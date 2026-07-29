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Криминал Кинопредприниматель-иноагент из Ярославля стал фигурантом уголовного дела — в чем его обвиняют

Кинопредприниматель-иноагент из Ярославля стал фигурантом уголовного дела — в чем его обвиняют

Андрею Алексееву уже избрали меру пресечения в суде

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Следственный комитет вышел в суд с просьбой ограничить иноагента из Ярославля в правах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Андрей Алексеев / vk.com Следственный комитет вышел в суд с просьбой ограничить иноагента из Ярославля в правах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Андрей Алексеев / vk.com

Следственный комитет вышел в суд с просьбой ограничить иноагента из Ярославля в правах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Андрей Алексеев / vk.com

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Алексеевым Андреем Викторовичем либо касается деятельности иностранного агента Алексеева Андрея Викторовича.

Иноагент из Ярославля стал фигурантом уголовного дела. Основателя киноклуба «Нефть» Андрея Алексеева обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенном лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за совершение административных правонарушений, также касающихся деятельности иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Иными словами, дело возбудили, так как в прошлом у Андрея Алексеева уже было административное нарушение в статусе иноагента.

На время расследования следствие запросило для него меру пресечения в виде запрета определенных действий. Кировский районный суд удовлетворил просьбу следователей.

«На обвиняемого возложены запреты общаться со свидетелями и иными участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять почтовые отправления, пользоваться Интернетом и телефонной связью, за исключением вызова экстренных служб», — говорится в решении суда.

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По информации 76.RU, причиной возбуждения уголовного дела стал тот факт, что Андрей Алексеев организовал показ мультфильма с последующим обсуждением, но не предупредил зрителей, что является иноагентом.

Также о задержании Андрея Алексеева на своей странице в социальных сетях рассказал ярославский юрист Андрей Акимов. По его словам, тот самый кинопоказ проходил 27 июля, после чего он завершился рейдом правоохранителей и задержанием Андрея Алексеева.

«На протяжении всей ночи проводились следственные мероприятия, в том числе обыск по адресу его регистрации. После завершения процессуальных действий глубокой ночью Андрей был помещён в изолятор временного содержания. А уже сегодня в 14:00 в Кировском районном суде состоялось заседание по определению меры пресечения», — сообщал Андрей Акимов 28 июля.

Андрея Алексеева внесли в список иноагентов Минюста 30 декабря 2021 года.

В Ярославле он известен как радиоведущий, блогер и кинопредприниматель. Окончил факультет русской филологии и культуры ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, затем работал на радиостанциях «Элис» и Love Radio, арт-директором кинотеатра «Родина» и гендиректором киноклуба «Нефть», базировавшегося в одноименном кинотеатре в ДК «Нефтяник».

Идейный создатель нескольких крупных проектов в городе, в том числе кинопоказов под открытом небом в Музее заповеднике и видеоинтервью «Лучшие люди города»,

В 2022 году Андрея Алексеева оштрафовали за то, что он ставил недостаточно большой шрифт к своим публикациям во «ВКонтакте». И суд согласился с доводами прокурора, несмотря на то что технической возможности сделать шрифт крупнее в соцсети нет.

Примечательно, что после этого у иноагента возникли трудности с оплатой назначенного штрафа. Российские банки просто не могли провести операцию.

В 2022 году кинопредприниматель стал жертвой мошенников.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Суд Уголовное дело Иноагент Андрей Алексеев
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Комментарии
21
Гость
8 минут
"В 2022 году Андрея Алексеева оштрафовали за то, что он ставил недостаточно большой шрифт к своим публикациям во «ВКонтакте». И суд согласился с доводами прокурора, несмотря на то что технической возможности сделать шрифт крупнее в соцсети нет." И что особенно интересно - к банкам, сотовым операторам, торговым сетям и прочим мошенникам с их сносками мелким шрифтом претензий у наших хранителей законности нет. Только к злому иноагенту, посмевшему "неправильное" кино людям показывать.
Гость
9 минут
А знаете, кто покровительствовал этому господину, киноклубу Нефть? Отвечаю. Это Добаржич и его друг Урлашов. Нефтестрой эти фамилии надолго запомнил.
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