Кинопредприниматель-иноагент из Ярославля стал фигурантом уголовного дела — в чем его обвиняют

Иноагент из Ярославля стал фигурантом уголовного дела. Основателя киноклуба «Нефть» Андрея Алексеева обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенном лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за совершение административных правонарушений, также касающихся деятельности иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).
Иными словами, дело возбудили, так как в прошлом у Андрея Алексеева уже было административное нарушение в статусе иноагента.
На время расследования следствие запросило для него меру пресечения в виде запрета определенных действий. Кировский районный суд удовлетворил просьбу следователей.
«На обвиняемого возложены запреты общаться со свидетелями и иными участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять почтовые отправления, пользоваться Интернетом и телефонной связью, за исключением вызова экстренных служб», — говорится в решении суда.
По информации 76.RU, причиной возбуждения уголовного дела стал тот факт, что Андрей Алексеев организовал показ мультфильма с последующим обсуждением, но не предупредил зрителей, что является иноагентом.
Также о задержании Андрея Алексеева на своей странице в социальных сетях рассказал ярославский юрист Андрей Акимов. По его словам, тот самый кинопоказ проходил 27 июля, после чего он завершился рейдом правоохранителей и задержанием Андрея Алексеева.
«На протяжении всей ночи проводились следственные мероприятия, в том числе обыск по адресу его регистрации. После завершения процессуальных действий глубокой ночью Андрей был помещён в изолятор временного содержания. А уже сегодня в 14:00 в Кировском районном суде состоялось заседание по определению меры пресечения», — сообщал Андрей Акимов 28 июля.
Андрея Алексеева внесли в список иноагентов Минюста 30 декабря 2021 года.
В Ярославле он известен как радиоведущий, блогер и кинопредприниматель. Окончил факультет русской филологии и культуры ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, затем работал на радиостанциях «Элис» и Love Radio, арт-директором кинотеатра «Родина» и гендиректором киноклуба «Нефть», базировавшегося в одноименном кинотеатре в ДК «Нефтяник».
Идейный создатель нескольких крупных проектов в городе, в том числе кинопоказов под открытом небом в Музее заповеднике и видеоинтервью «Лучшие люди города»,
В 2022 году Андрея Алексеева оштрафовали за то, что он ставил недостаточно большой шрифт к своим публикациям во «ВКонтакте». И суд согласился с доводами прокурора, несмотря на то что технической возможности сделать шрифт крупнее в соцсети нет.
Примечательно, что после этого у иноагента возникли трудности с оплатой назначенного штрафа. Российские банки просто не могли провести операцию.
В 2022 году кинопредприниматель стал жертвой мошенников.