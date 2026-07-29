В Ярославле две территории отдадут под застройку 18-этажками

В Ярославле могут появиться новые жилые кварталы из 18-этажек Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле под комплексную застройку хотят отдать два несмежных участка во Фрунзенском районе. Один площадью 137 564 кв. метра расположен в районе улиц Суздальской, Леваневского, Пожарского, Доронина. Второй площадью 58 949 кв. метров — в районе улиц Купца Светешникова и Суздальской. Постановление об этом 28 июля подписал мэр города Артем Молчанов.

«Предельный срок реализации решения о комплексном развитии незастроенных территорий — 10 лет с момента заключения договора о комплексном развитии незастроенных территорий», — сообщается в постановлении.

На площадках возможно строительство домов до 18 этажей, поликлиник, садиков, школ, магазинов, спортивных комплексов, кафе и ресторанов, кинотеатров, гаражей, почтовых отделений, салонов красоты, парикмахерских, ателье, приемных пунктов химчисток и прачечных, гостиниц, объектов для религиозного использования и других.

«Площадь озеленения территории общего пользования для зон застройки многоэтажными жилыми домами должна составлять не менее 25% площади территории комплексного развития», — оговаривается в документе.

На схеме указаны границы участков под застройку Источник: мэрия Ярославля

В постановлении также указано, что в нормативном радиусе доступности от территории застройки расположены такие социальные объекты, как центр развития ребенка — детский сад № 125 (ул. Доронина, д. 12а), центр образования — школа № 68 (ул. Калинина, д. 37a).

«Обеспеченность населения социальными объектами планируется за счет существующих объектов образования, расположенных в радиусе доступности, а также за счет дошкольных образовательных и общеобразовательных объектов, планируемых к размещению на смежной территории в районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского, в отношении которой заключен договор о комплексном развитии», — уточняется в постановлении.

Медпомощь жители новых жилых комплексов могут получать в клинической больнице № 2.

Напомним, участок земли как раз между этими двумя площадками выставлялся на торги в 2025 году. Тогда единственным участником и победителем аукциона стала компания из Кирова.