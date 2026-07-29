Не оторваться! Самые милые снимки с домашними животными на фотоконкурсе Pet Photography Awards 2026

Вратарь, у которого всегда есть оправдание, — у него же лапки Источник: He Huapei / Pet Photography Awards 2026

Иногда домашним животным достаточно просто посмотреть в камеру — и фотография уже получается идеальной. А если добавить смешную мордочку или странную позу, то снимок становится достоин международной премии. Именно такие прошли в финал конкурса Pet Photography Awards 2026 и удивили судей своими милотой и очарованием.

Практически каждый сталкивался с особым видом соседей — любопытными Варварами. Стоит только во дворе или подъезде чему-то произойти — они тут как тут. Хэ Хуапей встретил одного такого, но только не человека, а котика. Кто знает, возможно, его хозяин ушел на работу, и питомец специально старается ничего не упустить, чтобы было что промяукать вечером.

Снимок попал в финал в номинации «Мобильная съемка» Источник: He Huapei / Pet Photography Awards 2026

Вот такого домашнего оборотня, который забыл, как превращаться назад в человека, завела фотограф Линда Гломб. В размерах он, конечно, проигрывает, но зато в грации превзойдет кого угодно. Вы только посмотрите, как он прыгает, смотря на луну, еще чуть-чуть — и схватит ее за бочок, и принесет хозяйке, как игрушечный мячик.

Финалист в номинации «В движении» Источник: Linda Glomb / Pet Photography Awards 2026

Каждый год одна из самых ярких номинаций — «Люди и домашние животные». Фотографы снимают самые трогательные и эмоциональные моменты. На одних снимках хозяева и их питомцы просто выражают свою любовь, на других — показывают, что они стали настоящими родственными душами. Взгляните на фотографию Джана Вуола, финалиста 2026 года.

Финалист в категории «Люди и домашние животные» Источник: Jaana Vuola / Pet Photography Awards 2026

Ну всё, никаких больше книжных червей, теперь только книжные котики. Предводителя всех пушистых любителей литературы снял Каролин Мелин, и это официально самый серьезный и одновременно милый котейка за весь конкурс в 2026 году. Его можно назначать директором в библиотеке, который на любой смех будет отвечать своим серьезным взглядом и важно опускать усы — вряд ли кто-то выдержит и попробует шуметь снова.

Снимок стал финалистов в категории «Креатив» Источник: Carolin Melin / Pet Photography Awards 2026

Козлятам совсем неважно, что их друг может быть совсем не такими, как они сами. Дженнифер Шасаньоль сняла этих двух абсолютно противоположных малышей. Их дружбе и крепкой связи можно только позавидовать.

Финалист в номинации «Портрет» Источник: Jennifer Chassagnol / Pet Photography Awards 2026

У кошек есть какая-то особенная суперспособность, где бы они ни очутились — ведут себя как владельцы всего, что вокруг. Живут в квартире? Теперь она их, включая всю мебель и все самые удобные уголки. А если очутились в лесу, то и там каждая сосенка и камень — их собственность, которую надо контролировать.

Финалист в номинации «Портрет кошки» Источник: Betty Brodie / Pet Photography Awards 2026

Чтобы определить, достоин ли фотограф Шандесс Гриффин награды за свой снимок, нужно провести голосование. Но на модель в его кадре такое правило точно не распространяется. Так грациозно бегать по воде и при этом не падать и не отвлекаться на надоедливые капли может далеко не каждый. Где выдают медаль самой сладкой собаке? Выдайте ему две.

Бежать по воде — тот еще талант Источник: Shandess Griffin / Pet Photography Awards 2026

Стащить мясо со стола или дождаться, когда хозяева сами дадут? Поваляться в грязной луже на прогулке или пройти мимо и прийти домой чистым? Как много соблазнов каждый день у собаки, и тут только остается надеяться, что ангелочек на правом ушке будет убедительнее, чем чертик.

Вот так выглядят муки выбора у собаки Источник: Callie Soden / Pet Photography Awards 2026

Этот песик не делает никаких трюков и не пытается быть похожим на своих хозяев. Он просто встал на задние лапы, ожидая вкусняшку или рассматривая что-то безумно интересное вдали. И как же при этом мило он выглядит.

Что бы он ни увидел вдали, теперь и нам интересно, что за кадром Источник: Laetitia Delval / Pet Photography Awards 2026

Читающие животные — отдельный тренд в 2026 году. Мы уже видели умного котика в очках, который осилил несколько классических томиков и забрался на башню из них. Теперь на очереди собаки.

А это еще он не начал проходить все наши тесты на эрудицию и кругозор Источник: Carolyn Bray / Pet Photography Awards 2026