«Он будет привлечен»: какое наказание светит ярославскому живодеру — прогноз юриста

Юрист рассказал, какое наказание может грозить ярославскому живодеру Источник: камера уличного видеонаблюдения ПВЗ «Озон», Роман Петров

В середине лета в Ярославле заговорили о живодере, истребляющем кошек во дворе на проспекте Ленина, 14. Убийство одной из них попало на запись камеры видеонаблюдения, животное оказалось домашним. Хозяйка питомца, узнав на видео своего любимца, тут же подала заявление в полицию.

9 июля живодера задержали силовики, скрутив ему руки у подъезда. На Александра (имя изменено. — Прим. ред.) было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Однако из участка его отпустили по подписке о невыезде. Вскоре его ожидает суд. Во время допроса он признался, что убил кошку.

Правоохранители скрутили живодера около подъезда общежития, где было совершено убийство Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

Живодер оказался соседом хозяйки кота, живущим с ней в одном доме на том самом проспекте Ленина, 14. Мы ездили в общежитие и публиковали репортаж о том, как люди уживаются рядом с соседом, не раз замеченным в жестокости.

Ярославцы боятся, что насилие Александра над животными может перерасти в нечто большее. Так как мужчина сейчас на свободе, жильцы общежития ждут решения суда. Мы поговорили с юристом Романом Петровым, чтобы понять, какое наказание могут назначить ярославскому живодеру.

«Он будет привлечен»

По словам юриста, у закона о «Жестоком обращении с животными» есть две части, которые фиксируют отягчающие обстоятельства.

Статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусматривает несколько видов наказания в соответствии с тяжестью преступления, среди них: штраф в размере до 80 тысяч рублей или зарплаты осужденного за период до шести месяцев;

обязательные работы на срок до 360 часов;

исправительные работы на срок до одного года;

ограничение свободы на срок до одного года;

принудительные работы на срок до трех лет;

арест на срок до шести месяцев;

лишение свободы на срок до трех лет.

В данном случае отягчающий признак — это убийство с особой жестокостью. Видео доказывает это налицо. Какое еще доказательство надо? Всё без видимых каких-то причин, просто убивает животное с особой жестокостью. Это классический живодер. Роман Петров юрист, адвокат

Как рассказывает специалист, по закону уголовное дело должно быть расследовано в течение шести месяцев. Далее его передают в суд.

— Если больше отягчающих обстоятельств нет, например убийство при несовершеннолетнем, то будут судить просто по жестокому обращению с животными. К человеку должны быть применены какие-либо виды наказания, предусмотренные по этой статье. Это необязательно лишение свободы, конечно. Но главное, что он будет привлечен, — объяснил Роман Петров.

Какое наказание могут дать

Жильцы общежития также утверждали, что случай убийства кота, зафиксированный на видео — не единственный. Ранее в доме пропадали кошки у других жителей уже, а также животных находили искалеченными.

Погибшего кота звали Рыжий, ему было около двух лет. Хозяйка отпускала его гулять на улицу, так как далеко от дома он не уходил Источник: Мария, хозяйка погибшего кота

Кошка Мася, живущая в доме на проспекте Ленина, 17, пропала еще 20 апреля. Ее хозяин рассказывал корреспонденту 76.RU, что питомица часто гуляла вместе с Рыжим. Соседи утверждают, что в ее убийстве Александр признался им, однако в полиции упомянул только об одном коте Источник: Мария, хозяйка погибшего кота

Еще один пушистый житель общежития, по словам жильцов, также попал под руку Александра. Тот порезал его по носу, большего живодер, как утверждают ярославцы, сделать не успел, так как кот сбежал Источник: Мария, хозяйка погибшего кота

Как объясняет юрист, чтобы доказать причастность Александра к другим убийствам, нужны весомые свидетельства.

— Должны быть четкие и неопровержимые доказательства. То есть такие, чтобы люди сказали, что это был он, опознали его. Это должны быть очевидцы, не просто те, кто предполагает, что животное убили или замучили где-то ранее. Люди должны четко видеть, что это сделал он. Важен факт гибели, — рассказал юрист.

Также эксперт добавил, что наказание будет более суровым при повторных действиях. Если человек уже был ранее судим по статье «Жестокое обращение с животными» — это является значимым показателем в суде.

— Я бы на месте жителей собрался всё-таки. Если есть люди, которые действительно видели сам факт издевательства над животными, и они сомневаются, кто это мог сделать, то надо собраться. Сомнения не всегда толкуются в пользу обвиняемого. Его может опознать кто-то еще, тогда у него появится дополнительный эпизод, — объяснил юрист.

Убийство кота зафиксировала камера пункта выдачи заказов маркетплейса. Всё произошло 5 июня около 22:30 Источник: камера уличного видеонаблюдения ПВЗ «Озон»

Пока самое строгое наказание, которое ему могут дать, — это лишение до одного года. И то вряд ли. А большее наказание к нему применено быть не может. Роман Петров юрист

— Скорее всего, будут назначены принудительные работы какие-то или штраф. Лишение свободы маловероятно. Обычно по этой статье сажают тех, кто убил животное на глазах у детей, потому что это большая травма. Или, если бы он убил собаку какую-нибудь породистую. За кота ему год тюрьмы не дадут, — пояснил юрист.