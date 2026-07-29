НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 747мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,70
EUR 89,63
Оспаривала штрафы за парковку
Как накажут ярославского живодера
Здесь был Пушкин
Нагрянет гроза
Застряли на колесе обозрения
Двор в обломках БПЛА
Ярославну укусил «наноклещ»
Афиша на последнюю неделю июля
Город В Ярославле две территории отдадут под застройку 18-этажками

В Ярославле две территории отдадут под застройку 18-этажками

Мэр подписал постановление об их комплексном развитии

253
В Ярославле могут появиться новые жилые кварталы из 18-этажек | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле могут появиться новые жилые кварталы из 18-этажек | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле могут появиться новые жилые кварталы из 18-этажек

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле под комплексную застройку хотят отдать два несмежных участка во Фрунзенском районе. Один площадью 137 564 кв. метра расположен в районе улиц Суздальской, Леваневского, Пожарского, Доронина. Второй площадью 58 949 кв. метров — в районе улиц Купца Светешникова и Суздальской. Постановление об этом 28 июля подписал мэр города Артем Молчанов.

«Предельный срок реализации решения о комплексном развитии незастроенных территорий — 10 лет с момента заключения договора о комплексном развитии незастроенных территорий», — сообщается в постановлении.

На площадках возможно строительство домов до 18 этажей, поликлиник, садиков, школ, магазинов, спортивных комплексов, кафе и ресторанов, кинотеатров, гаражей, почтовых отделений, салонов красоты, парикмахерских, ателье, приемных пунктов химчисток и прачечных, гостиниц, объектов для религиозного использования и других.

«Площадь озеленения территории общего пользования для зон застройки многоэтажными жилыми домами должна составлять не менее 25% площади территории комплексного развития», — оговаривается в документе.

На схеме указаны границы участков под застройку | Источник: мэрия ЯрославляНа схеме указаны границы участков под застройку | Источник: мэрия Ярославля

На схеме указаны границы участков под застройку

Источник:

мэрия Ярославля

В постановлении также указано, что в нормативном радиусе доступности от территории застройки расположены такие социальные объекты, как центр развития ребенка — детский сад № 125 (ул. Доронина, д. 12а), центр образования — школа № 68 (ул. Калинина, д. 37a).

«Обеспеченность населения социальными объектами планируется за счет существующих объектов образования, расположенных в радиусе доступности, а также за счет дошкольных образовательных и общеобразовательных объектов, планируемых к размещению на смежной территории в районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского, в отношении которой заключен договор о комплексном развитии», — уточняется в постановлении.

Медпомощь жители новых жилых комплексов могут получать в клинической больнице № 2.

Напомним, участок земли как раз между этими двумя площадками выставлялся на торги в 2025 году. Тогда единственным участником и победителем аукциона стала компания из Кирова.

При этом, недавно в мэрии отметили, что в 2026 году, в отличие от 2025-го, пока не удалось реализовать ни один участок под комплексную застройку. То есть, землю выставляют на продажу, но желающих строить на ней не находится.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Комплексное развитие территории
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
1 минута
Есть предложение: постановлением мэра отдать сразу всю территорию города под застройку. Зачем эти бесконечные постановления, каждый раз что-то печатать, подписывать? Опять же вдруг останется какая-то невыявленная земля. И чтобы всё под снос, и всех выселить. Чего церемониться. Главное не подавиться во время процесса.
Гость
23 минуты
город развивается , это отлично
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем