«Бензин закончился. Километра три пришлось толкать машину»: блогер рассказала о поездке к родителям в Башкирию

Сургутянка Мария каждый год летом ездит к родителям в Башкирию Источник: Мария Сафронова, Алексей Волхонский / V1.RU, Мария Романова / Городские медиа

Многие россияне этим летом отправляются в отпуск на машине, несмотря на топливный кризис. Но для многих поездка превратилась в настоящий квест: неизвестно, какие сюрпризы ждут по дороге и удастся ли раздобыть бензин на трассе. Блогер Мария Сафронова из Сургута отправилась в июле на автомобиле с семьей в Башкирию. Там живут ее отец и сестра, сама она тоже родом оттуда, там же живут родители мужа, которые до этого гостили у них в Сургуте. Она рассказала 86.RU о своей поездке. Дальше — от первого лица.

К поездке в Башкирию мы начали готовиться за несколько дней. В первую очередь, конечно, я переживала за бензин и пробки на границе Югры из-за досмотров, о которых в последние дни рассказывали люди в соцсетях.

За пару дней до выезда заправили полный бак автомобиля и еще три канистры по 20 литров взяли с собой. За топливом с мужем ездили на заправку несколько раз. В основном в 05:00, чтобы очереди были поменьше. Приехали, встали в очередь, 30 литров заправили, оплатили картой. Потом отъехали, снова заняли очередь, еще 30 литров залили в бак, оплатили через банковское приложение онлайн. Опять отъехали, снова заняли очередь и заплатили уже наличкой. Пробовали два раза оплатить одной и той же банковской картой — не вышло, сразу отображалась надпись, что лимит исчерпан. Чтобы заполнить бензином несколько канистр, пришлось сливать его из бака.

Итак, когда всё было готово, мы отправились в путь. Я сразу настроила себя на сложности, поскольку ехали мы с пенсионерами-родителями и маленьким ребенком. Думала, что придется по два часа стоять в каких-нибудь очередях или пробках, бензина не будет. В общем, рисовала себе страшные картины, особенно после того, как в интернете посмотрела видео с драками на заправках. Было, честно скажу, тревожно.

Сургутяне отправились в путь вечером Источник: safronova.m.s / Instsgram (деятельность экстремисткой организации запрещена на территории РФ)

Мы выехали из Сургута на машине вечером в понедельник. До границы с Югрой по трассе проблем с бензином не наблюдали, только с дизелем. На обочинах стояли незаправленные фуры. А бензин есть везде, цена в среднем 61,5 рубля на газпромовских заправках, очереди совсем небольшие. У частников, конечно, дороже, и за 102 рубля заходит цена за литр.

Пробок тоже особо не было, разве что в некоторых местах, где идет ремонт дорог. В Салыме проверяли только фуры, легковые не останавливали, не было никаких очередей. В общем, до Челябинска мы добрались прекрасно, по хорошим дорогам, с приветливыми на заправках людьми. А вот на Урале начался настоящий треш: заправки закрыты, бензина нет или очереди километровые по 30–40 машин. Сразу вспомнилась фраза из «Нашей Раши»: «А это Челябинск — родина сотрясения мозга». Не стали мучиться и стоять в очередях, решили ехать дальше, будь что будет.

До Башкортостана долетели прямо чуть ли не на воздухе. Через 17–18 часов непрерывного пути топливо у нас закончилось. Машина прямо на дороге начала глохнуть. Километра три нам даже пришлось ее толкать до безопасного места на обочине. Там последние пять литров залили в бак и доехали до дома.

Мария поделилась деталями поездки в своих соцсетях Источник: safronova.m.s / Instsgram (деятельность экстремисткой организации запрещена на территории РФ)

Сейчас у нас пустой бак, мы не можем заправиться, потому что в Башкирии очереди на заправках тоже километровые. Тут еще хуже, чем в Челябинске: там перебои по сей день — просто катастрофа. Люди боятся дефицита и сами создают ажиотаж. Местные жители ездят на заправку каждый день, как на работу. Заготавливают топливо впрок, кому-то для сельхозтехники нужно, кому-то для других целей. Поэтому постоянные пробки и очереди не заканчиваются.

Завтра планируем с мужем так же, как в Сургуте, встать в 5 утра и отправиться за бензином. А то сейчас ни на озеро не можем съездить с пустым баком, ни в лес. Перед отъездом домой тоже придется постоять в очередях, я так думаю, хотя это только через месяц будет. Но начнем готовиться заранее.

Но в целом поездкой из Сургута в Башкирию я осталась довольна. Больше переживала, а на деле всё оказалось не так страшно.

До этого мы рассказывали, что автомобилисты едут из Тобольска в Югру с канистрами, чтобы разжиться бензином.