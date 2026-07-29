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Криминал В Ярославле посреди улицы избили пенсионерку: в каком она состоянии

В Ярославле посреди улицы избили пенсионерку: в каком она состоянии

И что известно о конфликте

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Как себя чувствует пенсионерка, которая | Источник: Подслушано в Ярославле! / Max.ruКак себя чувствует пенсионерка, которая | Источник: Подслушано в Ярославле! / Max.ru

Как себя чувствует пенсионерка, которая

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Max.ru

Появилась информация о состоянии пенсионерки из Ярославля, на которую напал знакомый. Инцидент произошел 26 июля на улице Чехова, 23/11. Приятель нагнал пожилую ярославну со спины и ударил кулаком в голову, она рухнула на асфальт и не двигалась.

Как удалось выяснить 76.RU, пострадавшая отделалась ушибами.

«Её не госпитализировали, в больницу она не обращалась. Когда ей вызвали скорую, в больницу она тоже ехать отказалась», — рассказал наш собеседник.

После инцидента многие были шокированы и гадали, что могло стать причиной проявленной агрессии к пенсионерке. Вечером 27 июля губернатор Михаил Евраев сообщил, что взял на контроль данную ситуацию.

Позднее выяснилось: конфликт начался после того, как пожилая женщина выпила с двумя своими приятелями. Завязаалсь словестная перепалка, и пенсионерка бросила бутылку в глаз одному из знакомых. Тот не стерпел, и когда она ушла вперед, догнал женщину и ударил ее.

Мужчина налетел на ярославну со спины

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Max

В полиции начали проверку после случившегося.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пенсионерка Избиение Нападение
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Комментарии
8
Гость
1 минута
Ну что ж... Все в порядке и славно, но ситуация треш)
Гость
3 минуты
Жабогадюкинг случился
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Гость
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