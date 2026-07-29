Одна машина — вдребезги: на трассе М-8 в Ярославской области произошло тройное ДТП с пострадавшим

В Ярославской области произошло тройное ДТП с пострадавшим Источник: Видеорегистрация | Переславль-Залесский / Vk.com

Утром 29 июля на трассе М-8 в Ярославской области произошло тройное ДТП с пострадавшим. Около в 7:05 в районе села Глебовское Переславль-Залесского округа столкнулись «Лада», «Пежо» и тягач «Вольво».

Передняя часть легковушки оказалась разбита вдребезги. Машину откинуло на обочину. Один из грузовиков завалился набок. Второй устоял, но тоже съехал с дороги. Очевидцы сняли момент и последствия аварии на видео. Судя по кадрам, на проезжей части остались два оторванных колеса одного из автомобилей. Водителям приходилось объезжать место ДТП.

Момент и последствия ДТП Источник: Видеорегистрация | Переславль-Залесский / Vk.com

В полиции рассказали, что в аварии пострадал водитель «Лады».

«В больницу доставлен водитель „Лады“ — 47-летний мужчина», — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.