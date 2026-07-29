Не оторваться! Самые милые снимки с домашними животными на фотоконкурсе Pet Photography Awards 2026

Иногда домашним животным достаточно просто посмотреть в камеру — и фотография уже получается идеальной. А если добавить смешную мордочку или странную позу, то снимок становится достоин международной премии. Именно такие прошли в финал конкурса Pet Photography Awards 2026 и удивили судей своими милотой и очарованием.
Практически каждый сталкивался с особым видом соседей — любопытными Варварами. Стоит только во дворе или подъезде чему-то произойти — они тут как тут. Хэ Хуапей встретил одного такого, но только не человека, а котика. Кто знает, возможно, его хозяин ушел на работу, и питомец специально старается ничего не упустить, чтобы было что промяукать вечером.
Вот такого домашнего оборотня, который забыл, как превращаться назад в человека, завела фотограф Линда Гломб. В размерах он, конечно, проигрывает, но зато в грации превзойдет кого угодно. Вы только посмотрите, как он прыгает, смотря на луну, еще чуть-чуть — и схватит ее за бочок, и принесет хозяйке, как игрушечный мячик.
Каждый год одна из самых ярких номинаций — «Люди и домашние животные». Фотографы снимают самые трогательные и эмоциональные моменты. На одних снимках хозяева и их питомцы просто выражают свою любовь, на других — показывают, что они стали настоящими родственными душами. Взгляните на фотографию Джана Вуола, финалиста 2026 года.
Ну всё, никаких больше книжных червей, теперь только книжные котики. Предводителя всех пушистых любителей литературы снял Каролин Мелин, и это официально самый серьезный и одновременно милый котейка за весь конкурс в 2026 году. Его можно назначать директором в библиотеке, который на любой смех будет отвечать своим серьезным взглядом и важно опускать усы — вряд ли кто-то выдержит и попробует шуметь снова.
Козлятам совсем неважно, что их друг может быть совсем не такими, как они сами. Дженнифер Шасаньоль сняла этих двух абсолютно противоположных малышей. Их дружбе и крепкой связи можно только позавидовать.
У кошек есть какая-то особенная суперспособность, где бы они ни очутились — ведут себя как владельцы всего, что вокруг. Живут в квартире? Теперь она их, включая всю мебель и все самые удобные уголки. А если очутились в лесу, то и там каждая сосенка и камень — их собственность, которую надо контролировать.
Чтобы определить, достоин ли фотограф Шандесс Гриффин награды за свой снимок, нужно провести голосование. Но на модель в его кадре такое правило точно не распространяется. Так грациозно бегать по воде и при этом не падать и не отвлекаться на надоедливые капли может далеко не каждый. Где выдают медаль самой сладкой собаке? Выдайте ему две.
Стащить мясо со стола или дождаться, когда хозяева сами дадут? Поваляться в грязной луже на прогулке или пройти мимо и прийти домой чистым? Как много соблазнов каждый день у собаки, и тут только остается надеяться, что ангелочек на правом ушке будет убедительнее, чем чертик.
Этот песик не делает никаких трюков и не пытается быть похожим на своих хозяев. Он просто встал на задние лапы, ожидая вкусняшку или рассматривая что-то безумно интересное вдали. И как же при этом мило он выглядит.
Читающие животные — отдельный тренд в 2026 году. Мы уже видели умного котика в очках, который осилил несколько классических томиков и забрался на башню из них. Теперь на очереди собаки.
Главный друг человека тоже не отстает и перед сном прочитывает страничку-другую. Притом модель на фотосессии Кэролин Брэй снобом точно не назовешь. В его списке на прочтение и нон-фикшен, и глянцевый журнал, а может, и затесался томик «Как перевоспитать хозяина за 10 дней».