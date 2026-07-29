В Ярославле посреди улицы избили пенсионерку: в каком она состоянии

Как себя чувствует пенсионерка, которая Источник: Подслушано в Ярославле! / Max.ru

Появилась информация о состоянии пенсионерки из Ярославля, на которую напал знакомый. Инцидент произошел 26 июля на улице Чехова, 23/11. Приятель нагнал пожилую ярославну со спины и ударил кулаком в голову, она рухнула на асфальт и не двигалась.

Как удалось выяснить 76.RU, пострадавшая отделалась ушибами.

«Её не госпитализировали, в больницу она не обращалась. Когда ей вызвали скорую, в больницу она тоже ехать отказалась», — рассказал наш собеседник.

После инцидента многие были шокированы и гадали, что могло стать причиной проявленной агрессии к пенсионерке. Вечером 27 июля губернатор Михаил Евраев сообщил, что взял на контроль данную ситуацию.

Позднее выяснилось: конфликт начался после того, как пожилая женщина выпила с двумя своими приятелями. Завязаалсь словестная перепалка, и пенсионерка бросила бутылку в глаз одному из знакомых. Тот не стерпел, и когда она ушла вперед, догнал женщину и ударил ее.

Мужчина налетел на ярославну со спины Источник: Подслушано в Ярославле! / Max