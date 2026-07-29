Можно снизить цену: в Ярославской области выставили на продажу часть бывшей поликлиники

В Ярославской области выставили на продажу часть бывшей поликлиники Источник: Гис Торги

В Ярославской области выставили на продажу помещения в здании бывшей поликлиники в Угличе на улице Ленина, 4. Объявление об этом появилось на сайте «Гис Торги».

Нового владельца ищут для помещений первого этажа (3-27) и подвала (1-8). Их общая площадь — 452,1 квадратных метра.

Указано, что имущество находится в собственности Ярославской области. Продавать его планируют посредством публичного предложения. Это значит, что в ходе торгов начальная цена будет понижаться. Сейчас она составляет 14,3 млн рублей, но может максимально опуститься до 7,1 млн.

По данным публичной кадастровой карты общая площадь бывшей поликлиники составляет 832 квадратных метра. Здание было построено в 1972 году. Полностью оно оценивается в 22,6 млн рублей.

Заявки от потенциальных покупателей будут принимать до 24 августа. Торги пройдут 27 августа.