3 миллиона рублей. Финансирование приостановлено, поскольку объект больше не является частью инициативы БРИКС. На сегодняшний день здание театра законсервировано», — дополнили власти.

Иными словами, от идеи восстанавливать внезапно отказались инвесторы. В то время обсуждалось, что подрядчику не выплачивали деньги за часть выполненных работ.

Здание выглядит уныло | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUЗдание выглядит уныло | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU
Конструкция кажется небезопасной | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUКонструкция кажется небезопасной | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU
От лишних глаз вход в здание заколотили досками | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUОт лишних глаз вход в здание заколотили досками | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU
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По стенам здания расходятся трещины | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUПо стенам здания расходятся трещины | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Держится чудом»

Сейчас театр продолжает стоять в полуразрушенном виде. Жителей и гостей города такая ситуация не устраивает.

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«Здание в ужасающем состоянии. Кирпичи вот-вот могут упасть на головы прохожим, и никому нет дела до этого. Раньше на тротуаре был крытый проход, но, видно, его на дрова разобрали…» — написал отзыв на «Яндекс Картах» Павел Дмитриев.

Многие ростовцы боятся проходить рядом с этим зданием. Ветхая конструкция доверия не внушает.

«Верхняя часть держится чудом. Ощущение, что опрокинется на прохожих не сегодня завтра от малейшего дуновения ветерка. Находиться рядом с ним просто опасно», — поделилась своим мнением Анна.

Напротив объекта культурного наследия ситуация тоже плачевная. Уже несколько лет через дорогу от заброшенного театра стоит недострой. Жители города возмущены таким состоянием центра.

Недострой напротив заброшенного театра в Ростове Великом | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUНедострой напротив заброшенного театра в Ростове Великом | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Недострой напротив заброшенного театра в Ростове Великом

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Это вообще позор Ростова Великого. Нужна срочная реставрация и восстановление. Заодно давно пора ликвидировать недострой напротив театра или завершить его. Когда же в центре будет порядок? Вопрос к администрации и к губернатору области», — написал в отзывах Александр в 2021 году.

Ранее в администрации Ростова Великого сообщили о сносе заброшенной гостиницы в центре города. Речь идет о здании «Гостиница Ростов» на улице Окружной, 64, которое мозолит глаза жителям и гостям города несколько десятков лет. Находится оно неподалеку от кремля и главных исторических достопримечательностей центра.

Обновление на 20 апреля.

В администрации Ростовского округа рассказали о планах на здание.

«В настоящее время Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга проводит проектирование и экспертизу на восстановление городского театра, который находится в Ростове Великом на улице Карла Маркса, 16. Ожидается, что к концу года все необходимые документы будут готовы. После этого начнётся этап поиска финансирования и выбора подрядной организации для реализации проекта», — сообщили 76.RU в пресс-службе администрации.

Как бы вы решили проблему заброшенного театра?

Нужно сносить, пока ничего на голову не упало
Пора заняться реставрацией, это же историческое здание
Необходимо хотя бы оградить территорию
Мнением поделюсь в комментариях
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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Заброшенное здание Объект культурного наследия Исторический дом Театр
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Комментарии
34
Гость
20 апреля, 11:29
У нас все театры на дотации бюджета а где деньги Зин В Лондоне только 2 театра на дотации В Москве 64
Гость
20 апреля, 09:49
У граждан в нашем насквозь пропитанном большевизмом обществе не может быть запросов, на то у нас есть власть, которая лучше граждан знает их запросы.
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