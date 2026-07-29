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Недвижимость Можно снизить цену: в Ярославской области выставили на продажу часть бывшей поликлиники

Можно снизить цену: в Ярославской области выставили на продажу часть бывшей поликлиники

Рассказываем, что известно о здании

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В Ярославской области выставили на продажу часть бывшей поликлиники | Источник: Гис ТоргиВ Ярославской области выставили на продажу часть бывшей поликлиники | Источник: Гис Торги

В Ярославской области выставили на продажу часть бывшей поликлиники

Источник:

Гис Торги

В Ярославской области выставили на продажу помещения в здании бывшей поликлиники в Угличе на улице Ленина, 4. Объявление об этом появилось на сайте «Гис Торги».

Нового владельца ищут для помещений первого этажа (3-27) и подвала (1-8). Их общая площадь — 452,1 квадратных метра.

Указано, что имущество находится в собственности Ярославской области. Продавать его планируют посредством публичного предложения. Это значит, что в ходе торгов начальная цена будет понижаться. Сейчас она составляет 14,3 млн рублей, но может максимально опуститься до 7,1 млн.

По данным публичной кадастровой карты общая площадь бывшей поликлиники составляет 832 квадратных метра. Здание было построено в 1972 году. Полностью оно оценивается в 22,6 млн рублей.

Заявки от потенциальных покупателей будут принимать до 24 августа. Торги пройдут 27 августа.

Ранее стало известно, что в Ярославской области выставили на продажу два лакомых земельных участка неподалеку от Которосли. Мы рассказывали, что там можно строить.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Аукцион Торги Продажа Поликлиника
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Комментарии
11
Гость
57 минут
Возможно и найдется предприниматель, которому подойдут эти помещения. Хотя бы простаивать впустую не будут, и для бюджета пополнение
Гость
58 минут
В 1972 году строили капитальные 2х зтажные здания поликлиники даже в районных городах. А теперь в областном городе, столице ЗК, строят больше 2х лет сборный сарай-времянку для жителей. Хотя за это время в том же месте можно было построить нормальное капитальное здание. Денег уже в несколько раз больше ушло не на самое необходимое в городе - медведи, многочисленные арт-обьекты, подсветки и т.д
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