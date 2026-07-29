Не возникает внезапно: что делать, если не успел до 19 лет защититься от деменции в старости, — новые советы от ВОЗ

После 65 лет нужно не терять тягу к знаниям и внимательно следить за слухом и зрением Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В середине июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила второе издание рекомендаций по снижению риска когнитивных нарушений и деменции. Документ с 2019 года серьезно обновился. Врачи заявляют, что почти половину случаев деменции — 45% — можно предотвратить или отсрочить, если в определенные периоды жизни воздействовать на 14 факторов риска. NGS.RU изучил внушительный документ и выбрал самое главное.



Врачи установили прямую связь между здоровьем сердца и слуха и рисками развития деменции, а также разделили рекомендации по возрастным группам.



В «Руководстве по снижению риска развития когнитивных расстройств и деменции» говорится, что профилактикой нужно заниматься на протяжении всей жизни, но в разном возрасте стоит обратить внимание на разные аспекты.

До 19 лет заложить фундамент

Детально этот этап в документе не рассматривается, но врачи указывают на особую значимость образования в этот период. Обучение развивает и повышает когнитивный резерв, а также устойчивость нейронов к повреждениям. Низкий уровень образования в раннем возрасте входит в 14 главных факторов риска развития деменции.



Безусловно, отказ от вредных привычек на этом этапе — алкоголя, курения — идет на пользу любому, как и умеренная физическая активность.

С 19 до 65 лет — защищать сердце и сосуды

Контролировать давление нужно уже после 19 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Самый важный этап в профилактике деменции. В этот период нужно следить в первую очередь за состоянием сердца и сосудов. Обязательно контролировать артериальное давление, не допускать роста уровня холестерина, а также развития диабета.



Метаболизм играет огромную роль в развитии деменции. Его нарушение может привести к повреждению нейронов и снижению когнитивного резерва.



Особое внимание в документе уделено защите слуха. Его снижение ведет к дефициту сенсорной информации, что приводит к атрофии мозга.



К развитию деменции могут привести также ожирение, гиподинамия, злоупотребление алкоголем, курение, черепно-мозговые травмы. В ВОЗ в очередной раз напомнили, что безопасных доз алкоголя для мозга не существует.

С 65 лет и старше

При любых проблемах со слухом нужно сразу же обращаться к врачу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Главными рисками развития деменции становятся изоляция и токсины. В этот период врачи советуют сохранять социальную и когнитивную активность. Помогут не только новые хобби, но и разгадывание сканвордов или кроссвордов. Любые новые знания и навыки будут работать против развития деменции.



Также специалисты рекомендуют не игнорировать развитие депрессии и снижение зрения. Всё это серьезно влияет на состояние организма и сосудов. Особое внимание нужно будет уделить и качеству сна.

БАДы не помогут

ВОЗ в своем документе утверждает, что использовать витамины и пищевые добавки для профилактики деменции не стоит. Они не предотвращают когнитивные нарушения, если нет изначально дефицита.

Если раньше считалось, что прием витаминов группы В, Е, а также омега-3 может помочь предотвратить развитие деменции, то в текущих рекомендациях это опровергнуто.

Окружающая среда

Загрязненный воздух может вызывать системное воспаление Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Среди новых факторов риска развития деменции впервые было подробно описано загрязнение воздуха. Так, мелкие частицы могут попадать в легкие и вызывать системное воспаление в организме, при котором страдает головной мозг.



При более серьезных загрязнениях тяжелые металлы способны нанести непоправимый ущерб нейронам. Также опасные частицы могут ускорять развитие атеросклероза и приводить к инсультам и микроинсультам, а это прямой путь к развитию деменции.



Главным выводом доклада стало то, что деменция не возникает внезапно в старости сама по себе. Так как болезнь не имеет специфической терапии, ее профилактика крайне важна, но эффективна только если она ведется непрерывно всю жизнь.